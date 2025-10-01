Acusado de triple feminicidio en Argentina fue capturado en Pucusana

Intervenido. La División de Investigaciones Especiales de la Dirandro capturó a “Pequeño J”. Foto: La República | pequeño J | Matías Agustín Ozorio | Tony Janzen Valverde Victoriano | Brenda, Morena y Lara

En la tarde de este martes se produjo la detención de dos personajes clave en el espantoso asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, el peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, y su cómplice argentino, Matías Agustín Ozorio.

Primero fue arrestado Matías Ozorio y luego a Tony Valverde, este último en un camión que circulaba por la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana.

La policía bonaerense imputa al peruano “Pequeño J.” encabezar una organización del narcotráfico y haber dirigido el homicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), secuestradas el viernes 19 de septiembre y ejecutadas al día siguiente, el sábado 20. Sus restos fueron hallados el miércoles 24.

Por tratarse de un caso vinculado con el narcotráfico, las autoridades argentinas solicitaron a la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) apoyo para ubicar a los prófugos, y esta unidad a su vez a la División de Investigaciones Especiales (Divinesp), la ubicación de “Pequeño J.” y Ozorio. Este argentino de 28 años es mencionado como “brazo derecho” del narco peruano.

Haciendo un seguimiento de los teléfonos celulares de las víctimas la policía ubicó la vivienda donde estuvieron la última vez y se presume que fueron ejecutadas. La policía pudo así encontrar a dos personas que hacían labores de limpieza en lugar y estas mencionaron que los dueños era la argentina Magali Gonzáles Guerrero y el peruano Miguel Villanueva Silva. Villanueva era vecino de “Pequeño J.” en el asentamiento humano Nueva Iberoamérica, en el distrito de La Esperanza, en Trujillo (La Libertad).

El sábado 27 de septiembre, las autoridades policiales bonaerenses difundieron que “Pequeño J.” era el cabecilla de una organización de traficantes de drogas y que se trataba del peruano de 20 años de edad, Tony Valverde Victoriano.

Sin embargo, según sus registros migratorios, “Pequeño J.” nunca salió del Perú, ni con su pasaporte ni con el DNI. Tampoco contaba con antecedentes policiales ni en su país de nacimiento ni en Argentina. Por estas razones, los familiares dudaban de que el peruano haya organizado el triple feminicidio.

Pero una investigación de La República descubrió que “Pequeño J.” proviene de una familia con una amplia historial criminal.

Según los registros policiales, el 16 de diciembre de 2018, Janhzen Valverde Rodríguez, padre del “Pequeño J.”, fue asesinado de tres disparos por un sujeto que integraba la banda criminal “El Gran Marqués”. Pocos meses antes, un joven que recién había retornado de Argentina, fue ejecutado por un elemento de la organización delictiva “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, en la que se presume militaba el progenitor de “Pequeño J.”.

Los tíos de Tony Valverde, Manuel y Luis Valverde Rodríguez, son sindicados por la policía como pertenecientes a “Los Injertos del Nuevo Jerusalén”, dedicados a la extorsión y el asesinato de sus rivales.

El asentamiento humano Nuevo Jerusalén es otro violento barrio del distrito de La Esperanza, de donde es originaria la familia de “Pequeño J.”, del asentamiento humano Nueva Iberoamérica. Es este territorio fue donde los sicarios de la banda “El Gran Marqués” mataron el papá de Tony Valverde.

En las redes sociales de Janhzen Valverde como de su hijo “Pequeño J.”, abundan elogios a los narcotraficantes Pablo Escobar y Tony Montana, de la película “Caracortada”, e incluso prácticas de tiro con armas largas. Lo que es un indicativo de que Tony Valverde se crió en un entorno criminal y violento. Matar enemigos era parte de la vida cotidiana.

Es muy probable que las redes criminales de los miembros de su familia paterna lo ayudaron a ingresar a Argentina ilegalmente. Y no se descarta que apeló a las mismas redes familiares para intentar evadir su responsabilidad por el triple homicidio perdiéndose en territorio peruano.

Tony Valverde: “Yo no tengo nada que ver”