HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde las 00:00 horas"

Las restricciones incluyen la prohibición de ingesta de alcohol y la instalación de carpas en las playas de Chorrillos, además de requisas de alimentos y bebidas.

El alcalde de Chorrillos remarcó las prohibiciones en las playas para las celebraciones de Año Nuevo 2026.
El alcalde de Chorrillos remarcó las prohibiciones en las playas para las celebraciones de Año Nuevo 2026. | Composición LR/OmarNeyra

A pocos días del Año Nuevo 2026, la municipalidad de Chorrillos ha endurecido las medidas en torno a las celebraciones de fin de año, prohibiendo la instalación de campamentos y fogatas en las playas. El alcalde del distrito, Richard Cortez, advirtió que el personal de Serenazgo y Fiscalización del municipio utilizará la fuerza si los ciudadanos no cumplen con las restricciones respaldadas por la Ordenanza Municipal N.° 381-2019/MDCH, que también establece una multa de hasta el 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 2.800.

"La disuasión comenzará a partir de las 00:00 horas (...), el personal de Fiscalización identificará a quienes tengan carpas. En ese caso, se les hará una recomendación preventiva, pero si persisten, aplicaremos la fuerza y el principio de autoridad sin ningún tipo de abuso", afirmó el alcalde Cortez en declaraciones a La República. El burgomaestre también aclaró que esta medida se aplicará únicamente a quienes no respeten las restricciones establecidas.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

lr.pe

Municipalidad de Chorrillos endurece medidas para el Año Nuevo 2026

Según el alcalde, entre 30,000 y 40,000 personas visitan las playas de Chorrillos durante las celebraciones de fin de año. En este contexto, Richard Cortez aseguró que "serán muy estrictos tanto con peruanos como con extranjeros". Además, dio a conocer las siguientes prohibiciones y medidas:

  • No estará permitida la ingesta de alcohol en las playas de Chorrillos.
  • Prohibición de la instalación de carpas y fogatas.
  • Desde las 00:00 horas del 1 de enero se aplicarán medidas disuasivas contra quienes no cumplan la normativa. Posteriormente, se usará la fuerza y el principio de autoridad.
  • Desde las 06:00 a. m. del 1 de enero se realizarán requisas de alimentos y bebidas en puntos estratégicos de los balnearios.

PUEDES VER: Año Nuevo frente al mar: conoce estas 5 playas imperdibles cerca a Lima para celebrar la llegada del 2026

lr.pe

Restricciones para llevar alimentos

El burgomaestre Cortez aseguró que, durante una de las limpiezas realizadas por la comuna de Chorrillos, se hallaron los restos completos de un cerdo enterrados en la arena, lo que indica un uso irresponsable de las áreas públicas por parte de los bañistas.

Por ello, el alcalde hizo un llamado a los visitantes a evitar llevar alimentos a las playas de Chorrillos, ya que está prohibido dejar basura en los balnearios. "No se permitirá hacer parrillas ni barbacoas (...) los justos pagan por los pecadores", precisó en declaraciones a nuestro medio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

LEER MÁS
Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

LEER MÁS
Más de 50 personas rescatadas en playas de Lima previo al Año Nuevo: consumo de alcohol entre las principales causas

Más de 50 personas rescatadas en playas de Lima previo al Año Nuevo: consumo de alcohol entre las principales causas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, un mes después de confesar que padecía cáncer terminal

Samahara Lobatón impacta al vender la ropa de sus hijas por S/5: “Quien yapea primero se lo lleva”

Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

Sociedad

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Metropolitano, corredores y Metro de Lima en Año Nuevo: estos son los horarios para este 31 de diciembre y 1 de enero

Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025