Las universidades públicas de América Latina siguen desempeñando un papel clave en la educación superior de la región. En el QS World University Rankings 2026, las instituciones públicas de países como Argentina, Brasil, Chile y México continúan figurando entre las más prestigiosas por la excelencia académica y la investigación.

Las universidades públicas latinoamericanas, en su mayoría, lograron mantener su reputación en áreas de investigación, ciencias sociales, ingeniería, y humanidades. Además, el acceso sigue siendo un factor crucial para miles de estudiantes, lo que hace que estas instituciones tengan una relevancia significativa en el panorama educativo de la región. Ninguna universidad pública de Perú figura en el top 5.

Las 5 mejores universidades públicas de América Latina en 2026

Las cinco universidades públicas más destacadas de América Latina en el QS World University Rankings 2026 continúan siendo referentes en la región y a nivel mundial. En particular, la Universidad de Buenos Aires se mantiene como la mejor clasificada.

Universidad de Buenos Aires (UBA) – puesto 84 global

– puesto 84 global Universidad de São Paulo (USP) – puesto 108 global

– puesto 108 global Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – puesto 136 global

– puesto 136 global Universidad de Chile (UCH) – puesto 173 global

– puesto 173 global Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) – puesto 233 global

La mejor universidad del mundo, según el QS World University Rankings 2026

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, ha mantenido su liderazgo como la mejor universidad del mundo por otro año consecutivo, según el QS World University Rankings 2026. Esta institución es un referente global en ciencia, tecnología e innovación, con una puntuación perfecta de 100 puntos.

El MIT es reconocido por su excelencia académica, y por su infraestructura de vanguardia y su capacidad para generar investigaciones de alto impacto que transforman industrias enteras. El Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Top 20 de las mejores universidades de América Latina

En cuanto a las mejores universidades de América Latina, la región sigue destacándose por una sólida presencia de instituciones de educación superior de calidad, según el QS World University Rankings 2026.