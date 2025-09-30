El 19 de septiembre, Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo —la primera de 15 años y las dos de 20— fueron engañadas con el pretexto de dirigirse a una fiesta en camioneta por Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, sin pensar que serían víctimas de uno de los feminicidios que más conmoción ha generado en Argentina en los últimos años.

"Pequeño J", alias que responde a Tony Janzen Valverde Victoriano, joven peruano de 20 años oriundo de La Libertad, fue señalado por la policía argentina como el autor intelectual del asesinato, cuyos actos fueron transmitidos a través de una cuenta de Instagram para un grupo cerrado de 45 personas. Posteriormente, el miércoles 24, los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados en el patio de una casa ubicada en la ciudad bonaerense.

Un informe de este medio resaltó el perfil de este criminal, donde se explicó cómo, con el tiempo, se instaló en Buenos Aires y se convirtió en líder de una organización de narcotraficantes. José Cáceres, director editorial de Infosur en Florencio Varela —ciudad donde ocurrió el feminicidio—, pudo darnos detalles aproximados de cómo funciona dicha banda criminal, que se caracteriza principalmente por el "narcomenudeo".

¿Cuál sería el modus operandi de la banda criminal liderada por 'Pequeño J' en Argentina?

José Cáceres explicó que en Argentina existe un sistema de "narcomenudeo". La ciudad de Florencio Varela, ubicada a unos 25 o 27 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, es una comunidad que cuenta con extranjeros de distintos países, donde, según sus declaraciones, viven paraguayos, bolivianos, chilenos y peruanos.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 —cuyos resultados se publicaron en enero de 2024—, y de acuerdo con informes del INDEC y la Dirección Nacional de Población, se respalda la afirmación de Cáceres: Buenos Aires es la ciudad que más extranjeros recibe, entre los que destacan las nacionalidades mencionadas por el periodista.

Respecto al "narcomenudeo", se señala que esta modalidad de venta —atribuida a la banda liderada por 'Pequeño J'— es habitual en descampados, basurales y zonas periféricas. Según Cáceres, la organización criminal opera desde la Villa 1-11-14, ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, considerada una de las principales rutas para la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades.

"Hay una ruta de la droga desde la capital federal hacia cuatro puntos del conurbano bonaerense", asegura el periodista de Infosur. Además, resalta que la casa donde ocurrió el feminicidio de las tres mujeres no era un punto de venta, sino un centro logístico desde el cual se organizaba la distribución hacia otros 'dealers' de la zona, específicamente dentro de un radio de 10 a 15 kilómetros.

¿Por qué habrían asesinado a las tres jóvenes en Florencio Varela?

Basándose en información extraoficial proveniente del ámbito judicial y policial de Argentina, el periodista Cáceres afirmó que el crimen estaría relacionado con "una mexicaneada de la droga" atribuida a una de las víctimas. Según esta hipótesis, el acto habría desencadenado una venganza por parte de la organización criminal, presuntamente liderada por 'Pequeño J'.

"Actuaron como viudas negras; en algún momento, alguien les sustrajo drogas y dólares, y eso habría desencadenado la venganza de la banda narco", mencionó Cáceres. No obstante, aclaró que no existe información que corrobore completamente esa versión.

¿Existe presencia de peruanos en bandas criminales dentro de Argentina?

José señala que existe presencia de ciudadanos peruanos dentro de organizaciones criminales en Argentina. "La 1-11-14. Hubo incluso una guerra interna entre bandas de nacionalidad peruana", afirmó. Esta organización, conocida como "los paísas", no solo tiene actividad en Florencio Varela, sino también en las zonas norte y sur del conurbano bonaerense.

Como ejemplo de la participación de ciudadanos peruanos en bandas criminales en Argentina, el director de Infosur mencionó el caso de 'Ben 10', un narcotraficante peruano implicado en un hecho ocurrido en 2018, cuando asesinó a un policía y a dos mujeres. Fue condenado en 2022 por doble feminicidio y por el crimen del agente.