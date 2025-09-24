Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó este martes 23 de septiembre el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, en el que se destaca el desempeño académico de las universidades en el Perú. Este documento reconoce a las instituciones de educación superior mediante un análisis detallado de indicadores y tendencias.

La información fue elaborada a partir de los datos administrativos reportados por las casas de estudio a la Sunedu, así como de información proporcionada por entidades públicas o extraída de portales institucionales, tanto gubernamentales como privados. En total, se presentó el ranking de 39 universidades públicas y 43 privadas.

Asimismo, se precisa que los datos no corresponden al presente año, ya que el análisis abarca un periodo que coincide con el cambio normativo introducido por la Ley n.° 31520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Esta norma fue promulgada el 21 de julio de 2022 y modificó la Ley n.° 30220, Ley Universitaria.

¿Cuáles son las mejores universidades privadas del Perú?

Los últimos datos publicados por la Sunedu revelan que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ocupa el primer lugar en el ranking de universidades privadas del país. A continuación, el listado de las instituciones mejor posicionadas:

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad Científica del Sur

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Universidad San Ignacio de Loyola

Universidad de San Martín de Porres

Universidad César Vallejo

Universidad Continental

Universidad Ricardo Palma

Universidad de Lima

Universidad Privada del Norte

Universidad Privada San Juan Bautista

Universidad Peruana Unión

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Universidad del Pacífico

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Universidad Autónoma de Ica

Universidad de Piura

Universidad Privada Norbert Wiener

Top de las mejores universidades públicas

De igual manera, la Sunedu publicó el ranking de las universidades públicas mejor posicionadas en el Perú:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Universidad Nacional de Ingeniería

Universidad Nacional Agraria La Molina

Universidad Nacional de Trujillo

Universidad Nacional Federico Villarreal

Universidad Nacional de Moquegua

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Universidad Nacional del Altiplano

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Universidad Nacional de Barranca

Universidad Nacional de Tumbes

Para revisar el ranking completo, puedes ingresar a la página web de la Sunedu.

Universidades peruanas destacan en el ranking mundial QS 2026

La educación superior en el Perú también recibe reconocimiento a nivel internacional. El QS World University Rankings 2026, publicado el 19 de junio, ubica a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como la mejor universidad del país, superando a la UNMSM y la UNI. La PUCP subió del puesto 359 al 345 a nivel mundial —su segunda mejor posición histórica— y se consolidó como la undécima mejor universidad de América Latina. Este resultado evidencia su progreso en indicadores como reputación académica (puesto 161), resultados de empleo (338) y ratio profesor-alumno (384), aunque descendió en reputación del empleador.

El ranking, elaborado por la firma británica QS, evalúa a las universidades en investigación, empleabilidad, compromiso global, experiencia de aprendizaje y sostenibilidad. Además de la PUCP, el listado incluye a la UNMSM, la UPCH, la Universidad Científica del Sur —que debuta en esta edición—, la Universidad de Lima, la UNI, la UPC, la Universidad de Piura y la UNALM, posicionando al Perú como el sexto país latinoamericano con mayor representación en el ranking.