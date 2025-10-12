Este sábado 11 de octubre, un incendio de gran magnitud arrasó con aproximadamente 100 viviendas en la parte alta de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, provocando alarma entre los residentes, quienes evacuaron sus hogares para protegerse. Al menos 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos se desplegaron en la zona para combatir el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas, la mayoría construidas con materiales precarios.

Ante esta situación, los vecinos de la zona han denunciado que el incendio podría haber sido provocado con la intención de desalojarlos del terreno, el cual estaría en disputa legal desde hace años. Algunos residentes afirman que existen intereses por recuperar el área, donde muchas familias viven desde hace más de una década. Además, piden con urgencia la intervención de las autoridades para recibir ayuda humanitaria, como alimentos, ropa, carpas y espacios temporales de alojamiento, ya que muchas de las familias afectadas lo han perdido todo.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Vecinos de Pamplona Alta denuncian que incendio podría haber sido provocado

Tras el devastador siniestro que dejó cerca de 250 damnificados en el sector Virgen del Buen Paso, los vecinos expresaron a los medios una de sus hipótesis, la cual no ha sido aún descartada por parte de la Policía Nacional. “Dicen que todo esto ha sido planificado. Como nos quieren botar, esto es una invasión, lo han quemado. Hace 11 años que vivimos acá”, declaró una vecina a RPP.

En medio de la desesperación, la misma vecina cuestionó: “Sí había problemas allí, nos hubieran dicho y nosotros nos íbamos con nuestras cosas, no hubieran hecho todo esto”. Además, pidió ayuda urgente a las autoridades: “No tenemos nada. Lo que hemos sacado es la ropita y unas cuantas cositas. Todo se ha quemado”.

Terrenos de Pamplona Alta donde se encontraban las casas pertenecerían a Minedu

Las familias afectadas por este siniestro podrían enfrentar un desalojo, ya que el terreno donde vivían pertenecería al Ministerio de Educación, según informó el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Aunque muchas de estas personas llevan más de 10 años en la zona, el funcionario señaló que existiría una orden para desocupar el área, por lo que están coordinando una posible reubicación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Reggiardo agregó que se buscará diálogo con el Minedu, pero advirtió que la situación podría demorar debido al cambio de gobierno. Mientras tanto, el presidente José Jerí visitó la zona y el Ministerio de Vivienda evalúa entregar bonos de alquiler. Por su parte, el Reniec ya inició acciones para entregar DNI gratuitos a los damnificados, muchos de los cuales han perdido todo y siguen a la espera de una solución concreta.