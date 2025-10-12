HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierran carriles en Vía de Evitamiento por presencia de manifestantes a la altura del puente Porvenir en SMP

La PNP cerró la vía auxiliar a la altura del puente Porvenir para permitir el paso de manifestantes que acompañan la caminata encabezada por el alcalde de Pataz, ya presente en la capital.

La tarde de este sábado 12 de octubre se registró la presencia de manifestantes en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Porvenir, en el distrito de San Martín de Porres, en sentido de norte a sur. Se trata de simpatizantes y ciudadanos que acompañan la caminata del alcalde de Pataz, quien ya llegó a Lima tras 48 días de recorrido desde la sierra liberteña.

Ante la movilización, la Policía Nacional cerró la vía auxiliar para facilitar el paso de los manifestantes y evitar enfrentamientos con vehículos en circulación. El tránsito en la zona se encuentra restringido y se recomienda utilizar rutas alternas.

Alcalde de Pataz llega a Lima y confirma su participación en marcha del 15 de octubre: "Creen que han tranquilizado al pueblo, se equivocan"

lr.pe

Alcalde de Pataz llega a Lima y confirma su participación en marcha del 15 de octubre

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima este 10 deoctubre tras una caminata de 1.000 kilómetros que inició hace más de un mes, con el fin de exigir atención urgente a los problemas de su distrito, en La Libertad. Aunque inicialmente buscaba reunirse con la expresidenta Dina Boluarte, tras su vacancia, Mariño señaló que su verdadero objetivo es instalar una mesa de diálogo con el Gobierno, sin importar quién esté en el poder. “Yo no venía a buscar a Dina. Vengo a que se atiendan los problemas de mi pueblo, vengo a que se respete la vida. El cargo queda y la presidencia también. Se tiene que instalar una mesa de diálogo", declaró para La República.

Durante su recorrido, fue intervenido por la PNP en Áncash, luego de que personas de su comitiva fueran halladas con armas de fuego, aunque tras las verificaciones, todos fueron liberados al comprobarse que tenían la documentación en regla. El alcalde denunció la detención como arbitraria. Además, confirmó su participación en la marcha nacional convocada para el 15 de octubre, junto a gremios y colectivos ciudadanos que exigen cambios políticos y sociales. "El dolor del pueblo es demasiado grande para estar divididos. Es hora de unirnos. La causa es la misma y el pedido es el mismo: que se vayan todos. El Congreso cree que ha tranquilizado al pueblo y se equivoca", sentenció.

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

lr.pe

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su recorrido a Lima

Recordemos que Mariños fue intervenido en Nuevo Chimbote mientras avanzaba en su caminata hacia Lima junto a una delegación de 17 ronderos. La Policía alegó que algunos miembros del grupo portaban armas de fuego, lo que generó la detención momentánea y el traslado a la comisaría de Buenos Aires, en Áncash.

La intervención fue calificada como un abuso por parte de la Central Única de Rondas Campesinas, que exigió explicaciones a la PNP. Sin embargo, tras verificarse que toda la documentación estaba en regla, el alcalde y su delegación fueron liberados horas después para continuar su marcha en reclamo de obras como un hospital y carreteras para su provincia.

