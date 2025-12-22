HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Partidos políticos inscriben a sus candidatos contra reloj | #las10deldía

Sociedad

Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria por altos ruidos del estadio ante terreno cedido a la ATU

El gremio estudiantil de la residencia señala falta de participación en la planificación, deficiencias en la residencia actual y exigen acceso a los planos y detalles del proyecto en la UNMSM antes de su inicio.

Estudiantes rechazan ubicación de nueva residencia universitaria
Estudiantes rechazan ubicación de nueva residencia universitaria | Composición LR | Betsy de Los Santos

El 19 de diciembre se realizó la entrega de las renovadas puertas 2 y 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a la Decana de América, como parte de las compensaciones solicitadas por la ejecución de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Según el convenio interinstitucional entre estas entidades, incluyendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se han planificado diversas acciones en beneficio de la universidad, entre las cuales se contempla la construcción de una futura residencia universitaria.

Al respecto, la rectora Jeri Ramón anunció que la ejecución del proyecto comenzará en enero del próximo año. “Fue un proyecto que implicó mucho esfuerzo, pero fuimos perseverantes. Este sueño, que inició cuando postulamos en 2021, hoy comienza a hacerse realidad”, afirmó la doctora. No obstante, los estudiantes han expresado su preocupación por la ubicación del terreno y por lo que consideran una falta de participación en las decisiones relacionadas con el proyecto.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Estudiantes de San Marcos protestan contra cobros por segunda carrera y cambios en admisión: "Por los derechos no se mendiga"

lr.pe

Estudiantes de San Marcos rechazan ubicación de la nueva residencia

De acuerdo con la Resolución Rectoral N° 004613-2025-R/UNMSM, el terreno asignado para el proyecto presenta las siguientes precisiones: al norte, colinda con el Estadio Monumental San Marcos; al sur, limita con el Comedor, y al este y oeste, se encuentra rodeado de terrenos libres. Los estudiantes han expresado su preocupación principalmente por la línea norte, debido a la cercanía con el estadio, ya que consideran que el ruido y las vibraciones generadas por conciertos y eventos deportivos podrían afectar significativamente la habitabilidad y el bienestar de quienes residan en la nueva infraestructura.

Según explicaron, los cuestionamientos surgen en un contexto de grave deterioro de la residencia actual, donde se registran constantes fallas en servicios básicos y problemas estructurales que afectan directamente la seguridad y calidad de vida de cerca de 200 estudiantes que viven en el lugar. "El pabellón A no tiene internet hace un año y medio, la energía eléctrica se va constantemente y tenemos problemas con las tuberías. El desagüe se ha malogrado varias veces. El edificio tiene más de 70 años", precisan.

Estas deficiencias, explicó, fueron recogidas a través de las quejas de los propios residentes y elevadas inicialmente a la Oficina General de Bienestar Universitario (OGBU) y al rectorado. "Tuvimos una reunión con la rectora, mostrándole que la residencia había sido descuidada durante muchos años y también hablamos de la nueva residencia”, sostuvo. "Nos dijo que había problemas con el presupuesto de la ATU, pero que ni bien se llegue a un consenso nos iban a llamar para una reunión”, relató.

PUEDES VER: Estudiantes toman San Marcos contra 'privatización' de la universidad: anuncian protesta indefinida

lr.pe

Falta de información y cuestionamientos a la ubicación del terreno

No obstante, aseguró que el viernes previo al anuncio oficial se enteraron de manera informal de la ceremonia de cesión del terreno. “De la nada se rota una información de que iba a venir el presidente, ministros, la rectora y autoridades de la ATU, sin contemplar a los residentes, que somos los beneficiados directos”, cuestionó. Según comenta, el día del evento, los representantes intentaron ingresar, pero fueron impedidos por el personal de seguridad. “Me identifiqué con mi DNI y mi carné como representante de la residencia, pero seguridad y los chalecos del Estado no nos dejaron pasar”, denunció.

Uno de los principales reclamos del gremio es la ausencia total de información técnica. “Hasta el día de hoy no nos dan el plano, no nos dan el proyecto de la nueva residencia”, señaló el dirigente, quien remarcó que esta falta de acceso genera desconfianza.

Sobre la ubicación del terreno, indicó que existen al menos tres cuestionamientos centrales. “El primero es que es un área muy reducida. El segundo es que está a la espalda del estadio, y nosotros ya sufrimos los ruidos, las vibraciones y la saturación del internet por los conciertos”, explicó. Añadió que, aunque se ha mencionado que no se permitirán más eventos el año próximo, no tienen garantías. “¿Qué nos asegura que el próximo año no se sigan dando conciertos? Tranquilamente, puede entrar un nuevo rectorado y permitirlos otra vez”, advirtió.

