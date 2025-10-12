HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa aquí los ingresantes y puntajes de Medicina este 12 de octubre

Los resultados oficiales del examen se publicarán en la tarde en la web de la Oficina Central de Admisión. Se recomienda tener paciencia ante posibles saturaciones en la plataforma debido a la alta demanda.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos lleva a cabo el 12 de octubre el examen de admisión 2026-I, donde se disputan 2.771 vacantes en 78 carreras profesionales.
| UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó este domingo 12 de octubre la cuarta y última fecha de su examen de admisión 2026-I. En esta jornada rindieron la prueba los postulantes a Medicina Humana, y dichos jóvenes competirán por una de las 55 vacantes que ofrece la Decana de América en dicha carrera. Revisa los resultados en este ENLACE.

Los resultados oficiales estarán disponibles durante la tarde en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA). No obstante, la universidad advirtió que el elevado número de visitantes podría saturar temporalmente la plataforma, por lo que se recomienda tener paciencia al momento de consultar los puntajes.

Detalles del examen San Marcos 2026-I

En esta edición, San Marcos ofrece un total de 2.771 vacantes distribuidas entre todas sus áreas académicas. Los ingresantes serán seleccionados por orden de mérito, de acuerdo con los puntajes obtenidos.

El acceso al campus estuvo permitido desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. Los aspirantes que lleguen después de ese horario no podrán ingresar ni solicitar reembolso del pago de inscripción, según las normas establecidas por la universidad.

Asimismo, se recuerda que el proceso de admisión contempla diversas modalidades de ingreso, entre ellas Educación Básica Regular y Alternativa, primeros puestos de secundaria, deportistas destacados, traslados internos y externos, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad y comunidades nativas.

Restricciones y normas del examen

La UNMSM tiene la normativa para sus exámenes de admisión:

  • Está prohibido el ingreso de dispositivos electrónicos: celulares, radios, audífonos, USB, microcámaras, o cualquier fuente de transmisión de datos.
  • Tampoco se permite portar libros, apuntes, mochilas, alimentos, bebidas ni materiales impresos o manuscritos.
  • En cuanto a la vestimenta y complementos personales, se recomienda ropa cómoda y sencilla. No se admiten polos o chompas con capucha, ni prendas con adornos metálicos; el calzado debe ser básico, sin hebillas ni elementos metálicos.
  • Si alguien tiene cabello largo, debe dejarlo suelto, sin colets, ganchos, accesorios ni ornamentos; no se permitirán aretes ni otros adornos personales.
  • El postulante debe presentar su DNI y carné de postulante con declaración jurada (sin firma ni impresión dactilar). En caso de ser extranjero, se aceptará carné de extranjería o pasaporte.

