PNP captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.” acusado por triple feminicidio en Argentina
Las autoridades bonaerenses imputan a Tony Valverde Victoriano (20) haber organizado el asesinato de tres mujeres en lo que sería un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes por el dominio de la venta de cocaína en la capital argentina. Las víctimas de "Pequeño J." son Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J.”, el peruano señalado como jefe de una banda de narcotraficantes en Buenos Aires, y sindicado como el autor de un triple feminicidio el 20 de septiembre, fue detenido en la tarde este martes por agentes de la Policía Nacional cuando se ocultaba en un camión.
“Pequeño J.” se encontraba en la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana, tratando de conseguir un vehículo para escapar con destino no determinado.
El arresto de “Pequeño J.” ocurrió casi simultáneamente a la detención de su cómplice, el argentino Matías Agustín Osorio, también en la tarde de este martes.
Como informó La República, Tony Valverde Victoriano procede de una familia trujillana vinculada con el narcotráfico y la extorsión. Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, en 2018 fue asesinado por un sicario de una banda rival, en el asentamiento humano de Nueva Iberoamérica, distrito La Esperanza, Trujillo.
Sus tíos Luis y Manuel Valverde Victoriano presentan antecedentes por homicidio y extorsión en el mismo distrito.
Leyenda: Tony Valverde Victoriano escapaba al sur desde Pucusana. Foto: La República