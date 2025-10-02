HOYSuscripcion LR Focus

El error que delató a ‘Pequeño J’: número de celular usado en Argentina permitió su captura en Perú

Tony Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, fue capturado el 30 de septiembre en Pucusana, Perú, tras ser rastreado por usar su antiguo número de celular en Argentina.

Detienen en Perú a 'Pequeño J', prófugo por asesinato en Argentina
Detienen en Perú a 'Pequeño J', prófugo por asesinato en Argentina | Foto: ElPaís/PNP

Tony Valverde Victoriano (20), alias ‘Pequeño J’, fue detenido el martes 30 de septiembre en la Panamericana Sur, en Pucusana, al sur de Lima, mientras se ocultaba en un camión Volvo. El joven peruano, buscado por la justicia argentina por su presunta vinculación con el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, fue capturado tras un descuido: utilizó el mismo número de celular que había usado en Argentina, lo que permitió a las autoridades rastrear su ubicación y detenerlo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró su captura mediante un operativo especial, coordinado entre unidades de inteligencia y autoridades internacionales. Se presume que Valverde era el líder de una organización criminal vinculada a delitos de sicariato y narcotráfico. Aunque, según los registros policiales, fiscales y judiciales, no se le atribuye participación en crímenes previos, varios miembros de su familia sí estarían implicados en actividades delictivas.

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Tíos de ‘Pequeño J’ con actividad criminal viajaron a Argentina

El descuido que permitió capturar al ‘Pequeño J’ en Perú

Por estar vinculado al narcotráfico, las autoridades argentinas solicitaron a la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) apoyo para localizar al prófugo. Esta unidad coordinó con la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) y, el domingo, la policía argentina proporcionó el número de celular que el sospechoso había estado usando en Argentina, ahora con código peruano. Inicialmente, los investigadores no lograron obtener su geolocalización, pero horas después el dispositivo se activó en Nazca.

Al confirmarse la ubicación, los investigadores se comunicaron nuevamente con la policía argentina y verificaron que el prófugo se encontraba en Perú. Se desplazaba por la Panamericana Sur rumbo a Pucusana, donde fue interceptado en una barrera montada debido a la paralización de los pescadores, lo que permitió su captura.

“Ni el chip le había cambiado. Una cosa muy rudimentaria. El número era el mismo que un testigo había aportado a la Justicia argentina. Algo muy poco profesional para un narco”, declaró la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, al medio Clarín.

Detienen a Mauricio Ozorio, brazo armado de ‘Pequeño J’

Agentes de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Policía Federal Argentina, confirmaron la ubicación y captura en Lima de Matías Agustín Ozorio, ciudadano argentino y mano derecha del peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”. Este último es señalado como responsable del asesinato de tres mujeres en Argentina.

Los hechos se remontan al 19 de septiembre de 2025 en Ciudad Florencio Varela, donde Ozorio habría participado en el secuestro, tortura y posterior muerte de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados días después. La colaboración de Interpol fue clave para localizar y detener a los prófugos, quienes intentaban evadir la justicia internacional. Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades para continuar con los procedimientos de extradición o expulsión correspondientes.

