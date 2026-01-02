HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

Las actividades de montaña en la Cordillera Blanca se encontraban prohibidas desde el 24 de diciembre por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo
Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo | Foto: composición LR/Latina.

La mañana del 31 de diciembre de 2025 terminó en tragedia para un grupo de excursionistas en el nevado Ulta - Pico Mateo, ubicado en la provincia de Carhuaz, región Áncash, cuando un turista de 30 años y proveniente de Lima falleció tras resbalar y caer mientras intentaba escalar esta cumbre de la Cordillera Blanca.

El joven, identificado como Gianfranco Jesús Yactayo Pérez, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes, donde se confirmó su deceso. Según las pericias policiales, la víctima se encontraba acompañado de su pareja, Karla Francesca Caldas Márquez (22), y el guía Albert Henestroza Salazar, quien no contaba con la formalización oficial como experto de alta montaña y al cual contrató de forma particular.

“Tenemos entendido que hay una prohibición para el ingreso al Parque Nacional Huascarán y sobre todo a los nevados. Son zonas de riesgo en estas fechas”, indicó para Latina el comisario de Carhuaz, Edwin Atauje.

Suspenden visitas a nevados

Tras el incidente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) expresó a través de un comunicado que viene trabajando articuladamente con la Región Policial Áncash para esclarecer los hechos y mejorar el control de ingreso en los puestos de vigilancia.

Además, recordó que las actividades de escalada y alta montaña se encuentran restringidas desde el 24 de diciembre hasta el 31 de marzo, debido a informes técnicos emitidos por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), que advierten del acelerado retroceso glacial, presencia de grietas y condiciones climáticas adversas, lo que aumenta el riesgo de los visitantes.

En ese sentido, invocó a las agencias de viajes, operadores turísticos y guías de montaña para que actúen con responsabilidad y cumplan lo establecido.

Comunicado del Sernanp tras el accidente. Foto: Sernanp.

Comunicado del Sernanp tras el accidente. Foto: Sernanp.

Guía turístico se encuentra detenido

Tras el accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) trasladó a Henestroza Salazar a la Divincri Huaraz, donde permanece detenido mientras el Ministerio Público continúa las diligencias para determinar responsabilidades.

