¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
Sociedad

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 2 de enero, vía IGP?

¿A qué hora y dónde ocurrió el último temblor en Perú HOY? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú este viernes 2 de enero, según IGP. Foto: Composición LR
Temblor en Perú este viernes 2 de enero, según IGP. Foto: Composición LR

Revisa en esta nota el último reporte del temblor de hoy en el Perú. En nuestro país es recurrente que ocurran varios movimientos sísmicos debido a que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón es conocido por ser una región altamente sísmica debido a la interacción de placas tectónicas que rodean el océano Pacífico.

Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) utiliza las redes sociales y otros canales de comunicación para proporcionar información oficial sobre los sismos que ocurren en el país. Esto incluye detalles como el epicentro del sismo, la magnitud y la hora exacta en que ocurrió el movimiento telúrico.

