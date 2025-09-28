Policía argentina busca a peruano por el brutal asesinato de 3 jovencitas

De izquierda a derecha. Tony Valverde Victoriano alias "Pequeño J", Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Foto: composición LR | Difusión | Tony Janzen Valverde Victoriano | pequeño J | Brenda, Morena y Lara

De izquierda a derecha. Tony Valverde Victoriano alias "Pequeño J", Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Foto: composición LR | Difusión | Tony Janzen Valverde Victoriano | pequeño J | Brenda, Morena y Lara

La policía de Buenos Aires identificó al peruano Tony Valverde Victoriano como el presunto autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), y ha requerido a la Interpol que active la notificación roja para alertar a todos los países de la región.

Tony Valverde Victoriano, quien el 10 de septiembre recién cumplió 20 años de edad, es sindicado como líder de una organización de narcotraficantes enquistada en la ciudad de Gran Buenos Aires, y se le conoce como “Pequeño J.”, por su segundo nombre: Janzen.

Brenda, Morena y Lara fueron convocadas a una reunión el viernes 19 de septiembre, y fueron recogidas por un vehículo, pero nunca más regresaron a casa.

De acuerdo con el seguimiento de la señal de los teléfonos celulares de las víctimas, la policía bonaerense determinó que las jovencitas fueron trasladadas a la zona de Florencio Varela, al sur de la capital argentina.

Durante una incursión siguiendo el curso del celular de una de las desaparecidas, los agentes llegaron a una vivienda donde fueron encontrados los ciudadanos Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), haciendo sospechosas labores de limpieza en el lugar. Como si intentaban liberar el área de huellas incriminatorias.

Tony Valverde Victoriano alias "Pequeño J" no registra movimientos migratorios. Foto: La República

Ubicación del homicidio

En la mañana del miércoles 24 de septiembre, las autoridades bonaerenses reportaron el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, desmembradas y enterradas en la casa que habían intervenido.

Ante las aterradoras evidencias, Ibarra y Parra revelaron que habían sido contratados por Magaly González Guerrero (28), la propietaria de la vivienda, y su pareja, Miguel Villanueva Silva (25), de nacionalidad peruana.

Es así que las autoridades argentinas se enteraron que el triple asesinato se produjo en el contexto de una disputa entre bandas de narcotraficantes de Buenos Aires, lo que explicaría por qué fueron torturadas las víctimas antes de ser ejecutadas a golpes y puñaladas.

También mencionaron que el peruano Tony Valverde Victoriano fue quien organizó el baño de sangre.

En una casa en Florencio Varela fueron ubicados los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

El fantasma de “Pequeño J”

Curiosamente, Tony Valverde Victoriano no cuenta con movimiento migratorio. Supuestamente nunca salió del país, según comprobó este diario. Pero la fotografía inserta en su DNI sí le corresponde. Probablemente, viajó hacia Argentina con documentos falsificados.

De acuerdo con el DNI de “Pequeño J.”, sobrenombre con el que es conocido en los bajos fondos del narcotráfico, nació en el distrito de La Esperanza, una de las localidades de Trujillo, La Libertad, que registra altos índices de criminalidad.

El DNI también indica que cuando obtuvo el DNI, en 2023, sólo contaba con cuarto grado de primaria, y que residía en el asentamiento humano Nuevo Indoamérica, ubicado en La Esperanza, precisamente.

La policía bonaerense estima que Tony Valverde Victoriano se ha fugado de Argentina, por lo que ha solicitado a la Interpol activar la circular roja para dar con el paradero del presunto narcotraficante peruano.

El detenido Miguel Villanueva Silva, pareja de la dueña de la casa donde fueron encontrados los cadáveres, es del distrito de La Peca, provincia de Bagua, región Amazonas. Sorprendentemente, la última dirección que consignó en su DNI es el asentamiento humano Nuevo Iberoamérica, en La Esperanza, Trujillo. Por lo tanto, es vecino del prófugo “Pequeño J.”.