Sociedad

San Juan de Lurigancho: reportan incendio de gran magnitud en fábrica de tecnopor

El siniestro se habría registrado durante las celebraciones por Navidad, luego de la detonación de fuegos artificiales en la zona.

El incendio ocurrió durante las celebraciones por Navidad. Foto: Composición LR
El incendio ocurrió durante las celebraciones por Navidad. Foto: Composición LR

Un voraz incendio fue reportado la medianoche de este jueves 25 de diciembre en el distrito de San Juan de Lurigancho, generando alarma entre los vecinos debido a la intensidad de las llamas y la densa humareda visible desde varios puntos de la zona.

El siniestro se registró en el paradero 3 de Canto Grande, a la altura de la calle Los Robles, lo que motivó la rápida movilización de unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú para atender la emergencia y evitar que el fuego se propague a viviendas aledañas.

Asesinan a chofer en estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro: equipo Delta detuvo al presunto sicario en San Juan de Lurigancho

Reportan incendio en fábrica de SJL

Según información preliminar, el incendio se habría producido en una fábrica de tecnopor. Varias unidades de bomberos acudieron a la zona para controlar el fuego, el cual se habría expandido con rapidez.

De acuerdo con versiones de vecinos, el incendio se habría originado por la detonación de fuegos artificiales al inicio de las celebraciones por la Navidad 2025.

El siniestro ha generado gran conmoción entre los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades al percatarse de la magnitud del incendio.

Al cierre de esta nota, las unidades de bomberos y algunos vecinos continúan trabajando en el lugar para mitigar el incendio y evitar mayores daños, mientras se evalúan las causas exactas del siniestro.

