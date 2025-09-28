El consumo y distribución de drogas se ha convertido en uno de los problemas más graves de la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, un promedio de 600 mil personas pierden la vida al año por problemas con el consumo de sustancias. La crisis se agrava con la expansión de este ilícito negocio que ha encontrado en América Latina un punto central de distribución.

Según el World Drug Report 2025 de la ONU, la región concentra la producción global de cocaína, la cual alcanzó en 2023 un nuevo récord de más de 3.708 toneladas a nivel mundial, un 34% más que en 2022. Este incremento se explica principalmente por el fuerte aumento de la superficie cultivada en Colombia, cuyo rendimiento elevó la estimación de producción en un 50% respecto al año anterior. En contraste, Bolivia mantuvo estable su área de coca, mientras que Perú registró una ligera reducción.

La demanda no se queda atrás. En 2023, aproximadamente 25 millones de personas usaron cocaína en el mundo, frente a 17 millones en 2013, lo que refleja un aumento del 47% en una década. Sudamérica, junto con Norteamérica y Europa, conforma uno de los tres principales mercados de consumo de dicha droga.

En este sentido, en 2011 se estimó que el dinero generado por el narcotráfico a nivel global alcanzó los 320.000 millones de dólares anuales, según Global Financial Integrity (GFI). Este capital proviene de la venta de drogas a 292 millones de consumidores en todo el mundo, equivalente a casi un tercio del gasto militar de Estados Unidos o a diez veces el presupuesto anual de Ecuador en 2024.

En Estados Unidos, el mercado minorista de drogas alcanzó 146.000 millones de dólares en 2016 (0,8 % del PIB), mientras que en la Unión Europea sumó 31.000 millones de euros en 2021 (0,3 % del PIB). En América Latina, Colombia exportó cocaína por 1.200 a 2.600 millones de dólares anuales, y en México el tráfico de drogas generó más de 12.000 millones al año.

¿Cuáles son las actuales rutas de la cocaína en América Latina?

El tráfico de cocaína en América Latina se mueve por una red compleja que combina carreteras, pistas clandestinas y corredores marítimos. Desde los países productores —Colombia, Perú y Bolivia—, la droga avanza en distintas direcciones con un mismo objetivo: alcanzar los mercados de Estados Unidos, Europa y, cada vez más, Brasil.

Por tierra, los corredores andinos y centroamericanos concentran gran parte del flujo. Los cargamentos parten de zonas de cultivo en los valles y la costa, y cruzan carreteras principales y secundarias hasta llegar a Ecuador, Panamá, Costa Rica o México. En esos países la droga suele ser reempaquetada antes de continuar hacia el norte o desviarse al Caribe y al Cono Sur. Mapas oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) muestran puntos de transbordo frecuentes y rutas de alta densidad que se mantienen activas pese a los controles fronterizos.

El transporte aéreo, en cambio, ofrece rapidez y discreción. Avionetas y vuelos privados despegan desde pistas clandestinas en áreas remotas y aterrizan en aeródromos del Caribe, Venezuela y Centroamérica. Estas conexiones permiten saltos cortos desde zonas de producción hacia centros de redistribución, desde donde la cocaína puede seguir su trayecto por barco o por carretera. Los registros oficiales identifican concentraciones de vuelos que operan como enlaces estables entre la Amazonía, los Andes y el Caribe.

El mar es otro escenario complejo. Lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques de carga con contenedores transportan cocaína desde puertos colombianos y venezolanos hacia el Caribe, el Golfo de México y Europa. También los ríos amazónicos y otras cuencas fluviales cumplen un papel central al conectar zonas de producción con puertos oceánicos. En los mapas de riesgo se destacan corredores marítimos de gran intensidad que enlazan la región con los principales destinos de consumo.

Según Financial Times, la cocaína producida en Perú y Colombia se transporta por la Amazonía brasileña hacia los puertos de Manaos y Belém, donde se embarca con destino a Europa y África. Los traficantes utilizan lanchas rápidas, embarcaciones semisumergibles conocidas como “narcosubmarinos” y, en ocasiones, pagan a lugareños para trasladar pequeñas cantidades. Los cárteles colombianos y brasileños, junto con intermediarios locales, controlan estos corredores fluviales, asegurando la carga y evitando la intervención de las autoridades.

En Brasil, los cárteles Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) dominan las rutas internas y la conexión con el comercio internacional. Estas organizaciones supervisan el transporte desde la selva amazónica hasta los puertos marítimos, infiltrándose además en negocios legales para facilitar el lavado de dinero y mantener su logística. La expansión de estas redes ha convertido a Brasil en un nodo central de tráfico hacia Europa y África, con un alcance que supera incluso a las operaciones de los cárteles mexicanos en América Latina.

En Uruguay, la ciudad de Montevideo ha pasado de ser un puerto de tránsito a un punto de almacenamiento y distribución. Bandas locales controlan territorios reducidos pero estratégicos para el envío de cocaína hacia Europa. La concentración de droga en la costa uruguaya ha generado disputas violentas entre grupos locales, que buscan asegurar el paso de los cargamentos y mantener la conexión con los mercados internacionales.

