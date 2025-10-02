Matías Agustín Ozorio, ciudadano argentino presuntamente implicado en el triple crimen ocurrido en Rosario y vinculado a la organización criminal liderada por el peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue expulsado del territorio nacional este jueves 2 de octubre. El procedimiento estuvo a cargo de División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con Migraciones.

Desde Breña, en una caravana policial, Agustín Ozorio llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en donde fue entregado a los oficiales argentinos. Según el Ministerio del Interior (Miniter), se le ha prohibido reingresar al Perú por los próximos 15 años. El ciudadano argentino evitó brindar declaraciones a la prensa.

¿Cómo fue la expulsión de Matías Ozorio?

Vestido con camiseta roja, chaleco antibalas y con grilletes en manos y pies, Ozorio fue trasladado desde la sede de la División de Extranjería, en Breña, hacia la División de la Policía Aérea. Entre las autoridades presentes se encontraba el comisario mayor de la Policía de Buenos Aires, Flavio Andrés Marino, y personal de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de Argentina.

Por parte del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una resolución que dispuso la salida obligatoria de Matías Ozorio del país. El documento señala que la medida se sustenta en el artículo 58.1 de la Ley de Migraciones, el cual faculta la expulsión de ciudadanos extranjeros cuya permanencia represente una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

El proceso terminó cuando el ciudadano extranjero abordó la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. En territorio argentino, el integrante de la banda liderada por 'Pequeño J', conocida por sus nexos con el narcotráfico y el tráfico de armas, será puesto a disposición de las autoridades judiciales para iniciar los procedimientos correspondientes.

'Pequeño J' fue capturado en Pucusana

El último martes 30 de septiembre, fueron detenidos en Pucusana el peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, y su cómplice argentino, Matías Agustín Ozorio, quienes estarían implicados en el asesinato de tres mujeres, identificadas como renda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en Buenos Aires.

Ozorio ya fue extraditado a Argentina, mientras que Valverde permanece bajo custodia de la PNP. Las diligencias para concretar su extradición aún están en curso.“Él, al ser un ciudadano peruano, va a tener que tener otro tratamiento, otro procedimiento. Y pasa por la extradición y algunas otras instituciones jurídicas que nuestro Poder Judicial y el Poder Judicial de Argentina tendrán que definir”, explicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, a medios nacionales.

