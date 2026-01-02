Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 2 de enero, vía IGP?
¿A qué hora y dónde ocurrió el último temblor en Perú HOY? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.
- El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura
- Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026
Revisa en esta nota el último reporte del temblor de hoy en el Perú. En nuestro país es recurrente que ocurran varios movimientos sísmicos debido a que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón es conocido por ser una región altamente sísmica debido a la interacción de placas tectónicas que rodean el océano Pacífico.
Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) utiliza las redes sociales y otros canales de comunicación para proporcionar información oficial sobre los sismos que ocurren en el país. Esto incluye detalles como el epicentro del sismo, la magnitud y la hora exacta en que ocurrió el movimiento telúrico.