En México, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) gestionan las rutas de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos y otros destinos. Los puertos de Manzanillo y Colima son fundamentales para la importación de precursores químicos y el envío de drogas, convirtiéndose en zonas de alta disputa territorial. La combinación de transporte terrestre, marítimo y almacenamiento controlado por los cárteles asegura que estas rutas sigan operando a pesar de los esfuerzos de las autoridades.

Entre violencia y corrupción: Ecuador, el nuevo epicentro del narcotráfico hacia Europa

Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de cocaína hacia Europa, pese a no ser productor de la droga. De acuerdo con una investigación de la BBC, a mafia albanesa, junto con otras redes criminales, ha aprovechado la debilidad institucional, la corrupción y las exportaciones legales —como el banano— para camuflar toneladas de droga en los puertos. César, miembro de la banda criminal Latin Kings, relató a dicho medio que fue reclutado por un agente antinarcóticos corrupto para colaborar con la mafia albanesa, una de las redes más prolíficas del continente: “Si no haces un trabajo que te piden, te matarán”, afirmó. Según el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el 70% de la cocaína mundial transita por los puertos del país, principalmente procedente de Colombia y Perú, y esto ha generado un aumento de la violencia, con 781 asesinatos registrados solo en enero de 2025.

El incremento del tráfico se explica en gran medida por la demanda en Europa. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) estima que el país consume 117 toneladas de cocaína al año, convirtiéndolo en el mercado más rentable del continente. Charles Yates, de la NCA, señala que esta alta demanda hace del Reino Unido un “país preferido” para los grupos criminales. Mientras tanto, los efectos en Ecuador son devastadores: niños y adolescentes son reclutados por pandillas y los exportadores sufren daños económicos y reputacionales.

Pandemia, crimen y migración: así cambio el COVID-19 al narcotráfico en América Latina

La pandemia de COVID-19 no solo alteró la vida cotidiana en América Latina, también reestructuró el negocio del crimen organizado. Según un análisis de InSight Crime, las restricciones sanitarias generaron cambios duraderos en las rutas de narcotráfico, las dinámicas de violencia y el control de los flujos migratorios.

En México, el cierre de fronteras interrumpió la llegada de precursores químicos desde Asia, fundamentales para la producción de fentanilo y metanfetaminas. Los grupos criminales respondieron adaptando sus laboratorios y utilizando sustancias locales más fáciles de conseguir.

En Colombia ocurrió lo contrario: el freno del transporte marítimo creó un exceso de cocaína lista para exportar. La situación desencadenando disputas violentase entre grupos criminales por el control de corredores estratégicos.

Ecuador vivió una crisis particular. El confinamiento paralizó la economía y dejó a miles de jóvenes desempleados, que fueron rápidamente reclutados por bandas criminales. Desde 2020, los homicidios de personas menores de 19 años aumentaron en más del 200%. A la vez, el debilitamiento de las operaciones policiales y el abandono de las cárceles favorecieron que los grupos criminales consolidaran su poder tras las rejas, lo que ha llevado a una crisis en el sistema penitenciario.

La pandemia también reforzó el control de las mafias sobre la migración. El Tren de Aragua y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia aprovecharon los cierres fronterizos para monopolizar el tráfico de personas. El paso del Darién, que conecta Colombia y Panamá, es el ejemplo más extremo: en 2021 lo cruzaron unas 130.000 personas; en 2024, más de medio millón. Este flujo, según InSight Crime, fue instrumentalizado por grupos armados para ampliar su control territorial.

En México y la frontera con Estados Unidos, medidas como el Título 42 dejaron a miles de migrantes en manos del crimen organizado. Bandas como el Cártel del Noreste aumentaron secuestros y extorsiones a cambio de rescates de miles de dólares.

Fentanilo: la nueva guerra de Trump que cambia la relación de EE. UU. con América Latina

Estados Unidos enfrenta una emergencia de salud pública sin precedentes por el fentanilo. En 2022 murieron 111.029 personas por sobredosis de drogas, y un 70 % de esos casos estuvo vinculado a opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada día fallecen más de 150 personas a causa de este opioide, aprobado en 1972 como analgésico pero convertido en motor de la actual epidemia.

El suministro ilícito procede, en su mayoría, de México. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación importan precursores desde China e India y fabrican el opioide en laboratorios clandestinos. La magnitud del negocio quedó reflejada en 2023, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza decomisó 12.200 kilos de fentanilo, de los cuales el 94% fue interceptado en los cruces de San Diego y Tucson, bajo control de estas organizaciones criminales.

El tema escaló rápidamente al terreno político. En la campaña de 2024, Donald Trump lo convirtió en bandera electoral con un discurso punitivo que prometía “aniquilar a los narcotraficantes”. Ya en la presidencia, Trump exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum frenar el tráfico de fentanilo y contener la migración bajo la amenaza de aranceles comerciales e incluso la posibilidad de un despliegue militar estadounidense. Aunque rechazó esa opción, Sheinbaum endureció su postura: desplegó 10.000 soldados en la frontera norte y extraditó a 29 líderes criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales.