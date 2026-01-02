El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que el régimen venezolano liberó a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024. Tanto sectores opositores como organismos internacionales denunciaron fraude y proclamaron el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente constitucional. La reciente excarcelación, confirmada por organizaciones civiles como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, se produjo en la víspera de Año Nuevo.

Sin embargo, la asociación civil Justicia Encuentro y Perdón cuestionó la cifra oficial y afirmó que solo se materializaron 33 liberaciones. En Navidad, la dictadura de Maduro también anunció la salida de prisión de 99 presos políticos, pero la organización Foro Penal precisó que hasta el 30 de diciembre solo se concretaron 61 excarcelaciones. La mayoría de los detenidos permanecía recluida en la cárcel de Tocorón, situada en el estado Aragua, a aproximadamente una hora y media de Caracas.

A través de un comunicado, el Ministerio del Servicio Penitenciario precisó que el régimen venezolano liberó a "personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024". La agencia AFP reportó que la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo provocó manifestaciones que dejaron 28 muertos y 2.400 arrestos.

Edmundo González, quien ganó las elecciones con 7.443.584 votos, según cifras contabilizadas por la plataforma Resultados Venezuela, permanece exiliado en España desde septiembre de 2024. "¡Son rehenes! Personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder", denunció en X (antes Twitter).

La oposición venezolana sostiene que las liberaciones forman parte de una estrategia de "puerta giratoria", que permite la salida de algunos presos para que otros ingresen. Además, las excarcelaciones coincidieron con un aumento de la presión de Donald Trump contra la dictadura de Maduro. Desde agosto, la Casa Blanca movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y también incautó buques petroleros sancionados cerca de Caracas.

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro impuso medidas cautelares a los 99 presos políticos liberados en Navidad. Según denunciaron los familiares a CNN, los excarcelados no tienen permitido salir de Venezuela, conceder entrevistas ni realizar declaraciones en redes sociales.

Esta información fue respaldada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que precisó que los liberados no gozan de libertad plena, ya que "continúan en juicio y con medidas cautelares". La organización insistió en que Venezuela "necesita una Amnistía General que otorgue libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos".

Asimismo, el régimen venezolano estableció que las personas liberadas deberán presentarse ante los tribunales cada 30 días y no podrán comunicarse entre sí. Estas restricciones constan en las boletas de excarcelación entregadas a los beneficiarios.