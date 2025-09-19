Este viernes 19 de septiembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) celebró junto a sus alumnos, profesores y personal administrativo a uno de los desayunos bandera del Perú: el pan con chicharrón, repartiendo más de 1.000 raciones, totalmente gratis. Estas fueron entregadas tanto en el comedor de la ciudad universitaria, así como en las sedes de Cangallo y Medicina Veterinaria.

Cabe recalcar que en el último mes, el pan con chicharrón se ha popularizado tanto en Perú como en otros países de Sudamérica por su participación en el 'Mundial de desayunos', evento organizado por el creador de contenido Ibai Llanos y donde consiguió alzarse como campeón tras vencer a las arepas venezolanas.

Así festejó San Marcos el emblemático pan con chicharrón

La Alta Dirección de la Decana de América repartió a la comunidad estudiantil, docente y administrativo más de 1.000 raciones de pan con chicharrón. Cada uno de estos desayunos contó con dos porciones de este emparedado peruano, camote frito, salsa criolla y café.

Para lograr acceder a este desayuno gratuito, muchos jóvenes tuvieron que madrugar, pues el evento inició desde las 7:00 a.m. Cabe precisar que, en el caso de profesores y personal administrativo, el consumo tuvo un costo de S/5.

Así festejó San Marcos el emblemático pan con chicharrón. Foto: Composición LR/UNMSM

¿Cuántas raciones de pan con chicharrón repartió la UNMSM?

Según su información brindada en su cuenta de Instagram, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) conocido como la Decana de América, repartió un total de 1.450 panes con chicharrón.