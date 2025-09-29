Esta universidad estatal dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú | Foto: composición LR/UNI/UALM

Esta universidad estatal dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú | Foto: composición LR/UNI/UALM

El último ránking universitario elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) posicionó a una universidad que no es de Lima por encima de históricas casas de estudio como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). De acuerdo con el IV Informe Bienal 2021-2022, cuyos resultados se difundieron en septiembre de 2025, la UNSA es hoy la universidad pública mejor posicionada del Perú fuera de la capital.

Cabe destacar que la Sunedu evalúa indicadores como producción científica, calidad de los programas de posgrado, inserción laboral de egresados y transparencia institucional. En ese contexto, desarrolló dos listas: una de las mejores universidades públicas y otra de las mejores privadas, donde destacó la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La UNSA superó a universidades como la UNI, la UNFV y la Agraria. Foto: IPAE.

¿Cuál es la universidad estatal mejor posicionada en 2025, según la Sunedu?

La Sunedu colocó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) como la mejor universidad pública, en el ránking del IV Informe Bienal 2021-2022, que evaluó a 39 instituciones educativas. Así se ubicaron los mejores centros de educación superior del Perú:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Nacional de Trujillo Universidad Nacional Federico Villareal Universidad Nacional de Moquegua Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Universidad Nacional del Altiplano.

Aunque la Sunedu no especificó la calificación de cada institución, señaló a la UNMSM como la líder del ránking de universidades públicas. Foto: UNMSM.

¿Cuál es la mejor universidad privada del país?

Respecto a las instituciones privadas, el informe resaltó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) como la mejor del país. En el anterior Informe Bienal, la Sunedu la había reconocido como la mejor universidad del Perú en su ránking histórico, con un puntaje perfecto de 100 sobre 100.

Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Científica del Sur Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad San Ignacio de Loyola Universidad San Martín de Porres Universidad César Vallejo Universidad Continental Universidad Ricardo Palma Universidad de Lima.

¿Qué carreras se dictan en la UNMSM?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), considerada una de las casas de estudio más prestigiosas del Perú, brinda una extensa oferta de carreras universitarias. Entre ellas se incluyen: