El cambio de sentido víal será desde Atocongo hasta el acceso en Santa María del Mar. | Foto: composición LR/ Rutas de Lima/ Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha el Plan Verano 2026. Esta medida técnica contempla el cambio de sentido vial temporal en tramos estratégicos de la Panamericana Sur, lo que permitirá el flujo masivo de vehículos que regresan a la ciudad.

Implementación del plan contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, los Bomberos y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

Tramos modificados y horarios para la Panamericana Sur

Según informó la gerencia de Movilidad Urbana, el ordenamiento de cambio de sentido temporal inició este 1 de enero y continuará todos los domingos hasta el mes de abril 2026. El horario al que deberán adecuarse el transporte público y privado será desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

El plan establece el cambio de sentido de norte a sur para que funcione exclusivamente de sur a norte en los siguientes puntos.

Tramo principal: desde el puente Atocongo hasta el intercambio vial de Santa María del Mar.

Del puente Atocongo al puente Arica habrá 25 km con cambio de sentido parcial de norte - sur: se apertura carril contraflujo (2 carriles que funcionará solo de sur a norte) y un solo carril de norte a sur.

Mientras que del puente Arica al acceso Santa María del Mar habrá 15 km con cambio de sentido total de norte - sur (por la antigua Panamericana Sur) y todos los carriles estarán disponibles en el sentido sur - norte.

El nuevo plan de desvíos durará hasta abril 2026. Foto: MML

Para la ejecución de este plan, Emape ha desplegado un equipo de 80 operarios especializados en videovigilancia, auxilio vial y control de tránsito. Este personal estará a cargo de garantizar la seguridad y gestionar el cambio de sentido en la Panamericana Sur.

