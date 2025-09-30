Así cayó ‘Pequeño J.’ en Pucusana, peruano acusado de un triple feminicidio en Argentina

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó el martes 30 de septiembre por la tarde a Tony Valverde Vitoriano, ‘Pequeño J’, un ciudadano peruano buscado por la justicia argentina por su presunta participación en un triple asesinato ocurrido en ese país. La intervención tuvo lugar en el distrito de Pucusana, al sur de Lima, como parte de un operativo coordinado entre unidades de inteligencia de la PNP y autoridades internacionales.

Según información policial, ‘Pequeño J’ estaba escondido dentro de un camión rumbo a Lima. Una vez que fue reconocido por las autoridades fue bajado del vehículo y esposado para ser trasladado a la comisaría más cercana, de este modo podrá brindar sus declaraciones y se realizará el debido proceso judicial. Este es requerido por la justicia de Argentina.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

‘Pequeño J’ es detenido en Pucusana

Tony Valverde Vitoriano, conocido como ‘Pequeño J’ fue detenido mientras intentaba trasladarse a la capital peruana. La policía presume que Valverde sería el líder de una organización criminal vinculada a delitos de sicariato y narcotráfico, y estaba prófugo desde hace varios meses. Se espera que en las próximas semanas se le dicte una sentencia sobre los actos que se le acusa.

Detienen a Mauricio Ozorio, brazo armado de ‘Pequeño J’

Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la Policía Federal Argentina confirmaron la ubicación y captura en Lima del ciudadano de este país, Matías Agustín Ozorio, quien huyó de su país luego de haber sido identificado como hombre de confianza del peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, a quien se atribuye la autoría del crimen de tres mujeres en Argentina.

Los hechos de los que se le acusa se remontan al 19 de setiembre de 2025 en Ciudad Florencio Varela, donde se le imputa haber participado en el secuestro, tortura y posterior deceso de las víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados días después. La colaboración de la Interpol permitió la ubicación y detención de estos prófugos, quienes intentaban evadir la acción de la justicia internacional. Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que se continúe con los procedimientos de extradición y/o expulsión correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.