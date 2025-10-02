HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Así fue la expulsión de Matías Ozorio, operador de 'Pequeño J', hacia Argentina: fue trasladado con esposas en manos y pies

Matías Agustín Ozorio, presuntamente implicado en un triple crimen en Rosario y vinculado a la banda del 'Pequeño J', fue expulsado de Perú el 2 de octubre. El ciudadano extranjero evitó brindar declaraciones a la prensa.

Mano derecha del 'Pequeño J' fue extraditado este jueves 2 de septiembre. Foto: difusión
Mano derecha del 'Pequeño J' fue extraditado este jueves 2 de septiembre. Foto: difusión

Matías Agustín Ozorio, ciudadano argentino presuntamente implicado en el triple crimen ocurrido en Rosario y vinculado a la organización criminal liderada por el peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue expulsado del territorio nacional este jueves 2 de octubre. El procedimiento estuvo a cargo de División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con Migraciones.

Desde Breña, en una caravana policial, Agustín Ozorio llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en donde fue entregado a los oficiales argentinos. Según el Ministerio del Interior (Miniter), se le ha prohibido reingresar al Perú por los próximos 15 años. El ciudadano argentino evitó brindar declaraciones a la prensa.

TE RECOMENDAMOS

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’,

¿Cómo fue la expulsión de Matías Ozorio?

Vestido con camiseta roja, chaleco antibalas y con grilletes en manos y pies, Ozorio fue trasladado desde la sede de la División de Extranjería, en Breña, hacia la División de la Policía Aérea. Entre las autoridades presentes se encontraba el comisario mayor de la Policía de Buenos Aires, Flavio Andrés Marino, y personal de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de Argentina.

Por parte del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una resolución que dispuso la salida obligatoria de Matías Ozorio del país. El documento señala que la medida se sustenta en el artículo 58.1 de la Ley de Migraciones, el cual faculta la expulsión de ciudadanos extranjeros cuya permanencia represente una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

El proceso terminó cuando el ciudadano extranjero abordó la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. En territorio argentino, el integrante de la banda liderada por 'Pequeño J', conocida por sus nexos con el narcotráfico y el tráfico de armas, será puesto a disposición de las autoridades judiciales para iniciar los procedimientos correspondientes.

PUEDES VER: Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

lr.pe

'Pequeño J' fue capturado en Pucusana

El último martes 30 de septiembre, fueron detenidos en Pucusana el peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, y su cómplice argentino, Matías Agustín Ozorio, quienes estarían implicados en el asesinato de tres mujeres, identificadas como renda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en Buenos Aires.

Ozorio ya fue extraditado a Argentina, mientras que Valverde permanece bajo custodia de la PNP. Las diligencias para concretar su extradición aún están en curso.“Él, al ser un ciudadano peruano, va a tener que tener otro tratamiento, otro procedimiento. Y pasa por la extradición y algunas otras instituciones jurídicas que nuestro Poder Judicial y el Poder Judicial de Argentina tendrán que definir”, explicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, a medios nacionales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tíos de ‘Pequeño J’ con actividad criminal viajaron a Argentina

Tíos de ‘Pequeño J’ con actividad criminal viajaron a Argentina

LEER MÁS
Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

LEER MÁS
Megabanda que integraban policías creó empresas de fachadas en La Libertad

Megabanda que integraban policías creó empresas de fachadas en La Libertad

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Sociedad

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025