La carrera por la contienda electoral continúa y ahora los partidos aguardan la formalización de sus listas presidenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones, tras el periodo de tachas establecido. 15 de las 35 candidaturas registradas ya figuran como inscritas, mientras que 2 aguardan la resolución del Jurado Electoral Especial respecto a las tachas presentadas en su contra.

Los inscritos hasta el momento son: Ahora Nación (Alfonso López Chau), Alianza para el Progreso (César Acuña), Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto), Partido Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco), Somos Perú (George Forsyth), Partido Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera), Partido Morado (Mesías Guevara), Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Perú Moderno (Carlos Jaico), Podemos Perú (José Luna), Progresemos (Paul Jaimes) y Un Camino Diferente (Rosario Fernández).

Estos 15 partidos lograron superar el plazo de 3 días para tachas, luego de haber sido admitido a trámite el proceso de inscripción de sus planchas presidenciales. Hay que precisar que solo en el caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori aparece con una tacha en trámite; sin embargo, el último domingo 28 de diciembre el Jurado Electoral de Lima Centro 1 publicó una resolución que inscribía la formula presidencial del partido naranja. La tacha presentada contra Fujimori Higuchi se realizó el lunes 30, fuera del plazo establecido.

Un panorama distinto es el que atravisan Perú Primero y Renovación Popular. El partido que lleva como candidato presidencial a Mario Vizcarra tiene pendiente la revisión de 3 tachas buscan anular su candidatura.presidencial, el argumento es la sentencia suspendida de octubre de 2005 por el delito de peculado que que consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.

Por su parte, contra Rafael López Aliaga se ha presentado una tacha que alegando irregularidades en las elecciones internas del partido por supuestamente haberse realiza en una modalidad diferente a la prevista en su estatuto. Hasta el cierre de esta nota, el personero de Renovación Popular presentó los descargos contra la tacha y pidio que la misma sea declarada infundada.

Los 18 partidos restantes aún se encuentran, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, como "publicado para tachas", por lo que aún no completan el periodo en el que los ciudadanos pueden observar sus candidaturas.

Estos son: Alianza Electoral Venceremos (Ronald Atencio), Avanza País (José Williams), Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli), Libertad Popular (Rafael Belaunde), Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmonr), Partido de los Trabajadores y Emprendedores (Napoleón Becerra), Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales), Partido Democrático Federal (Armando Masse), País Para Todos (Carlos Álvarez), Cooperación Popular (Yonhy Lescano), Integridad Democrática (Wolfang Grozo), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Perú Acción (Francisco Diez-Canséco), PRIN (Walter Chirinos), SíCreo (Carlos Espá), Salvemos al Perú (Antonio Ortiz) y Unidad Nacional (Roberto Chiabra).