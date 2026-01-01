HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Política

Elecciones 2026: 15 planchas presidenciales ya lograron su inscripción y 2 esperan revisión de tachas

Perú Primero de Mario VIzcarra y Renovación Popular de Rafael López Aliaga aguardan la decisión del Jurado Electoral Especial sobre las tachas impuestas a sus candidaturas.

Son 15 las planchas presidenciales inscritas hasta el momento. Foto: Composición LR
Son 15 las planchas presidenciales inscritas hasta el momento. Foto: Composición LR

La carrera por la contienda electoral continúa y ahora los partidos aguardan la formalización de sus listas presidenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones, tras el periodo de tachas establecido. 15 de las 35 candidaturas registradas ya figuran como inscritas, mientras que 2 aguardan la resolución del Jurado Electoral Especial respecto a las tachas presentadas en su contra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los inscritos hasta el momento son: Ahora Nación (Alfonso López Chau), Alianza para el Progreso (César Acuña), Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto), Partido Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco), Somos Perú (George Forsyth), Partido Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera), Partido Morado (Mesías Guevara), Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Perú Moderno (Carlos Jaico), Podemos Perú (José Luna), Progresemos (Paul Jaimes) y Un Camino Diferente (Rosario Fernández).

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

lr.pe

Estos 15 partidos lograron superar el plazo de 3 días para tachas, luego de haber sido admitido a trámite el proceso de inscripción de sus planchas presidenciales. Hay que precisar que solo en el caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori aparece con una tacha en trámite; sin embargo, el último domingo 28 de diciembre el Jurado Electoral de Lima Centro 1 publicó una resolución que inscribía la formula presidencial del partido naranja. La tacha presentada contra Fujimori Higuchi se realizó el lunes 30, fuera del plazo establecido.

Un panorama distinto es el que atravisan Perú Primero y Renovación Popular. El partido que lleva como candidato presidencial a Mario Vizcarra tiene pendiente la revisión de 3 tachas buscan anular su candidatura.presidencial, el argumento es la sentencia suspendida de octubre de 2005 por el delito de peculado que que consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.

Por su parte, contra Rafael López Aliaga se ha presentado una tacha que alegando irregularidades en las elecciones internas del partido por supuestamente haberse realiza en una modalidad diferente a la prevista en su estatuto. Hasta el cierre de esta nota, el personero de Renovación Popular presentó los descargos contra la tacha y pidio que la misma sea declarada infundada.

Los 18 partidos restantes aún se encuentran, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, como "publicado para tachas", por lo que aún no completan el periodo en el que los ciudadanos pueden observar sus candidaturas.

Estos son: Alianza Electoral Venceremos (Ronald Atencio), Avanza País (José Williams), Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli), Libertad Popular (Rafael Belaunde), Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmonr), Partido de los Trabajadores y Emprendedores (Napoleón Becerra), Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales), Partido Democrático Federal (Armando Masse), País Para Todos (Carlos Álvarez), Cooperación Popular (Yonhy Lescano), Integridad Democrática (Wolfang Grozo), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Perú Acción (Francisco Diez-Canséco), PRIN (Walter Chirinos), SíCreo (Carlos Espá), Salvemos al Perú (Antonio Ortiz) y Unidad Nacional (Roberto Chiabra).

Notas relacionadas
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

LEER MÁS
Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial aprueba formalizar investigación preparatoria contra Delia Espinoza

Poder Judicial aprueba formalizar investigación preparatoria contra Delia Espinoza

LEER MÁS
Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE Lima Centro 2 declara inadmisible su candidatura al senado por condena de peculado

Mario Vizcarra: JEE Lima Centro 2 declara inadmisible su candidatura al senado por condena de peculado

LEER MÁS
Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

LEER MÁS
Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

LEER MÁS
Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025