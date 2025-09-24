Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026
Universidades de Argentina, Brasil, Chile y México figuran en el top latinoamericano del ranking 2026. Perú quedó fuera.
- Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top
- La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según GFP Index 2025
Las universidades públicas de América Latina siguen desempeñando un papel clave en la educación superior de la región. En el QS World University Rankings 2026, las instituciones públicas de países como Argentina, Brasil, Chile y México continúan figurando entre las más prestigiosas por la excelencia académica y la investigación.
Las universidades públicas latinoamericanas, en su mayoría, lograron mantener su reputación en áreas de investigación, ciencias sociales, ingeniería, y humanidades. Además, el acceso sigue siendo un factor crucial para miles de estudiantes, lo que hace que estas instituciones tengan una relevancia significativa en el panorama educativo de la región. Ninguna universidad pública de Perú figura en el top 5.
PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top
Las 5 mejores universidades públicas de América Latina en 2026
Las cinco universidades públicas más destacadas de América Latina en el QS World University Rankings 2026 continúan siendo referentes en la región y a nivel mundial. En particular, la Universidad de Buenos Aires se mantiene como la mejor clasificada.
- Universidad de Buenos Aires (UBA) – puesto 84 global
- Universidad de São Paulo (USP) – puesto 108 global
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – puesto 136 global
- Universidad de Chile (UCH) – puesto 173 global
- Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) – puesto 233 global
La mejor universidad de América Latina pertenece a Argentina. Foto: QS World University Rankings 2026
PUEDES VER: El país que supera 3 veces la fuerza aérea de Rusia y China, según Global Firepower: su gasto militar pasa los US$800.000 al año
La mejor universidad del mundo, según el QS World University Rankings 2026
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, ha mantenido su liderazgo como la mejor universidad del mundo por otro año consecutivo, según el QS World University Rankings 2026. Esta institución es un referente global en ciencia, tecnología e innovación, con una puntuación perfecta de 100 puntos.
El MIT es reconocido por su excelencia académica, y por su infraestructura de vanguardia y su capacidad para generar investigaciones de alto impacto que transforman industrias enteras. El Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Las 3 mejores universidades del mundo están en EE.UU. y Reino Unido. Foto: QS World University Rankings 2026
PUEDES VER: El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile
Top 20 de las mejores universidades de América Latina
En cuanto a las mejores universidades de América Latina, la región sigue destacándose por una sólida presencia de instituciones de educación superior de calidad, según el QS World University Rankings 2026.
- 84 – Universidad de Buenos Aires, Argentina
- 108 – Universidade de São Paulo, Brasil
- 116 – Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
- 136 – Universidad Nacional Autónoma de México, México
- 173 – Universidad de Chile, Chile
- 187 – Tecnológico de Monterrey, México
- 212 – Universidad de los Andes, Colombia
- 233 – Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Brasil
- 259 – Universidad Nacional de Colombia, Colombia
- 317 – Universidade Federal do Río de Janeiro, Brasil
- 345 – Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú
- 371 – Pontificia Universidad Javeriana - Colombia
- 450 – Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Brasil
- 458 – Universidad Nacional de La Plata - Argentina
- 490 – Universidad de Santiago de Chile (USACH) - Chile
- 499 – Universidad de Costa Rica (UCR) - Costa Rica
- 517 – Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) - Argentina
- 519 – Universidad Austral - Argentina
- 571 – Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro (PUC-Rio) - Brasil
- 578 – Universidad Adolfo Ibáñez - Chile