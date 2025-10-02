Tíos de ‘Pequeño J’ con actividad criminal viajaron a Argentina

Janhzen Valverde, papá de “Pequeño J”, con su hermano Miguel Valverde, “Chuman”, acusado de homicidio, según la policía. Estuvo en Argentina. | Composición LR

Janhzen Valverde, papá de “Pequeño J”, con su hermano Miguel Valverde, “Chuman”, acusado de homicidio, según la policía. Estuvo en Argentina. | Composición LR

El plan de escape de Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J”, era encontrarse con su cómplice argentino Matías Agustín Ozorio, en el Cono Norte. Ozorio llegó primero a Lima, pero a las 8 de la mañana del martes 30 de septiembre, agentes de la División de Investigaciones Especiales de la Policía Antidrogas (Divinesp), lo sorprendieron cerca al cruce de la avenida Carlos Eyzaguirre con Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. Quedaron en que “Pequeño J” le daría el alcance para luego escapar hacia Trujillo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Enterados del proyecto de evasión, los agentes policiales se adelantaron a los movimientos de “Pequeño J”. Se enteraron que viajaba desde el sur del país (lo que sería un indicativo de que entró por la frontera con Bolivia) con destino a Lima, escondido en la parte posterior de la cabina del conductor. Cuando el vehículo se detuvo en el puesto de control de Pucusana, a las 6 y 20 de la tarde del mismo martes 30 de septiembre, a media hora de la capital, los efectivos de la Divinesp lo obligaron a bajar. Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J”, el peruano más buscado por las autoridades de Argentina por su relación con el asesinato de dos mujeres de 20 años y una de 15, finalmente fue arrestado.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

La ruta de “Pequeño J”

Lo que pretendía era contactar con su familia, instalada en el asentamiento humano Nueva Indoamérica, en el violento distrito de La Esperanza. En 2018, cuando había cumplido 13 años, su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, fue asesinado por una banda criminal llamada “El Gran Marquez”. El homicidio se registró en el mismo barrio donde nacieron los dos, Janhzen y Tony Valverde. Padre e hijo.

Con la muerte de Janhzen Valverde, los sicarios de “El Gran Marquez”, cobraban venganza por la ejecución de uno de sus integrantes a manos de “Los Injertos de Nueva Jerusalén”, la banda que integraban el papá de “Pequeño J" y sus tíos paternos, Manuel (44) y Luis (39) Valverde Rodríguez.

Con fuentes documentales fiscales, policiales y judiciales, La República comprobó que los tíos paternos de “Pequeño J” cuentan con antecedentes criminales, entre otros extorsión y homicidio. Pero no solo eso.

Este diario también verificó que Manuel y Luis Valverde Rodríguez viajaron varias veces a Argentina, y otros países aledaños, como Bolivia y Chile, que suelen ser rutas de tránsito hacia la capital Buenos Aires.

Las fuentes policiales consultadas confirmaron que probablemente “Pequeño J”, quizás desde los 15 años, comenzó a viajar a Argentina para desplegar actividades ilegales bajo el patrocinio de sus tíos.

CAPTURADO. “Pequeño J” fue intervenido cuando se dirigía a Trujillo. Foto: difusión

Los ingresos a Argentina

Cuando Tony Valverde abandonó el asentamiento humano Nueva Indoamérica, lo hizo con el propósito de unirse a la organización de Manuel y Luis Valverde, según se puede desprender del movimiento migratorio de ambos.

El 7 de diciembre de 2011, Luis y Manuel Valverde, hermanos del papá de “Pequeño J”, ingresaron a Argentina. Se quedaron más de un mes. El 25 de enero de 2012, retornaron juntos al Perú.

Las últimas salidas de Luis y Manuel Valverde del país fue hacia Bolivia, una ruta frecuente con dirección a Argentina, según la policía. Luis y Manuel Valverde pudieron abandonar el Perú pese a sus antecedentes criminales. Manuel Valverde viajó el 6 de agosto de este año y retornó el 31 del mismo mes. En cambio, Luis Valverde partió a Bolivia 14 de agosto, encontrándose con su hermano fuera del país. Pero al día de hoy, Luis sigue fuera. Estaría en Argentina.

A la policía le ha llamado la atención que los tíos de “Pequeño J”, Manuel y Luis Valverde dejaron el Perú pocas semanas antes del triple feminicidio en Buenos Aires, el sábado 20 de diciembre, en el que está implicado su sobrino “Pequeño J”.

EL ORIGEN. El asentamiento humano Nueva Indoamérica, distrito de La Esperanza, Trujillo, donde creció y se forjó en el crimen “Pequeño J”. Foto: difusión

Contactos con el clan familiar

En el mundo del crimen Luis Valverde Rodríguez es conocido con el alias de “Serranasho” y Manuel Valverde Rodríguez como “Chuman”. A este la policía lo sindicó como el asesino de José Sánchez Díaz, integrante de la banda “El Gran Marquez”. En represalia, “El Gran Marquez ejecutó al papá de “Pequeño J”.

Otra de las evidencias encontradas por la policía que confirma que Tony Valverde Victoriano desde que dejó el Perú mantuvo vinculación con su clan familiar residente en el asentamiento humano Nuevo Indoamérica, ubicado en el distrito de La Esperanza (Trujillo), son los vouchers de transferencias de dinero por diferentes montos por intermedio de la agencia Western Union.

Los ticketes están a nombre de miembros de la familia de “Pequeño J”. Una primera apreciación policial estima que serían evidencias de “pitufeo”. Es decir, una modalidad de lavado de activos que practican las organizaciones criminales para que las autoridades no detecten el curso del dinero mal habido.

“Desde que se asentó en Buenos Aires. Argentina, ‘Pequeño J’ nunca dejó de estar conectado con su familia del asentamiento humano Nueva Indoamérica, que se encuentra en La Esperanza, Trujillo. El plan del muchacho era recurrir a las redes criminales de sus familiares para ocultarse, y es probable que pretendía darle protección a su cómplice argentino, Matías Ozorio”, dijeron fuentes policiales.

“Los movimientos migratorios de los tíos de ‘Pequeño J’ confirman que estuvieron permanentemente comunicados. Recuérdese que creció en Nueva Indoamérica junto con sus tíos, quienes, con su hermano mayor, el padre de ‘Pequeño J’, eran parte de una organización criminal. De ese mundo salió para instalarse en

Buenos Aires”, explicaron las fuentes.

Las autoridades argentinas pretenden la extradición de “Pequeño J’ por su implicación en el triple feminicidio. Pero el peruano también deberá responder por encabezar una red del narcotráfico.

Ya suman tres peruanos detenidos