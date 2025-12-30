El alcalde de Chorrillos remarcó las prohibiciones en las playas para las celebraciones de Año Nuevo 2026. | Composición LR/OmarNeyra

El alcalde de Chorrillos remarcó las prohibiciones en las playas para las celebraciones de Año Nuevo 2026. | Composición LR/OmarNeyra

A pocos días del Año Nuevo 2026, la municipalidad de Chorrillos ha endurecido las medidas en torno a las celebraciones de fin de año, prohibiendo la instalación de campamentos y fogatas en las playas. El alcalde del distrito, Richard Cortez, advirtió que el personal de Serenazgo y Fiscalización del municipio utilizará la fuerza si los ciudadanos no cumplen con las restricciones respaldadas por la Ordenanza Municipal N.° 381-2019/MDCH, que también establece una multa de hasta el 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 2.800.

"La disuasión comenzará a partir de las 00:00 horas (...), el personal de Fiscalización identificará a quienes tengan carpas. En ese caso, se les hará una recomendación preventiva, pero si persisten, aplicaremos la fuerza y el principio de autoridad sin ningún tipo de abuso", afirmó el alcalde Cortez en declaraciones a La República. El burgomaestre también aclaró que esta medida se aplicará únicamente a quienes no respeten las restricciones establecidas.

Municipalidad de Chorrillos endurece medidas para el Año Nuevo 2026

Según el alcalde, entre 30,000 y 40,000 personas visitan las playas de Chorrillos durante las celebraciones de fin de año. En este contexto, Richard Cortez aseguró que "serán muy estrictos tanto con peruanos como con extranjeros". Además, dio a conocer las siguientes prohibiciones y medidas:

No estará permitida la ingesta de alcohol en las playas de Chorrillos.

Prohibición de la instalación de carpas y fogatas.

Desde las 00:00 horas del 1 de enero se aplicarán medidas disuasivas contra quienes no cumplan la normativa. Posteriormente, se usará la fuerza y el principio de autoridad.

Desde las 06:00 a. m. del 1 de enero se realizarán requisas de alimentos y bebidas en puntos estratégicos de los balnearios.

Restricciones para llevar alimentos

El burgomaestre Cortez aseguró que, durante una de las limpiezas realizadas por la comuna de Chorrillos, se hallaron los restos completos de un cerdo enterrados en la arena, lo que indica un uso irresponsable de las áreas públicas por parte de los bañistas.

Por ello, el alcalde hizo un llamado a los visitantes a evitar llevar alimentos a las playas de Chorrillos, ya que está prohibido dejar basura en los balnearios. "No se permitirá hacer parrillas ni barbacoas (...) los justos pagan por los pecadores", precisó en declaraciones a nuestro medio.

