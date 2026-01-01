HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica
LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica     LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica     LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica     
Sociedad

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

La Municipalidad de Lima busca agilizar el retorno de miles de veraneantes que se desplazan desde las playas del sur hacia la capital durante los fines de semana.

El cambio de sentido víal será desde Atocongo hasta el acceso en Santa María del Mar.
El cambio de sentido víal será desde Atocongo hasta el acceso en Santa María del Mar. | Foto: composición LR/ Rutas de Lima/ Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha el Plan Verano 2026. Esta medida técnica contempla el cambio de sentido vial temporal en tramos estratégicos de la Panamericana Sur, lo que permitirá el flujo masivo de vehículos que regresan a la ciudad.

Implementación del plan contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, los Bomberos y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

lr.pe

Tramos modificados y horarios para la Panamericana Sur

Según informó la gerencia de Movilidad Urbana, el ordenamiento de cambio de sentido temporal inició este 1 de enero y continuará todos los domingos hasta el mes de abril 2026. El horario al que deberán adecuarse el transporte público y privado será desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

El plan establece el cambio de sentido de norte a sur para que funcione exclusivamente de sur a norte en los siguientes puntos.

  • Tramo principal: desde el puente Atocongo hasta el intercambio vial de Santa María del Mar.
  • Del puente Atocongo al puente Arica habrá 25 km con cambio de sentido parcial de norte - sur: se apertura carril contraflujo (2 carriles que funcionará solo de sur a norte) y un solo carril de norte a sur.
  • Mientras que del puente Arica al acceso Santa María del Mar habrá 15 km con cambio de sentido total de norte - sur (por la antigua Panamericana Sur) y todos los carriles estarán disponibles en el sentido sur - norte.
El nuevo plan de desvíos durará hasta abril 2026. Foto: MML

El nuevo plan de desvíos durará hasta abril 2026. Foto: MML

Para la ejecución de este plan, Emape ha desplegado un equipo de 80 operarios especializados en videovigilancia, auxilio vial y control de tránsito. Este personal estará a cargo de garantizar la seguridad y gestionar el cambio de sentido en la Panamericana Sur.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Dónde sí puedes acampar frente al mar para recibir el Año Nuevo 2026? Lista de playas al sur de Lima

¿Dónde sí puedes acampar frente al mar para recibir el Año Nuevo 2026? Lista de playas al sur de Lima

LEER MÁS
Emape asume administración de la Panamericana Norte y Sur tras retiro de Rutas de Lima

Emape asume administración de la Panamericana Norte y Sur tras retiro de Rutas de Lima

LEER MÁS
Municipalidad de Lima no está autorizada para cobrar peaje en la Panamericana Sur, según alcalde Renzo Reggiardo

Municipalidad de Lima no está autorizada para cobrar peaje en la Panamericana Sur, según alcalde Renzo Reggiardo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Nasca: sismo de magnitud 4,5 se sintió en Ica, según IGP

Temblor en Nasca: sismo de magnitud 4,5 se sintió en Ica, según IGP

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
Tragedia de Año Nuevo: dos jóvenes mueren por ahogamiento en la playa Chacra y Mar de Huaral

Tragedia de Año Nuevo: dos jóvenes mueren por ahogamiento en la playa Chacra y Mar de Huaral

LEER MÁS
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

LEER MÁS
Temblor HOY, 1 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 1 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025