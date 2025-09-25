¿Qué universidad pública ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu desde hace 4 años?

Sunedu analizó el desempeño de 39 universidades públicas y 43 privadas en el Perú. | Foto: composición LR | difusión

Sunedu analizó el desempeño de 39 universidades públicas y 43 privadas en el Perú. | Foto: composición LR | difusión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, publicado el 23 de septiembre, donde se reconocen a las instituciones de educación superior más destacadas del Perú. De acuerdo al organismo, este análisis recoge datos administrativos y fuentes públicas, y ofrece un panorama actualizado acerca del sistema universitario peruano.

Cabe señalar que, el informe evalúa el desempeño académico y la calidad institucional de las universidades mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. De esta manera, Sunedu estableció un listado de las instituciones con mayor solidez en investigación, enseñanza, gestión y aporte al desarrollo del Perú.

Universidad pública que ocupa el primer lugar del ranking Sunedu

Desde el 2018, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocupa el primer lugar entre los centros de estudios de educación superior públicos del país. Esta institución se ha consolidado durante cuatro años consecutivos como la mejor del Perú, según el ranking Sunedu. Este 2015, en segundo lugar, se ubica la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y en tercer lugar, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El reporte de la Sunedu este año destaca el regreso de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) al top 10. Además, resalta el ascenso de instituciones jóvenes como la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), que ingresaron por primera vez al grupo de las más reconocidas del país.

Las mejores universidades públicas en el Perú, según Sunedu

La lista del Ranking de universidad públicas en el Perú fue publicada por el Sunedu a través de su página web oficial:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Nacional de Trujillo Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Nacional de Moquegua Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Universidad Nacional del Altiplano Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Universidad Nacional de Barranca Universidad Nacional de Tumbes

Las mejores universidades privadas, según Sunedu

Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Científica del Sur S. A. C. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. Universidad San Ignacio de Loyola S. R. L. Universidad de San Martín de Porres Universidad César Vallejos S. A. C. Universidad Continental S. A. C. Universidad Ricardo Palma Universidad de Lima Universidad Privada del Norte S. A. C. Universidad Privada San Juan Bautista S. A. C. Universidad Peruana Unión Universidad de Ingeniería y Tecnología Universidad del Pacífico

Para revisar el ranking completo, pueden ingresar al siguiente enlace de Sunedu.

