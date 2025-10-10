El país se prepara para una nueva jornada de protesta. El paro nacional convocado para el martes 15 de octubre promete movilizar a miles de ciudadanos en distintas regiones del Perú. Entre los sectores que han confirmado su participación destacan los gremios de transportistas y el Bloque Universitario, quienes, pese a representar campos distintos, comparten un mismo sentimiento: el cansancio ante la inseguridad, la corrupción y la falta de respuestas del Gobierno, que actualmente es presidido por Jose Jerí, tras la vacancia de Dina Boluarte.

En las últimas semanas, ambos grupos han sostenido reuniones y coordinaciones para garantizar una movilización masiva, pero ordenada. Los transportistas aseguran que ya no pueden seguir soportando las extorsiones y asesinatos que afectan a choferes y empresarios del rubro, mientras que los estudiantes exigen una reforma social y políticas de seguridad que protejan a la ciudadanía.

Hasta ahora, los gremios confirmados son Asotrani, Alianza Nacional de Transportistas, Asociación Nacional de Conductores, Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP), el Bloque de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), estudiantes de la Universidad Ruíz de Montoya y la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA).

Transportistas denuncian abandono y exigen medidas urgentes

Desde el gremio del transporte, la posición es clara. Julio Campos, vocero de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó que se sumarán al paro como un acto de desesperación ante la falta de respuestas del Estado. “El Gobierno nos ha dejado solos frente al crimen. Cada semana un compañero es víctima de extorsión o atentado y nadie responde. El paro, la única forma de hacernos escuchar”, afirmó en declaraciones a La República.

Por su parte, Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas del Norte (Asotrani), sostuvo que la protesta busca llamar la atención de las autoridades para frenar la ola de violencia que azota a las carreteras del país. “No pedimos privilegios, pedimos protección. Si el Estado no actúa, el transporte formal seguirá en crisis. Por eso saldremos a las calles de manera pacífica, pero firme”, advirtió.

Los dirigentes del sector han pedido además que el Ejecutivo declare en emergencia el sistema de transporte y que se establezcan mecanismos efectivos para combatir las mafias de extorsión que operan en terminales y rutas nacionales. También reclaman la derogatoria de leyes que, según ellos, han debilitado la lucha contra el crimen organizado como la número 32108 y la falta de control en el transporte informal.

Bloque Universitario respalda el paro y lanza mensaje al Gobierno

El Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de universidades públicas y privadas, también ha confirmado su adhesión. Desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de sus representantes, Luis Rojas, explicó que el movimiento estudiantil decidió sumarse al paro en solidaridad con los trabajadores del transporte y como respuesta al creciente malestar social.

“El pueblo no se rinde, y los jóvenes tampoco. Salimos a las calles porque queremos un país donde estudiar o trabajar no sea un riesgo. El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo, no ignorarlo”, señaló el dirigente universitario.

Rojas destacó además que las demandas del Bloque Universitario incluyen mayor transparencia en el gasto público y una política de seguridad que priorice la prevención antes que la represión. “Vemos cómo la delincuencia gana terreno, mientras las autoridades solo reaccionan cuando ya hay víctimas. Por eso nos unimos, porque el problema no es solo del transporte o de los estudiantes, es de todos”, añadió.

El apoyo estudiantil se replicará en otras universidades del país, como la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería. Estas instituciones han anunciado concentraciones simultáneas en Lima y en las principales capitales regionales.

Gremios reafirman paro nacional este 15 de octubre

Ambos sectores coinciden en que el paro nacional del 15 de octubre no solo será una medida de protesta, sino un mensaje de unidad ciudadana frente a un Estado que, según sostienen, “ha perdido contacto con la realidad”. Los organizadores insisten en que las movilizaciones serán pacíficas, pero advierten que podrían prolongarse si el Gobierno, independiente de quien sea el presidente, mantiene su silencio.

“Estamos cansados de promesas y comunicados vacíos. Queremos resultados. Este paro no es político, es ciudadano”, aseguró Campos, al recalcar que también se espera la adhesión de sindicatos de educación, comercio y trabajadores del sector público.

