El 27 de septiembre, José Agustín Cerquín Aguilar salió de su vivienda en Baños del Inca para dirigirse a Bambamarca, en donde tenía planeado quedarse solo un día. Desde aquel día, sus familiares dejaron de tener contacto con José. Luego de dos semanas de intensa búsqueda, su cuerpo sin vida fue encontrado el viernes 10 de octubre en el caserío Negritos, en la zona de Chanta Alta, distrito de La Encañada, en la región de Cajamarca.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la ubicación del cuerpo se logró gracias a la intervención de las rondas campesinas locales, quienes también detuvieron a dos hombres vinculados con la motocicleta perteneciente a José Agustín Cerquín. Según contó el dirigente rondero Fernando Chuquilín, los implicados brindaron información clave para el hallazgo.

Joven es hallado sin vida tras salir a encontrarse con su amigo

Familiares y vecinos recorrieron trochas y caminos rurales durante las labores de búsqueda. Ellos se guiaron por la última señal del celular de José Agustín, el cual se registraba cerca del kilómetro 40, en dirección a El Tambo. Pese a que no contaron con el apoyo policial necesario, la familia no se detuvo y permaneció en la zona de manera continua a fin de dar con el paradero del joven.

De acuerdo con la familia, José Agustín partió de su casa el pasado 27 de septiembre a las 3:25 p. m. a bordo de su motocicleta Yamaha color negra de placa 4385-5A. Además, portaba dos cascos, pues planeaba juntarse con un amigo. Tras conocerse su desaparición, los familiares denunciaron el hecho ante la Policía Nacional, quienes iniciaron las investigaciones.

El papel de las rondas campesinas resultó fundamental, pues identificaron a dos individuos relacionados a la motocicleta de la víctima. Tras ello, obtuvieron los datos precisos para la ubicación del cuerpo del joven.

Primo del principal sospechoso reveló detalles para el hallazgo

De acuerdo con las investigaciones, la motocicleta de José fue entregada por su primo, Jhon Brayan Vásquez, de 19 años, a un joven de 18, quien luego se trasladó a Lima. Este último explicó que ignoraba el origen real del vehículo y que la recibió prestada sin conocer el trasfondo. Tras cuatro días, el primo confesó que la moto provenía y que José Agustín había sido asesinado. Por ello, el hecho aún se mantiene en investigación para determinar la versión dada por el familiar y esclarecer lo sucedido.

Sin embargo, ante el temor, el primo no denunció de inmediato el hecho a las autoridades y solo intervino luego de conocer que la familia de José Agustín lo estaba buscando. Tras ello, la declaración de Vásquez fue determinante para que las rondas y las autoridades avancen en la búsqueda y den con el cuerpo del joven.

