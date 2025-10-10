La agrupación Agua Marina expresó su profundo pesar por el violento atentado ocurrido durante su concierto el miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, donde varios de sus integrantes (César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga) resultaron heridos, aunque se encuentran estables y en recuperación.

En un comunicado, la banda agradeció al público y al personal médico por su apoyo, pero condenó con firmeza la inacción del Estado frente a la inseguridad ciudadana, advirtiendo que “un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por la misma indiferencia y violencia”. Agua Marina exigió medidas urgentes y efectivas para devolver la seguridad y la esperanza a los peruanos.

Pronunciamiento de las autoridades

Tras el violento incidente, tanto el Ministerio del Interior (Mininter) como la Policía Nacional del Perú (PNP) se deslindaron de responsabilidades, bajo el argumento de que el evento no contaba con autorización municipal ni con la resolución de garantías requeridas. Según la PNP, “no hubo una evaluación de riesgo” y, al no existir los permisos respectivos, no se elaboró un plan de seguridad para la actividad.

Sin embargo, la Municipalidad de Chorrillos respondió con un comunicado en el que aseguró que sí se habían otorgado los permisos necesarios, y precisaron que la seguridad del evento recaía únicamente en los organizadores, por tratarse de una actividad privada. Fuentes del municipio informaron a La República que los responsables del concierto habrían intentado eludir la normativa local, y que gestionaron directamente con el Ejército, administrador del recinto militar.

Según la Ordenanza 487-MDCH, vigente desde 2024, la comuna chorrillana es la encargada de regular permisos, horarios, fiscalización y autorizaciones para espectáculos tanto públicos como privados dentro del distrito.

¿Qué ocurrió en la balacera a Agua Marina?

El último 8 de octubre, durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, se produjo una violenta balacera que sembró el pánico entre cientos de asistentes. El ataque dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos de la agrupación y un vendedor ambulante, según informaron las autoridades. Se registraron al menos 27 disparos en plena presentación.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Almenara y a la clínica Maison de Santé del Sur, quienes ya se encuentran estables. Entre ellos se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga. Minutos después del atentado, efectivos policiales acordonaron la zona y la Fiscalía inició las diligencias para identificar a los responsables. Se sabe que la agrupación venía denunciando extorsiones.