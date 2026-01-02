Esther Rojas Medrano recuerda con nostalgia y resistencia la marcha del 5 de diciembre de 1984, cuando miles de mujeres se movilizaron para exigir la oficialización e institucionalización del programa Vaso de Leche en Lima. Con el impulso del exalcalde Alfonso Barrantes, madres y padres de familia salieron a las calles para demandar alimentación para la población más vulnerable en plena crisis económica. “Así como luchamos con el Dr. Barrantes, seguiremos haciendo los trabajos para la alimentación y salud de nuestra población infantil”, afirma.

Hoy, Rojas Medrano preside la organización Uniendo Generaciones y articula a las Organizaciones Sociales de Base (OSB) de Lima Metropolitana, que agrupan también ollas comunes y juntas vecinales. A 40 años de aquella movilización histórica, las demandas persisten: mayor presupuesto y productos de calidad, en un país donde la anemia supera el 43% y perpetúa la pobreza y la desnutrición.

¿Por qué surge la organización Uniendo Generaciones si existe una red de Vasos de Leche de Lima Metropolitana?

Esta organización la constituimos frente a la dispersión y desatención del Gobierno hacia el programa Vaso de Leche, sobre todo en presupuesto y atención a los beneficiarios. La formamos exdirigentes de los comités que trabajamos desde el inicio con el doctor Barrantes. Orgánicamente, cumplimos nuestros periodos dirigenciales, pero desde la sexta convención se rompe la organización de Lima Metropolitana.

¿Y qué significa esta ruptura?

Significa desatención presupuestal. Durante 35 años no se consideró ningún aumento. Hasta 2020, los beneficiarios recibían una ración valorizada en S/0.33 para 250 centímetros cúbicos de leche o su equivalente nutricional. Esta distorsión nace con la Ley 26637, dada por Alberto Fujimori, que distritaliza el programa y transfiere el manejo del presupuesto a cada jurisdicción. Apostamos por la descentralización, pero en lugar de fortalecer las raciones, se ha generado corrupción. Incluso la Contraloría señala que 167 municipios no ejecutan el presupuesto.

¿Es suficiente el presupuesto por beneficiario?

Hasta el año pasado (2024) era de S/0.38 por ración, cuando una lata de leche en el mercado cuesta S/4.50. De una lata deberían salir cuatro raciones, es decir, S/1.25 por cada una, pero eso no se cumple. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cada beneficiario consume cuatro latas al mes, lo que equivale a 16 raciones. En la práctica, un niño toma leche solo 15 días al mes. En San Juan de Lurigancho sacan 12 raciones por lata; en Ate, seis y media; y en Comas, lo mismo. Así no se combate la anemia infantil.

¿Qué le piden al Gobierno?

Vamos a seguir exigiendo. Sabemos que hay un presupuesto aprobado de S/225 millones, pero insistimos en un crédito suplementario. Además, con la Ley 31554 retiraron del programa a menores de siete a 13 años, adultos mayores y otros casos especiales. Esa norma aplicó el SISFOH y nos exige ser de extrema pobreza para acceder al Vaso de Leche. Es ilógico en un país donde la pobreza monetaria se ha incrementado. Esa ley fue dada por Martha Chávez, Lady Camones y Maricarmen Alva, y ahora vienen a nuestros cerros a pedir el voto.

Entonces empieza el proselitismo…

Dejan a nuestros niños en la mendicidad. Vienen a los comités después de aprobar esas leyes. Un menú para un congresista cuesta S/180 y una ración para un niño vale S/0.38. A las ollas comunes les dan S/2.25, y la señora Dina Boluarte decía que con S/10 se hacía hasta un postrecito. Los congresistas sacan hasta S/49.000 en diciembre. ¿Cuánto saca un jubilado, un profesor o un trabajador de salud?

¿Cómo fue durante el gobierno de Dina Boluarte?

Recuerdo el acto en el Parque de la Muralla, cuando dio un aumento temporal en 2024. Hizo amanecer a las señoras, las tuvo desde las 10 a. m. hasta las 3 p. m. para que la aplaudieran. Le presentamos un memorial y recién el 15 de octubre de 2025 nos respondieron. Vamos a seguir, en memoria del trabajo con Alfonso Barrantes, creador y fundador del programa, y en honor de María Elena Moyano, que dio su vida en un contexto de inseguridad.

Madres de comités de Vaso de Leche en Lima demandan mayor presupuesto.

Actualmente, ¿por qué no pertenecen a la Red de Vaso de Leche de Lima Metropolitana?

La organización primigenia se funda el 25 y 26 de octubre de 1986, en la primera Convención Metropolitana de Vasos de Leche. Ahí se aprobaron estatutos y un cuadro dirigencial. Se respetó la democracia interna hasta la sexta convención. Con la ley de distritalización, de carácter político, el gobierno de Fujimori entregó el presupuesto a las jurisdicciones y se generó la división. Aparecieron grupos con respaldo político que se mantuvieron 25 años sin renovación, siendo comparsa del gobierno de turno.

¿Y ahora qué le piden al gobierno de José Jerí?

El Vaso de Leche merece un presupuesto más alto para erradicar, en parte, la anemia y la desnutrición infantil. Exigimos que el Midis asuma la rectoría total del programa, porque hoy cada distrito hace y deshace con el presupuesto. Las compras conjuntas generarían ahorro para ampliar raciones. También planteamos impulsar la ganadería nacional. ¿Por qué consumir productos importados? La Ley 24059 establece que el programa debe atenderse con productos nacionales. Las licitaciones deben ser fiscalizadas, porque esas compras de emergencia ya sabemos qué significan.

Organizaciones plantean consumir leche producida por la ganadería nacional.

