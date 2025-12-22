HOYSuscripcion LR Focus

Minedu publica cronograma oficial de Matrícula 2026: en estas fechas la inscripción será presencial o digital en colegios públicos del Perú

Minedu precisó que la matrícula digital ha sido implementada en seis regiones del país. Asimismo, informaron que las matrículas son completamente gratuitas y que está prohibido exigir pagos durante este proceso.

Minedu anuncia fechas para Matrícula 2026 en modalidad presencial y virtual
Minedu anuncia fechas para Matrícula 2026 en modalidad presencial y virtual | Carlos Contreras | La República

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el cronograma oficial del proceso de Matrícula 2026 en las instituciones educativas públicas del país. Según precisaron, este proceso se realizará mediante dos modalidades: matrícula presencial y matrícula digital, dependiendo de la institución educativa y la región donde se encuentre.

Asimismo, informaron que los estudiantes que serán promovidos al siguiente grado podrán continuar estudiando en la misma institución educativa a través de la denominada continuidad regular. En estos casos, no será necesario presentar una solicitud formal de matrícula.

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

lr.pe

Minedu publica cronograma oficial para matrícula 2026 en colegio públicos

Los padres o apoderados que deseen que los menores continúen en la misma institución solo deberán comunicar su decisión al director del colegio, utilizando los medios que este haya previsto, esto con la finalidad de simplificar el proceso y asegurar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo público, indicó el ministerio en un comunicado.

Respecto a las dos modalidades de inscripción, precisaron que la matrícula presencial permite a las familias presentar sus solicitudes de vacante directamente a los colegios de su preferencia, "siempre que no sean instituciones focalizadas en la modalidad digital". A continuación se detalla el cronograma oficial de matrícula para el año 2026:

  • Del 2 al 11 de enero: presentación de solicitudes
  • Del 12 al 18 de enero: revisión de las solicitudes
  • Del 19 al 30 de enero: asignación de vacantes
  • Del 31 de enero al 4 de febrero: registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Matrícula digital para colegios nacionales se realizará en seis regiones del país

En paralelo, el Minedu implementará la matrícula digital en seis regiones del país. Este proceso permitirá que las familias presenten sus solicitudes de manera virtual a partir del 19 de enero de 2026, a través de una plataforma en línea. Esta modalidad incluye a 2.711 instituciones educativas públicas, pertenecientes a 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. La relación de colegios participantes puede consultarse en la plataforma oficial del Minedu.

Finalmente, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, recordó a las madres, padres y representantes legales que la matrícula en las instituciones educativas públicas no tiene ningún costo y que está prohibido exigir pagos durante este proceso. “La matrícula en las instituciones educativas públicas es completamente gratuita, por lo que no se debe realizar ni exigir ningún pago por este proceso”, enfatizó el titular del sector.

