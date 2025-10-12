HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     
Sociedad

Vecinos denuncian que incendio en Pamplona habría sido provocado para desalojarlos: PNP maneja hipótesis

El siniestro ha dejado más de 80 viviendas afectadas y alrededor de 250 personas damnificadas, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su reubicación.

Vecinos denuncian que incendio en Pamplona Alta podría haber sido provocado
Vecinos denuncian que incendio en Pamplona Alta podría haber sido provocado | Composición LR | Elvis Cairo / La República / Latina

Este sábado 11 de octubre, un incendio de gran magnitud arrasó con aproximadamente 100 viviendas en la parte alta de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, provocando alarma entre los residentes, quienes evacuaron sus hogares para protegerse. Al menos 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos se desplegaron en la zona para combatir el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas, la mayoría construidas con materiales precarios.

Ante esta situación, los vecinos de la zona han denunciado que el incendio podría haber sido provocado con la intención de desalojarlos del terreno, el cual estaría en disputa legal desde hace años. Algunos residentes afirman que existen intereses por recuperar el área, donde muchas familias viven desde hace más de una década. Además, piden con urgencia la intervención de las autoridades para recibir ayuda humanitaria, como alimentos, ropa, carpas y espacios temporales de alojamiento, ya que muchas de las familias afectadas lo han perdido todo.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

lr.pe

Vecinos de Pamplona Alta denuncian que incendio podría haber sido provocado

Tras el devastador siniestro que dejó cerca de 250 damnificados en el sector Virgen del Buen Paso, los vecinos expresaron a los medios una de sus hipótesis, la cual no ha sido aún descartada por parte de la Policía Nacional. “Dicen que todo esto ha sido planificado. Como nos quieren botar, esto es una invasión, lo han quemado. Hace 11 años que vivimos acá”, declaró una vecina a RPP.

En medio de la desesperación, la misma vecina cuestionó: “Sí había problemas allí, nos hubieran dicho y nosotros nos íbamos con nuestras cosas, no hubieran hecho todo esto”. Además, pidió ayuda urgente a las autoridades: “No tenemos nada. Lo que hemos sacado es la ropita y unas cuantas cositas. Todo se ha quemado”.

PUEDES VER: Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

lr.pe

Terrenos de Pamplona Alta donde se encontraban las casas pertenecerían a Minedu

Las familias afectadas por este siniestro podrían enfrentar un desalojo, ya que el terreno donde vivían pertenecería al Ministerio de Educación, según informó el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Aunque muchas de estas personas llevan más de 10 años en la zona, el funcionario señaló que existiría una orden para desocupar el área, por lo que están coordinando una posible reubicación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Reggiardo agregó que se buscará diálogo con el Minedu, pero advirtió que la situación podría demorar debido al cambio de gobierno. Mientras tanto, el presidente José Jerí visitó la zona y el Ministerio de Vivienda evalúa entregar bonos de alquiler. Por su parte, el Reniec ya inició acciones para entregar DNI gratuitos a los damnificados, muchos de los cuales han perdido todo y siguen a la espera de una solución concreta.

Notas relacionadas
Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Madre de familia que perdió su casa tras incendio en Pamplona Alta pide apoyo para reconstruir sus viviendas: "Pienso que es un mal sueño"

Madre de familia que perdió su casa tras incendio en Pamplona Alta pide apoyo para reconstruir sus viviendas: "Pienso que es un mal sueño"

LEER MÁS
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

LEER MÁS
Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sociedad

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025