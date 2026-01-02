La juramentación privada de Zohran Mamdani fue realizada por la fiscal general del estado, Letitia James. Foto: AFP.

A sus 34 años, Zohran Mamdani asumió oficialmente la alcaldía de Nueva York en dos ceremonias el 1 de enero de 2026. La primera, de carácter privado, tuvo lugar a la medianoche en la histórica estación de metro Old City Hall, debajo de la Alcaldía, donde juró como el primer alcalde musulmán de la ciudad. El flamante burgomaestre destacó que asumir el cargo era "un honor y un privilegio de una vida". La fiscal general del estado, Letitia James, presidió la juramentación en este íntimo acto.

Poco después, a la 1:00 p. m., Mamdani participó en una ceremonia pública en las escaleras del Ayuntamiento de Nueva York, ante miles de neoyorquinos que se congregaron para presenciar su juramento oficial.

Durante este acto, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez ofrecieron discursos, celebrando el liderazgo progresista. Para ampliar la participación popular, su equipo organizó una fiesta callejera que se extendió por Broadway, con espacios de observación para permitir que decenas de miles de personas se unieran a la celebración. La jornada incluyó música y actividades para todos.

“Estoy con ustedes”

En su primer discurso como alcalde, se dirigió con un mensaje de inclusión y solidaridad a los 8,5 millones de residentes de la ciudad, reconociendo sus esfuerzos y luchas cotidianas. “Estoy junto a innumerables neoyorquinos que observan desde cocinas estrechas en Flushing y barberías en East New York, desde teléfonos celulares apoyados contra los tableros de los taxis estacionados en La Guardia, hospitales en Mott Haven y bibliotecas en El Barrio que durante demasiado tiempo solo han conocido el abandono”, expresó Mamdani.

Además, Mamdani abordó las preocupaciones de aquellos que dudaban de su capacidad para gobernar debido a su identidad como socialista democrático. Aseguró a los moderados y centristas que su liderazgo sería inclusivo y que protegería a todos los neoyorquinos, indiferente a sus opiniones políticas.

“Les prometo esto: si son neoyorquinos, soy su alcalde. Estén de acuerdo o no, los protegeré, celebraré con ustedes, lloraré junto a ustedes y nunca, ni por un segundo, me esconderé de ustedes”, añadió.

Así mimso, prometió usar el poder del Ayuntamiento para mejorar la vida de los residentes de la ciudad y garantizar que la era del “gran gobierno” continuara, mostrando así su compromiso con un gobierno expansivo y audaz.

Alcalde enfrenta nuevos retos en Nueva York

Mamdani, que pertenece al ala socialista del Partido Demócrata y es miembro del Partido Socialista Democrático de América. Su campaña se centró en temas como la justicia social y la accesibilidad a la vivienda, áreas que fueron fundamentales durante su tiempo como asambleísta.

A pesar de su limitada experiencia, Mamdani se ganó la atención de la nación, especialmente del presidente Donald Trump, quien lo calificó de "comunista" durante la campaña, aunque ambos protagonizaron un acercamiento tras su elección. El joven alcalde deberá convertir sus promesas de campaña en políticas concretas, mientras maneja una ciudad que, a pesar de su poder económico y cultural.