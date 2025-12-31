HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Economía

Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

Faltando dos horas para Año Nuevo, el Gobierno de José Jerí publica un decreto de urgencia que habilita la reorganización patrimonial de Petroperú y la incorpora al régimen de promoción de la inversión privada.

El Ejecutivo encargó a ProInversión la reorganización patrimonial de Petroperú y eliminó los candados legales que impedían aplicar esquemas de inversión privada en la petrolera.
El Ejecutivo encargó a ProInversión la reorganización patrimonial de Petroperú y eliminó los candados legales que impedían aplicar esquemas de inversión privada en la petrolera.

A vísperas de Año Nuevo, el Gobierno interino de José Jerí publicó el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, una norma que habilita la reorganización patrimonial de Petroperú y la incorpora al régimen de promoción de la inversión privada, tal como lo adelantó este diario hace unos días.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Así, la norma autoriza de manera excepcional la reorganización de los activos de la petrolera estatal en uno o más bloques patrimoniales, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara. Estos bloques podrán ser transferidos a vehículos de propósito especial, de titularidad de la propia empresa, con el objetivo de facilitar su gestión, acceder a financiamiento y asegurar la continuidad de la cadena de producción de hidrocarburos

TE RECOMENDAMOS

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos

lr.pe

El decreto encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso, incorporando a Petroperú al marco del Decreto Legislativo N.° 674, que regula la promoción de la inversión privada en empresas del Estado. La agencia queda facultada para definir la modalidad de promoción aplicable, decidir la transferencia de activos, seleccionar operadores especializados y estructurar fideicomisos para la administración y garantía de los flujos.

larepublica.pe

Además, la norma deroga el artículo 1 de la Ley N.° 28244, que excluía a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada, lo que elimina una de las principales barreras legales que impedían este tipo de procesos.

Petroperú: destinan S/240 millones para despido de personal

El decreto dispone que, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el directorio de Petroperú apruebe una nueva estructura orgánica. En paralelo, se autoriza un aporte de capital de hasta S/ 240 millones en 2026 para financiar medidas de reorganización interna, incluida la reconversión y reducción de personal.

La coalición sindical de Petroperú advirtió que este decreto de urgencia "descuartiza" a Petroperú para su privatización. "Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú", señaló.

"Petroperú no es una empresa quebrada; es una empresa golpeada por malas decisiones, interferencias políticas y una campaña mediática orquestada para justificar su desmantelamiento. La Refinería de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el país no puede darse el lujo de perder ni entregar a intereses ajenos al interés nacional", sostienen en un comunicado.

El régimen de Jerí señala que estas medidas "buscan garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles", especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85% del mercado. El decreto tiene una vigencia de un año y es de aplicación inmediata, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

De acuerdo con el propio decreto, Petroperú enfrenta pérdidas operativas persistentes desde 2022, capital de trabajo negativo y una dependencia del endeudamiento externo. A octubre de 2025, la empresa registraba solo S/ 66 millones de caja y una fuerte reducción de sus líneas de crédito.

Notas relacionadas
Piura: sindicatos protestan frente a refinería de Talara en contra de posible privatización de Petroperú

Piura: sindicatos protestan frente a refinería de Talara en contra de posible privatización de Petroperú

LEER MÁS
Petroperú: crece respaldo a su fortalecimiento institucional frente amenaza privatizadora del gobierno

Petroperú: crece respaldo a su fortalecimiento institucional frente amenaza privatizadora del gobierno

LEER MÁS
Alcalde de Talara se pronuncia en contra de privatización de Petroperú

Alcalde de Talara se pronuncia en contra de privatización de Petroperú

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

LEER MÁS
Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos

Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos

LEER MÁS
Precio del m2 sube a S/6.806 en Lima Metropolitana: estos son los distritos más baratos y caros para vivir

Precio del m2 sube a S/6.806 en Lima Metropolitana: estos son los distritos más baratos y caros para vivir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

Economía

Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Indecopi multa con más de S/20.000 a colegio particular Alfred Nobel de Amazonas por direccionar la compra de útiles escolares

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025