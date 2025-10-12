Puno: policías detienen a adolescente por presunto robo de motocicletas

En un operativo policial, agentes de la Comisaría Sectorial PNP Ayaviri, Puno, lograron la captura de un menor de edad acusado de participar en el robo de una motocicleta. El adolescente de 16 años, natural de Ayaviri, habría sustraído el vehículo de la puerta de un domicilio en el jirón Micaela Bastidas del barrio Mariano Melgar.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 11 de octubre, alrededor de las 4:30 p.m., cuando el menor se llevó la unidad y se dio a la fuga con dirección al óvalo salida a Cusco, rumbo al cerro Quenchani.

La oportuna denuncia del propietario permitió activar el plan cerco, movilizando a los efectivos policiales para interceptar al presunto autor del robo antes de que lograra ocultarse.

Tras la acción policial, el menor fue detenido en la zona alta del cerro Quenchani, lográndose recuperar la motocicleta robada. El intervenido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. Mientras que la unidad fue devuelta a su propietario.

Piden a Fiscalía investigar presunta red de robos de motocicletas

La Policía ha iniciado investigaciones para determinar si el adolescente estaría vinculado a otros robos similares ocurridos en la ciudad.

Asimismo, ante estos hechos, pobladores de Ayaviri exigieron la intervención del fiscal de turno para garantizar que se realicen las diligencias con celeridad y firmeza, para descartar una red dedicada al robo de motocicletas en el distrito.