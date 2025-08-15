Dejó su pueblo Panao, en Huánuco, para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima. Tras terminar sus estudios en Ingeniería Mecánica de Fluidos, participó en diversos proyectos que lo llevaron por México, España, Italia y Rusia, y hoy es uno de los pasantes del Programa de Pasantías de Verano 2025 en la Universidad de Westlake, uno de los centros de investigación más prestigiosas de Hangzhou, China.

En conversación con La República desde el gigante asiático, Rivaldo Duran Aquino, un poco cansado y somnoliento aún por el Jet Lag, debido a la diferencia horaria entre China y Perú de 13 horas, contó que, a pesar de haber sido un joven rebelde en el colegio, su pasión por las matemáticas logró conectarlo con la ciencia y tecnología.

¿Quién es Rivaldo Duran?

Rivaldo nació en el pueblo de Panao, que pertenece a la provincia de Pachitea, en Huánuco. El esfuerzo de su padre, albañil, y su madre, ama de casa, repercutió en él y sus hermanos, quienes son los primeros en desarrollarse profesionalmente de su familia. Durante la primaria y secundaria fue un joven bastante travieso y rebelde. Sin embargo, su afinidad por las matemáticas lo terminó inclinando hacia el sector espacial.

“Mi familia no terminó el colegio. Tengo varias hermanas (…). Es en Huánuco, en base al esfuerzo de mis papás, donde empezamos a construir un posible mejor futuro, pero sin antecedentes y sin tener una referencia profesional como si lo fue mi hermana mayor, que fue la primera en tener una carrera. Estudió Enfermería, luego tengo tres hermanas estudiaron Veterinaria y otra estudió Ingeniería Industrial”, indicó para La República.

Tras finalizar su formación académica secundaria viajó a Lima para prepararse para el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al cual ingresó sin dificultad. Desde entonces reside en la residencia Julio C. Tello del centro educativo, en el distrito limeño de La Victoria, cuando no se encuentra en alguna misión o proyecto internacional fuera del Perú. Hace seis meses culminó sus estudios en Ingeniería Mecánica de Fluidos, carrera que eligió debido a que cuando inició sus estudios no existía la opción de ser ingeniero aeroespacial en el país y era lo más cercano que pudo encontrar.

“Si pudiera destacar algo sería mi primer semestre como cachimbo donde San Marcos hizo un taller en la casona de San Marcos, trayendo a un profesor de la Universidad de Harvard. Pudo haber sido un evento más, pero para mí fue especial porque, si bien para ese entonces San Marcos era lo máximo que podía apuntar, el que mi misma institución amplíe la perspectiva de mis fronteras fue muy bonito porque supe, asistiendo a ese taller que nunca voy a olvidar, que más adelante con lo que me daba San Marcos podía apuntar a algo más grande”, recordó.

Rivaldo Duran es de la primera generación de profesionales en su familia. Foto: Andina.

Seleccionado para proyecto de investigación espacial en China

Antes de ser seleccionado para el Programa de Pasantías de Verano 2025 en la Universidad de Westlake, en China, el sanmarquino ya había destacado en actividades fuera del Perú. Su primera experiencia fue en México, donde fue con la finalidad de completar el perfil que buscaba en ingeniería aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional. Según refirió, esta vivencia sentó las bases para abrir las puertas hacia un proceso gradual que luego le permitió viajar a España, como parte de una misión de simulación de vida en Marte.

“Fue la señal que de alguna u otra forma esperaba saber que sí podía dedicarme a lo que me apasiona, que es el área espacial. Hasta ese entonces no pensé hacer algo así de grande o vivir de eso. Fue un punto de quiebre el tema de España. Esa oportunidad me llevó a estar en Rusia en dos oportunidades como representante nacional y en Italia presentando investigaciones científicas. Ahora se cierra para mí esta etapa de pregrado con esta experiencia que estoy viviendo aquí en China”, mencionó.

La noticia de formar parte del proyecto espacial en China lo tomó por sorpresa, pues tenía planeado enfocarse este año en preparar su posgrado, trabajando en lo que más disfruta, que es el área de investigación del Perú. Tiempo atrás, con la idea de seguir mejorando su perfil profesional, había postulado sin pensar que llegaría a ser aceptado. Rivaldo, quien aún se está adaptando al Jet Lag de 13 horas de diferencia entre el gigante asiático y Perú, y a la cultura asiática, a la que considera radicalmente distinta a la latina, pasará seis semanas en el laboratorio de multifísica de Westlake, donde estudiará los combustibles compuestos para cohetes, con el objetivo de mejorar su eficiencia y potencial de uso en misiones de exploración lunar y viajes hacia Marte.

“Estamos en un proceso introductorio esta semana, pero el objetivo que se conversó con el asesor fue el de hacer estudios de combustibles y de optimizar el proceso de desarrollo de combustibles para cohetes. Cuando hablo de cohetes me refiero a un tipo de propulsión que se pueda utilizar para la Luna, para Marte o para el mismo planeta nuestro. Al final busca sumar un granito a un área interesante como son los combustibles líquidos, que tiene mucha conexión con el peruano Pedro Paulet, quien fue el padre del combustible líquido”, detalló.

Además de participar en el proyecto de la Universidad de Westlake, Rivaldo ha formado parte de experiencias en México, España, Italia y Rusia. Foto: Andina.

¿Qué hará Rivaldo al finalizar su pasantía en China?

Al finalizar sus estudios en China, Rivaldo reveló que planea estudiar un posgrado en Estados Unidos. Aunque no reveló el nombre de alguna universidad, mencionó tener una lista de posibles candidatos y que su elección dependerá del proceso de aplicación.

“Mi meta final apunta al Perú. Al ser becario de Pronabec, tengo que regresar los servicios al país, trabajando para una institución peruana, pero me gustaría terminar los posgrados que pueda hacer afuera, ganar experiencia algunos años y, esperaría a largo plazo, poder regresar a mi país desde las aulas y los laboratorios. Me encantaría poder volver a San Marcos y devolver lo que hicieron conmigo”, sostuvo.

El sanmarquino no tendrá que terminar sus posgrados para contribuir con el Perú, pues ya lo hace desde la Fundación Espacial Intinauta, un proyecto que fundó en la UNMSM y que ya está presente en más de cinco países, realizando investigación científica y acercando la ciencia a los jóvenes peruanos. Han presentado proyectos en Argentina, Guatemala, Italia, India y actualmente están preparando uno en Australia este 2025.

“Todo esto sienta las bases de lo que yo espero pueda seguir construyendo. Para mí esta fundación es de las primeras piedras para tener tecnología espacial en el Perú (…). Tengo un equipo humano de casi 50 personas que hemos podido trabajar hasta ahora y está avanzando muy bien. Tenemos jóvenes de todo el país, el 50% son provincianos como yo y de hecho es abundante en mujeres. Esto se suma a la gran labor que se hace en la UNI, San Marcos, la Católica y otras organizaciones”, señaló orgulloso.