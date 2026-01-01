HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

La llegada del Año Nuevo no detuvo los anuncios de fichajes para la presente temporada de la Liga 1. En este primer día de enero, algunos equipos vienen confirmando más refuerzos.

El 2026 ya está aquí y los clubes que jugarán la Liga 1 este año están próximos a iniciar su pretemporada (aunque algunos de ellos ya lo hicieron). Si bien en las semanas previas al arranque del torneo la atención estará puesta en los partidos amistosos que cada equipo dispute, todavía se esperan novedades acerca de nuevos fichajes.

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias hoy, jueves 1 de enero

13:31
1/1/2026

Los Chankas se refuerza con un extranjero

El extremo colombiano Juan Ospina reforzará el ataque del club andahuaylino esta temporada. Foto: Los Chankas

13:29
1/1/2026

UTC fichó a un defensa

El Gavilán le dio la bienvenida al zaguero Manuel Ganoza, quien en 2025 jugó por Ayacucho FC. Foto: UTC

13:26
1/1/2026

Cienciano hizo el primer anuncio del 2026

Este jueves 1 de enero, el Papá confirmó la llegada del defensa paraguayo Carlos Núñez. Foto: Cienciano

Universitario de Deportes recién confirmó a sus primeros 'jales' del extranjero (Sekou Gassama y Héctor Fértoli) en los últimos días del 2025, mientras que Alianza Lima hizo oficial el anuncio de Federico Girotti también a fines de diciembre. Los hinchas de ambas escuadras esperan la llegada de algún refuerzo más para afrontar esta temporada en la que tendrán, además de la competencia local, la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes

  • Altas: Javier Rabanal (DT), Caín Fara, Diego Romero, Sekou Gassama, Héctor Fértoli
  • Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña
  • Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros (por confirmar), José Rivera (por confirmar).

Alianza Lima

  • Altas: Pablo Guede (DT), Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Luis Ramos, Federico Girotti, Nicolás Díaz (por confirmar)
  • Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos, Matías Succar, Brian Arias (préstamo), Cristian Neira (préstamo)
  • Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Ángel de la Cruz, Fernando Gaibor (por confirmar), Alan Cantero (por confirmar).

Sporting Cristal

  • Altas: Gabriel Santana, Juan Cruz González, Cristiano da Silva
  • Bajas: Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Fernando Pacheco, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro, Matías Córdova
  • Renovaciones: Martín Távara, Rafael Lutiger, Irven Ávila, Leandro Sosa.

Cusco FC

  • Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar
  • Bajas: Luis Ramos
  • Renovaciones: Miguel Rondelli (DT)

FBC Melgar

  • Altas: Pablo Erustes, Jeriel De Santis, Franco Zanelatto, Jesús Alcántar, Javier Salas (por confirmar)
  • Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo), Pier Barrios, Tomás Martínez
  • Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.

Alianza Atlético

  • Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo)
  • Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa, Rodrigo Castro, Rolando Díaz
  • Renovaciones: José Villegas, Erick Perleche, Stefano Fernández, Hernán Lupu

Deportivo Garcilaso

  • Altas: Hernán Lisi (DT), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Horacio Benincasa, Beto da Silva, Adrián Ascues, Christopher Olivares, Agustín Gómez, Agustín González, Carlos Ramos, Sharif Ramírez, Paulo Rodríguez, Mallki Marmanillo, James Morales, Samir Villacorta
  • Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán (por confirmar)
  • Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Juniors Barbieri, Xavi Moreno, Erick Canales, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Inti Garrafa, José Sinisterra, Jefferson Portales.

Cienciano

  • Altas: Horacio Melgarejo (DT), Ítalo Espinoza, Gerson Barreto, Ademar Robles, Rotceh Aguilar, Matías Succar, Kevin Becerra, Gonzalo Falcón, Claudio Núñez
  • Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón, Nicolás Amasifuén (préstamo), Ignacio Barrios, Adrián Ascues, Leonel Galeano, Luis Benites, Agustín González, Rudy Palomino
  • Renovaciones: Carlos Garcés, Maximiliano Amondarain.

Los Chankas

  • Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza, Kenyi Barrios, Juan Ospina
  • Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses, Jordan Guivin, Isaac Camargo
  • Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.

ADT

  • Altas: Pablo Trobbiani (DT), Aylton Mazzo, Jordan Guivin, Osnar García, Luis Benites, Carlos Solís
  • Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, Carlos Grados, D'Alessandro Montenegro, Gerson Barreto, Ademar Robles, Gustavo Dulanto
  • Renovaciones: Víctor Cedrón, John Narváez, Joao Rojas

Sport Huancayo

  • Altas: Yorleys Mena, Franco Caballero, Rick Campodónico, Jeremy Rostaing, Jeremy Canela
  • Bajas: Janio Pósito, Marlon de Jesús, Edu Villar (por confirmar)
  • Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Juan Barreda, Axel Chávez, Carlos Solís, Edu Villar.

Atlético Grau

  • Altas: Cristian Neira (préstamo), Emiliano Franco
  • Bajas: Diego Soto, José Bolívar
  • Renovaciones: Ángel Comizzo (DT - por confirmar), Rodrigo Tapia, Paulo de la Cruz

Comerciantes Unidos

  • Altas: -
  • Bajas: Ricardo Chipao, Alexander Lecaros, Rotceh Aguilar
  • Renovaciones: Claudio Biaggio (DT), Matían Sen.

Sport Boys

  • Altas: Jaime De La Pava (DT), Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Anghelo Flores, André Vásquez, Percy Liza (préstamo), Gustavo Dulanto (préstamo), Renzo Alfani (por confirmar), Juan David Torres, Rolando Díaz
  • Bajas: Juan Cabanillas (DT), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos, Cristian Carbajal
  • Renovaciones: Hansell Riojas, Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Renzo Alfani, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur, Renzo Salazar, Sebastián Alvarado, Oslimg Mora, Emilio Saba

Juan Pablo II

  • Altas: Marcelo Zuleta (DT), Christian Cueva, Erinson Ramírez, Christian García, Paolo Fuenres, Martín Alaníz, Jack Durán, Nilton Ramírez, Jossimar Serrato, Iago Iriarte, Adan Henricks, Piero Antón Héctor Bazán
  • Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani, Michel Rasmussen
  • Renovaciones: Christian Flores, Matías Vega, Jair Toledo, Patricio Álvarez, Romario Aliaga, Arón Sánchez, Josué Cánova, Fabio Agurto, Martín Peralta, Adriano Espinoza.

UTC

  • Altas: Carlos Bustos (DT), Ignacio Barrios, Marlon de Jesús, Marcos Lliuya, Junior Huerto, Dylan Caro, Michel Rasmussen, Ángelo Campos, Manuel Ganoza
  • Bajas: Jarlín Quintero, Erinson Ramírez, Christian Mejía, André Vásquez
  • Renovaciones: -

FC Cajamarca

  • Altas: Carlos Silvestri (DT), Matías Almirón, Alexis Rodas, Samuel Aspajo, Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Carlos Gómez (por confirmar), Tomás Andrade (por confirmar), Hernán Barcos (por confirmar)
  • Bajas: Juan Carlos Malpica (DT), Abel Casquete
  • Renovaciones: Hairo Timaná, Fernando Ocas.

CD Moquegua

  • Altas: Nicolás Amasifuén (préstamo), Aldair Perleche, Carlos Grados, Juan Diego Lojas, Christian Enciso, Christian Mejía, Ricardo Chipao, Brayan Angulo, Édgar Lastre, Diego Ramírez, William Falcón
  • Bajas: Jersson Vásquez (retiro)
  • Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa, Eros Montenegro, Claudio Ramírez, José López, Jimmy Jiménez, Kevin Ruiz, Allonso Dávila, Brayan Rivera, Jefferson Collazos.