También mencionó el impacto en áreas simbólicas y verdes del campus. “Ahí está enterrada la mascota de la universidad, que es parte de la identidad sanmarquina, y además hay áreas verdes que se perderían”, señaló.

PUEDES VER: San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

lr.pe

Dudas sobre el inicio real de la obra

Los estudiantes consideran importante aclarar que no están en contra de la ejecución de la obra, sino del lugar destinado para ella. De hecho, consideran que es un proyecto necesario debido a los daños que ha sufrido la estructura original. “Cuando hubo sismos, los chicos no sabían por dónde correr. Una escalera que facilitaba la evacuación fue cerrada y no hay zonas seguras señalizadas”, explicó. Sin embargo, cuestionan el carácter del acto oficial realizado. “No fue una primera piedra. Fue algo simbólico. No nos han dicho cuándo va a iniciar ni cuándo va a culminar la obra”, afirmó.

Asimismo, recordó que en reuniones previas se había anunciado que la construcción se realizaría antes de culminar el año. “Nos dijeron que finalizando el año se iba a dar la primera piedra y que las obras se terminarían dentro de la gestión, pero mientras no tengamos documentos, nada es seguro”, sostuvo. Indicó que desde el sábado posterior a la ceremonia se enviaron solicitudes formales por mesa de partes y correo institucional. “Hemos enviado correos de atención urgente para que nos den los planos, la ubicación y los límites del proyecto, pero no nos responden”, afirmó.

Según información oficial de la universidad publicada a través de redes sociales, la nueva residencia albergaría en sus 3.336 metros cuadrados "viviendas modulares, capacidad para 745 personas y 50 niños, además de diez pisos, auditorio y sótano, beneficiando directamente a estudiantes y familias sanmarquinas". Los alumnos responden: "Eso tampoco está confirmado, no tenemos información oficial sobre cuántas habitaciones habrá ni qué servicios incluirá”, señalaron.

Finalmente, el gremio reiteró su disposición a dialogar, pero advirtió que continuará fiscalizando el proceso. “Nosotros no rechazamos la construcción. Queremos que sí o sí se dé, pero de manera transparente y con participación de los residentes”, sostuvo.

La opinión del especialista

Para el arquitecto y urbanista Aldo Facho Dede, este es un reclamo más que justo. Según indicó, la viabilidad de construir una residencia universitaria en el terreno cercano al estadio depende de estudios previos sobre el impacto ambiental y sonoro: “Para poder determinar si es apto para una residencia, tienen que hacerse mediciones sonoras para evaluar que los usos que se desarrollan de manera cotidiana y eventual en el lugar están dentro de los rangos máximos tolerables” establecidos por la ley. Es decir, antes de cualquier decisión, es indispensable conocer si el ruido generado por las actividades deportivas o culturales no afectará la calidad de vida de los futuros residentes.

El especialista enfatizó que, aun si los niveles de ruido son aceptables inicialmente, sería necesario un monitoreo constante. Como indicó, “dado que es un estadio y que además los usos de hoy pueden no ser los de mañana, habría que tener un monitoreo permanente para evaluar que los eventos que se desarrollen siempre se mantengan dentro de los rangos admisibles”. Esto refleja su preocupación por la posibilidad de que futuros eventos puedan superar los límites legales de ruido, generando conflictos entre los usos deportivos y residenciales.

Asimismo, advirtió sobre la ubicación de la residencia en el corazón del campus, lo que podría generar problemas de movilidad y seguridad. "Esto va a generar flujos y actividades cotidianas asociados con usos residenciales (...) lo cual va a traer esos flujos a una zona que no está preparada para recibirlos”. La proximidad del espacio y la concentración de estudiantes y visitantes podrían generar conflictos entre la vida cotidiana de los residentes y las actividades académicas y recreativas del campus.

Finalmente, el urbanista destacó que la existencia de la residencia podría limitar las actividades del recinto y, en consecuencia, afectar a la universidad. Según sus palabras, “cualquier acto deportivo, recreativo o cultural que pueda exceder la tolerancia máxima, no va a poder desarrollarse. Va a tener que ser cancelada en el acto porque está fuera del rango de la ley”. Además, mencionó que los estudiantes tendrían derecho a reclamar por cualquier violación de los niveles de ruido, haciendo que la compatibilidad entre la residencia y el estadio sea muy difícil de garantizar a largo plazo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

LEER MÁS
San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

LEER MÁS
Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Peruano que volvió al país tras 50 años en Estados Unidos teme ser expulsado: figuraba como extranjero por no tener DNI

Peruano que volvió al país tras 50 años en Estados Unidos teme ser expulsado: figuraba como extranjero por no tener DNI

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025