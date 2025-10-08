Durante el concierto de las agrupaciones Agua Marina y Zaperoko, realizado en el Círculo Militar de Chorrillos – sede Tarapacá, se registró una balacera que dejó como saldo al menos uno de los músicos heridos. Testigos afirmaron haber escuchado entre siete y ocho disparos cuando la orquesta de salsa se encontraba en plena presentación.

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: reportan que uno de los músicos resulto herido 00:20 Heridos fueron trasladados de emergencia a hospital Según el general Monroy, los heridos recibieron impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Uno de los hermanos Quiroga, Manuel Quiroga, recibió un impacto en el muslo, mientras que Luis Quiroga habría recibido tres impactos. Todos, incluido el baterista y sonidista del grupo, fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano. 00:08 Se reportan al menos cuatro heridos Según información preliminar, al menos cuatro heridos habría dejado la balacera en el concierto de Agua Marina en Chorrillos. El general Felipe Monroy indicó vía RPP que entre ellos se encuentran dos hermanos Quiroga, Luis Quiroga y Manuel Quiroga, junto al baterista y sonidista de la agrupación. 00:01 La Única Tropical se pronuncia tras balacera en concierto de Agua Marina La orquesta La Única Tropical expresó en redes sociales su apoyo a Agua Marina, tras la balacera ocurrida durante su concierto en Chorrillos el 8 de octubre, donde uno de sus integrantes habría resultado herido. En su mensaje, pidieron el fin de la delincuencia y enviaron fuerzas al grupo afectado. “¡Basta ya con esta delincuencia! Fuerza amigos de Agua Marina”, sostuvieron. 23:29 Policía Nacional activa 'Plan Cerco' tras balacera en concierto de Agua Marina A través de una publicación en la red social X, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que activaron un 'Plan Cerco' ante la balacera registrada en el concierto de la agrupación de cumbia Agua Marina, en Chorrillos. De esa manera, unidades policiales se encuentran en la zona para resguardar a los asistentes y capturar a los responsables del ataque. 23:02 PNP acordona la zona tras balacera en concierto Tras el ataque, efectivo de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona. La persona que resultó herida fue llevada de emergencia al hospital y se espera conocer su diagnóstico en las siguientes horas.

El herido, presuntamente uno de los bateristas, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, mientras agentes policiales llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones.