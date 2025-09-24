HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

La Sunedu publica un nuevo ranking universitario, destacando el desempeño de 39 universidades públicas y 43 privadas en Perú. El análisis se basa en datos administrativos y reportes institucionales.

Sunedu publica nuevo Ranking Universitario destacando el desempeño académico en Perú
Sunedu publica nuevo Ranking Universitario destacando el desempeño académico en Perú | Foto: composición LR

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó este martes 23 de septiembre el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, en el que se destaca el desempeño académico de las universidades en el Perú. Este documento reconoce a las instituciones de educación superior mediante un análisis detallado de indicadores y tendencias.

La información fue elaborada a partir de los datos administrativos reportados por las casas de estudio a la Sunedu, así como de información proporcionada por entidades públicas o extraída de portales institucionales, tanto gubernamentales como privados. En total, se presentó el ranking de 39 universidades públicas y 43 privadas.

Asimismo, se precisa que los datos no corresponden al presente año, ya que el análisis abarca un periodo que coincide con el cambio normativo introducido por la Ley n.° 31520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Esta norma fue promulgada el 21 de julio de 2022 y modificó la Ley n.° 30220, Ley Universitaria.

¿Cuáles son las mejores universidades privadas del Perú?

Los últimos datos publicados por la Sunedu revelan que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ocupa el primer lugar en el ranking de universidades privadas del país. A continuación, el listado de las instituciones mejor posicionadas:

  • Universidad Peruana Cayetano Heredia
  • Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Universidad Científica del Sur
  • Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
  • Universidad San Ignacio de Loyola
  • Universidad de San Martín de Porres
  • Universidad César Vallejo
  • Universidad Continental
  • Universidad Ricardo Palma
  • Universidad de Lima
  • Universidad Privada del Norte
  • Universidad Privada San Juan Bautista
  • Universidad Peruana Unión
  • Universidad de Ingeniería y Tecnología
  • Universidad del Pacífico
  • Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
  • Universidad Femenina del Sagrado Corazón
  • Universidad Autónoma de Ica
  • Universidad de Piura
  • Universidad Privada Norbert Wiener

Top de las mejores universidades públicas

De igual manera, la Sunedu publicó el ranking de las universidades públicas mejor posicionadas en el Perú:

  • Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  • Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
  • Universidad Nacional de Ingeniería
  • Universidad Nacional Agraria La Molina
  • Universidad Nacional de Trujillo
  • Universidad Nacional Federico Villarreal
  • Universidad Nacional de Moquegua
  • Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
  • Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
  • Universidad Nacional del Altiplano
  • Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
  • Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  • Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
  • Universidad Nacional de Barranca
  • Universidad Nacional de Tumbes

Para revisar el ranking completo, puedes ingresar a la página web de la Sunedu.

Universidades peruanas destacan en el ranking mundial QS 2026

La educación superior en el Perú también recibe reconocimiento a nivel internacional. El QS World University Rankings 2026, publicado el 19 de junio, ubica a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como la mejor universidad del país, superando a la UNMSM y la UNI. La PUCP subió del puesto 359 al 345 a nivel mundial —su segunda mejor posición histórica— y se consolidó como la undécima mejor universidad de América Latina. Este resultado evidencia su progreso en indicadores como reputación académica (puesto 161), resultados de empleo (338) y ratio profesor-alumno (384), aunque descendió en reputación del empleador.

El ranking, elaborado por la firma británica QS, evalúa a las universidades en investigación, empleabilidad, compromiso global, experiencia de aprendizaje y sostenibilidad. Además de la PUCP, el listado incluye a la UNMSM, la UPCH, la Universidad Científica del Sur —que debuta en esta edición—, la Universidad de Lima, la UNI, la UPC, la Universidad de Piura y la UNALM, posicionando al Perú como el sexto país latinoamericano con mayor representación en el ranking.

