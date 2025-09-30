HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Sociedad

Cae brazo derecho derecho de “Pequeño J.” en Lima: argentino también era buscado por triple asesinato

Matías Agustín Ozorio es señalado como el brazo derecho del peruano prófugo Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, considerado como cabecilla narco en Buenos Aires y autor del homicidio de tres mujeres.

Matías Agustín Ozorio al momento de su detención en Lima. Es buscado por su relación con un triple feminicidio en Argentina. Foto: La República
Matías Agustín Ozorio al momento de su detención en Lima. Es buscado por su relación con un triple feminicidio en Argentina. Foto: La República

Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la Policía Federal Argentina confirmaron la ubicación y captura en Lima del ciudadano de este país, Matías Agustín Ozorio, quien huyó de su país luego de haber sido identificado como hombre de confianza del peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, a quien se atribuye la autoría del crimen de tres mujeres.

Según las primeras declaraciones de Ozorio, se encontraba en la capital desde hace una semana y que había llegado al Perú por “engaños” de un “narco”.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Las tres jóvenes argentinas desaparecieron el viernes 19 de septiembre. El sábado 20 fueron asesinadas y sus cuerpos fueron hallados el martes 23.

Durante la detención de los propietarios de la vivienda donde se enterraron los cadáveres, surgió el nombre del peruano Miguel Villanueva Silva, vecino de “Pequeño J.” en el asentamiento humano Nueva Iberoamérica, en el distrito de Trujillo (La Libertad). También fue mencionado el argentino Matías Agustín Ozorio.

El 11 de septiembre, Ozorio, quien es buscado por el delito de homicidio, cumplió 28 años de edad. Coincidentemente, el prófugo “Pequeño J.”, el 10 de diciembre celebró sus 20 años.

Este es el diálogo que se produjo entre Matías Agustín Osorio y la policía que lo intervino. Supuestamente fugó de Argentina por Paraguay y Bolivia, pero luego lo abandonaron. Estaba durmiendo en la calle.

-¿Cuál es su nombre, señor?
-Matías Agustín Ozorio
-¿De dónde viene usted?
-De Argentina
-¿Por qué estás acá en el Perú?
-Me trajeron con engaños
-¿Quién te trajo a engaños?
-Unos narcos, mafiosos. Yo les debía plata. Me dijeron que…
-¿Desde cuándo estás acá en el Perú?
-Hace una semana
-¿Qué haces durmiendo aquí en la calle?
-Estoy aquí desde hace dos días, me escapé.
-¿Desde dónde vienes?
-Yo vengo desde… Me vengo escapando así.
-¿Cómo ha venido de Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo ha venido de Argentina?
-A mí me trajeron los mismos que hicieron eso (el asesinato de las tres jóvenes).
-¿Cómo? ¿Terrestre?
-Por Paraguay, por la selva y después…

Las autoridades solicitarán la extradición de Matías Augusto Osorio para que responda por el delito de homicidio.

larepublica.pe
Notas relacionadas
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS
“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

LEER MÁS
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular

Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular

LEER MÁS
¿Hay clases en colegios este jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Hay clases en colegios este jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

LEER MÁS
Paro del 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Sociedad

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota