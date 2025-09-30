PNP captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.” acusado por triple feminicidio en Argentina

Tony Valverde Victoriano, "Pequeño J.", escapó de Buenos Aires acusado de asesinar a tres mujeres jóvenes. Foto: La República

Tony Valverde Victoriano, "Pequeño J.", escapó de Buenos Aires acusado de asesinar a tres mujeres jóvenes. Foto: La República

Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J.”, el peruano señalado como jefe de una banda de narcotraficantes en Buenos Aires, y sindicado como el autor de un triple feminicidio el 20 de septiembre, fue detenido en la tarde este martes por agentes de la Policía Nacional cuando se ocultaba en un camión.

“Pequeño J.” se encontraba en la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana, tratando de conseguir un vehículo para escapar con destino no determinado.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

El arresto de “Pequeño J.” ocurrió casi simultáneamente a la detención de su cómplice, el argentino Matías Agustín Osorio, también en la tarde de este martes.

Como informó La República, Tony Valverde Victoriano procede de una familia trujillana vinculada con el narcotráfico y la extorsión. Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, en 2018 fue asesinado por un sicario de una banda rival, en el asentamiento humano de Nueva Iberoamérica, distrito La Esperanza, Trujillo.

Sus tíos Luis y Manuel Valverde Victoriano presentan antecedentes por homicidio y extorsión en el mismo distrito.