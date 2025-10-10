HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Agua Marina condena indiferencia política tras atentado en Chorrillos: “Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora”

En su comunicado, Agua Marina exigió medidas urgentes para restaurar la seguridad en el país ante la ola de crímenes.

Agua Marina se pronuncia
Agua Marina se pronuncia

La agrupación Agua Marina expresó su profundo pesar por el violento atentado ocurrido durante su concierto el miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, donde varios de sus integrantes (César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga) resultaron heridos, aunque se encuentran estables y en recuperación.

En un comunicado, la banda agradeció al público y al personal médico por su apoyo, pero condenó con firmeza la inacción del Estado frente a la inseguridad ciudadana, advirtiendo que “un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por la misma indiferencia y violencia”. Agua Marina exigió medidas urgentes y efectivas para devolver la seguridad y la esperanza a los peruanos.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

lr.pe

Pronunciamiento de las autoridades

Tras el violento incidente, tanto el Ministerio del Interior (Mininter) como la Policía Nacional del Perú (PNP) se deslindaron de responsabilidades, bajo el argumento de que el evento no contaba con autorización municipal ni con la resolución de garantías requeridas. Según la PNP, “no hubo una evaluación de riesgo” y, al no existir los permisos respectivos, no se elaboró un plan de seguridad para la actividad.

Sin embargo, la Municipalidad de Chorrillos respondió con un comunicado en el que aseguró que sí se habían otorgado los permisos necesarios, y precisaron que la seguridad del evento recaía únicamente en los organizadores, por tratarse de una actividad privada. Fuentes del municipio informaron a La República que los responsables del concierto habrían intentado eludir la normativa local, y que gestionaron directamente con el Ejército, administrador del recinto militar.

Según la Ordenanza 487-MDCH, vigente desde 2024, la comuna chorrillana es la encargada de regular permisos, horarios, fiscalización y autorizaciones para espectáculos tanto públicos como privados dentro del distrito.

PUEDES VER: Atentado en concierto de Agua Marina: Municipalidad de Chorrillos desmiente a PNP sobre permiso y seguridad del evento

lr.pe

¿Qué ocurrió en la balacera a Agua Marina?

El último 8 de octubre, durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, se produjo una violenta balacera que sembró el pánico entre cientos de asistentes. El ataque dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos de la agrupación y un vendedor ambulante, según informaron las autoridades. Se registraron al menos 27 disparos en plena presentación.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Almenara y a la clínica Maison de Santé del Sur, quienes ya se encuentran estables. Entre ellos se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga. Minutos después del atentado, efectivos policiales acordonaron la zona y la Fiscalía inició las diligencias para identificar a los responsables. Se sabe que la agrupación venía denunciando extorsiones.

Notas relacionadas
Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

LEER MÁS
Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Colectivos feministas rechazan a José Jerí como nuevo presidente de Perú por denuncia por violación sexual: “Es un mensaje de impunidad”

Colectivos feministas rechazan a José Jerí como nuevo presidente de Perú por denuncia por violación sexual: “Es un mensaje de impunidad”

LEER MÁS
Universidad de Lima niega que uno de sus estudiantes haya planificado ataque armado contra otras instituciones

Universidad de Lima niega que uno de sus estudiantes haya planificado ataque armado contra otras instituciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025