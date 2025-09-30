Cae brazo derecho derecho de “Pequeño J.” en Lima: argentino también era buscado por triple asesinato

Matías Agustín Ozorio al momento de su detención en Lima. Es buscado por su relación con un triple feminicidio en Argentina. Foto: La República

Matías Agustín Ozorio al momento de su detención en Lima. Es buscado por su relación con un triple feminicidio en Argentina. Foto: La República

Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la Policía Federal Argentina confirmaron la ubicación y captura en Lima del ciudadano de este país, Matías Agustín Ozorio, quien huyó de su país luego de haber sido identificado como hombre de confianza del peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, a quien se atribuye la autoría del crimen de tres mujeres.

Según las primeras declaraciones de Ozorio, se encontraba en la capital desde hace una semana y que había llegado al Perú por “engaños” de un “narco”.

Las tres jóvenes argentinas desaparecieron el viernes 19 de septiembre. El sábado 20 fueron asesinadas y sus cuerpos fueron hallados el martes 23.

Durante la detención de los propietarios de la vivienda donde se enterraron los cadáveres, surgió el nombre del peruano Miguel Villanueva Silva, vecino de “Pequeño J.” en el asentamiento humano Nueva Iberoamérica, en el distrito de Trujillo (La Libertad). También fue mencionado el argentino Matías Agustín Ozorio.

El 11 de septiembre, Ozorio, quien es buscado por el delito de homicidio, cumplió 28 años de edad. Coincidentemente, el prófugo “Pequeño J.”, el 10 de diciembre celebró sus 20 años.

Este es el diálogo que se produjo entre Matías Agustín Osorio y la policía que lo intervino. Supuestamente fugó de Argentina por Paraguay y Bolivia, pero luego lo abandonaron. Estaba durmiendo en la calle.

-¿Cuál es su nombre, señor?

-Matías Agustín Ozorio

-¿De dónde viene usted?

-De Argentina

-¿Por qué estás acá en el Perú?

-Me trajeron con engaños

-¿Quién te trajo a engaños?

-Unos narcos, mafiosos. Yo les debía plata. Me dijeron que…

-¿Desde cuándo estás acá en el Perú?

-Hace una semana

-¿Qué haces durmiendo aquí en la calle?

-Estoy aquí desde hace dos días, me escapé.

-¿Desde dónde vienes?

-Yo vengo desde… Me vengo escapando así.

-¿Cómo ha venido de Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo ha venido de Argentina?

-A mí me trajeron los mismos que hicieron eso (el asesinato de las tres jóvenes).

-¿Cómo? ¿Terrestre?

-Por Paraguay, por la selva y después…

Las autoridades solicitarán la extradición de Matías Augusto Osorio para que responda por el delito de homicidio.