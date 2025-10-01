Colombia entrega parte de la hacienda del narcotraficante Pablo Escobar a víctimas del conflicto
La Hacienda Nápoles, emblemática propiedad de Pablo Escobar, alberga muchos animales exóticos, como hipopótamos, que son considerados una especie invasora.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el gobierno entregará una parte del terreno de la Hacienda Nápoles, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, a las mujeres víctimas del conflicto.
Tras la muerte de Escobar en 1993, su hacienda pasó a manos del Estado. En ella quedaron muchos animales exóticos, como hipopótamos, que ahora se reproducen sin control y son catalogados como especie invasora.
Colombia entregó 120 de las 4000 hectáreas de la propiedad
Posteriormente, su administración fue entregada al municipio de Puerto Triunfo. Esa entidad la arrienda para un parque temático que incluye un zoológico y un complejo hotelero que exhibíó la avioneta que Escobar usaba para traficar cocaína.
En mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro pidió que la hacienda del narcotraficante fuera entregada a víctimas del conflicto como parte de una reforma agraria con la que ha dado miles de hectáreas de tierra a campesinos.
Recientemente, su gobierno oficializó una primera entrega de 120 de las más de 4.000 hectáreas de la propiedad.
"Se empezó a recuperar la hacienda Nápoles para las víctimas. Después del narco Pablo Escobar, sus herederos políticos y económicos quisieron quedarse con la hacienda", escribió Petro en su cuenta de X.
Colombia se expone a demandas si incumple contrato de arrendamiento
Los empresarios a cargo del parque temático, que se encuentra dentro de la finca, habían protestado asegurando que el turismo representa un importante ingreso para la región.
Analistas consideran que Colombia se expone a demandas si incumple el contrato de arrendamiento. Según medios locales, el acuerdo entre la alcaldía y los gestores del parque va hasta 2087.
Felipe Harman, director de la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT), afirmó que el parque apenas ocupa 300 hectáreas del predio, por lo que las zonas sin ocupar deben ser entregadas a las víctimas.
"Hay una inmensa cantidad de tierra que no sabemos con claridad cuál es su debida ocupación", aseguró el director de ANT.
Las beneficiarias ya habían recibido el terreno en comodato en 2017, pero según el gobierno fueron desalojadas a la fuerza por la policía.