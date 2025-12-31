Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

El Ejecutivo encargó a ProInversión la reorganización patrimonial de Petroperú y eliminó los candados legales que impedían aplicar esquemas de inversión privada en la petrolera.

El Ejecutivo encargó a ProInversión la reorganización patrimonial de Petroperú y eliminó los candados legales que impedían aplicar esquemas de inversión privada en la petrolera.

A vísperas de Año Nuevo, el Gobierno interino de José Jerí publicó el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, una norma que habilita la reorganización patrimonial de Petroperú y la incorpora al régimen de promoción de la inversión privada, tal como lo adelantó este diario hace unos días.

Así, la norma autoriza de manera excepcional la reorganización de los activos de la petrolera estatal en uno o más bloques patrimoniales, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara. Estos bloques podrán ser transferidos a vehículos de propósito especial, de titularidad de la propia empresa, con el objetivo de facilitar su gestión, acceder a financiamiento y asegurar la continuidad de la cadena de producción de hidrocarburos

El decreto encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso, incorporando a Petroperú al marco del Decreto Legislativo N.° 674, que regula la promoción de la inversión privada en empresas del Estado. La agencia queda facultada para definir la modalidad de promoción aplicable, decidir la transferencia de activos, seleccionar operadores especializados y estructurar fideicomisos para la administración y garantía de los flujos.

Además, la norma deroga el artículo 1 de la Ley N.° 28244, que excluía a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada, lo que elimina una de las principales barreras legales que impedían este tipo de procesos.

Petroperú: destinan S/240 millones para despido de personal

El decreto dispone que, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el directorio de Petroperú apruebe una nueva estructura orgánica. En paralelo, se autoriza un aporte de capital de hasta S/ 240 millones en 2026 para financiar medidas de reorganización interna, incluida la reconversión y reducción de personal.

La coalición sindical de Petroperú advirtió que este decreto de urgencia "descuartiza" a Petroperú para su privatización. "Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú", señaló.

"Petroperú no es una empresa quebrada; es una empresa golpeada por malas decisiones, interferencias políticas y una campaña mediática orquestada para justificar su desmantelamiento. La Refinería de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el país no puede darse el lujo de perder ni entregar a intereses ajenos al interés nacional", sostienen en un comunicado.

El régimen de Jerí señala que estas medidas "buscan garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles", especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85% del mercado. El decreto tiene una vigencia de un año y es de aplicación inmediata, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

De acuerdo con el propio decreto, Petroperú enfrenta pérdidas operativas persistentes desde 2022, capital de trabajo negativo y una dependencia del endeudamiento externo. A octubre de 2025, la empresa registraba solo S/ 66 millones de caja y una fuerte reducción de sus líneas de crédito.