HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cuatro músicos heridos tras balacera en concierto de Agua Marina
Cuatro músicos heridos tras balacera en concierto de Agua Marina     Cuatro músicos heridos tras balacera en concierto de Agua Marina     Cuatro músicos heridos tras balacera en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja al menos músico herido en Chorrillos

El ataque ocurrió en plena presentación en el Círculo Militar de Tarapacá en Chorrillos. Testigos reportaron haber escuchado al menos ocho disparos.

Balacera en concierto
Balacera en concierto

Durante el concierto de las agrupaciones Agua Marina y Zaperoko, realizado en el Círculo Militar de Chorrillos – sede Tarapacá, se registró una balacera que dejó como saldo al menos uno de los músicos heridos. Testigos afirmaron haber escuchado entre siete y ocho disparos cuando la orquesta de salsa se encontraba en plena presentación.

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: reportan que uno de los músicos resulto herido

00:20
9/10/2025

Heridos fueron trasladados de emergencia a hospital

Según el general Monroy, los heridos recibieron impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Uno de los hermanos Quiroga, Manuel Quiroga, recibió un impacto en el muslo, mientras que Luis Quiroga habría recibido tres impactos. Todos, incluido el baterista y sonidista del grupo, fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano. 

00:08
9/10/2025

Se reportan al menos cuatro heridos

Según información preliminar, al menos cuatro heridos habría dejado la balacera en el concierto de Agua Marina en Chorrillos. El general Felipe Monroy indicó vía RPP que entre ellos se encuentran dos hermanos Quiroga, Luis Quiroga y Manuel Quiroga, junto al baterista y sonidista de la agrupación.

00:01
9/10/2025

La Única Tropical se pronuncia tras balacera en concierto de Agua Marina

La orquesta La Única Tropical expresó en redes sociales su apoyo a Agua Marina, tras la balacera ocurrida durante su concierto en Chorrillos el 8 de octubre, donde uno de sus integrantes habría resultado herido. En su mensaje, pidieron el fin de la delincuencia y enviaron fuerzas al grupo afectado. “¡Basta ya con esta delincuencia! Fuerza amigos de Agua Marina”, sostuvieron. 

23:29
8/10/2025

Policía Nacional activa 'Plan Cerco' tras balacera en concierto de Agua Marina

A través de una publicación en la red social X, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que activaron un 'Plan Cerco' ante la balacera registrada en el concierto de la agrupación de cumbia Agua Marina, en Chorrillos. De esa manera, unidades policiales se encuentran en la zona para resguardar a los asistentes y capturar a los responsables del ataque. 

23:02
8/10/2025

PNP acordona la zona tras balacera en concierto

Tras el ataque, efectivo de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona. La persona que resultó herida fue llevada de emergencia al hospital y se espera conocer su diagnóstico en las siguientes horas. 

El herido, presuntamente uno de los bateristas, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, mientras agentes policiales llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

LEER MÁS
Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

LEER MÁS
Delincuentes armados roban vivienda de integrante de Agua Marina y se llevan S/ 30.000 en Piura

Delincuentes armados roban vivienda de integrante de Agua Marina y se llevan S/ 30.000 en Piura

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: reportan que uno de los músicos resultó herido

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: reportan que uno de los músicos resultó herido

LEER MÁS
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Video captó momento exacto de feroz balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: dejó al menos un músico herido

Video captó momento exacto de feroz balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: dejó al menos un músico herido

LEER MÁS
Madre e hija mueren durante incendio en Surco: se refugiaron en un cuarto por miedo al fuego

Madre e hija mueren durante incendio en Surco: se refugiaron en un cuarto por miedo al fuego

LEER MÁS
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025