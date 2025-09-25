HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Sociedad

¿Qué universidad pública ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu desde hace 4 años?

La Sunedu presentó el ranking de las mejores universidades públicas y privadas del Perú tras evaluar sus desempeños académicos. Conoce la universidad que lidera la lista y cuáles ingresaron al top 10.

Sunedu analizó el desempeño de 39 universidades públicas y 43 privadas en el Perú.
Sunedu analizó el desempeño de 39 universidades públicas y 43 privadas en el Perú. | Foto: composición LR | difusión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, publicado el 23 de septiembre, donde se reconocen a las instituciones de educación superior más destacadas del Perú. De acuerdo al organismo, este análisis recoge datos administrativos y fuentes públicas, y ofrece un panorama actualizado acerca del sistema universitario peruano.

Cabe señalar que, el informe evalúa el desempeño académico y la calidad institucional de las universidades mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. De esta manera, Sunedu estableció un listado de las instituciones con mayor solidez en investigación, enseñanza, gestión y aporte al desarrollo del Perú.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

lr.pe

Universidad pública que ocupa el primer lugar del ranking Sunedu

Desde el 2018, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocupa el primer lugar entre los centros de estudios de educación superior públicos del país. Esta institución se ha consolidado durante cuatro años consecutivos como la mejor del Perú, según el ranking Sunedu. Este 2015, en segundo lugar, se ubica la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y en tercer lugar, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El reporte de la Sunedu este año destaca el regreso de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) al top 10. Además, resalta el ascenso de instituciones jóvenes como la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), que ingresaron por primera vez al grupo de las más reconocidas del país.

Las mejores universidades públicas en el Perú, según Sunedu

La lista del Ranking de universidad públicas en el Perú fue publicada por el Sunedu a través de su página web oficial:

  1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
  3. Universidad Nacional de Ingeniería
  4. Universidad Nacional Agraria La Molina
  5. Universidad Nacional de Trujillo
  6. Universidad Nacional Federico Villarreal
  7. Universidad Nacional de Moquegua
  8. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
  9. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
  10. Universidad Nacional del Altiplano
  11. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
  12. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  13. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
  14. Universidad Nacional de Barranca
  15. Universidad Nacional de Tumbes

PUEDES VER: No es la PUCP ni la UPC: esta universidad privada ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu 2025

lr.pe

Las mejores universidades privadas, según Sunedu

  1. Universidad Peruana Cayetano Heredia
  2. Pontificia Universidad Católica del Perú
  3. Universidad Científica del Sur S. A. C.
  4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C.
  5. Universidad San Ignacio de Loyola S. R. L.
  6. Universidad de San Martín de Porres
  7. Universidad César Vallejos S. A. C.
  8. Universidad Continental S. A. C.
  9. Universidad Ricardo Palma
  10. Universidad de Lima
  11. Universidad Privada del Norte S. A. C.
  12. Universidad Privada San Juan Bautista S. A. C.
  13. Universidad Peruana Unión
  14. Universidad de Ingeniería y Tecnología
  15. Universidad del Pacífico

Para revisar el ranking completo, pueden ingresar al siguiente enlace de Sunedu.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

LEER MÁS
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
No es la PUCP ni la UPC: esta universidad privada ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu 2025

No es la PUCP ni la UPC: esta universidad privada ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu 2025

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

LEER MÁS
Tráiler se vuelca y aplasta auto en Puente Piedra: una persona estaría atrapada y reportan intenso tráfico

Tráiler se vuelca y aplasta auto en Puente Piedra: una persona estaría atrapada y reportan intenso tráfico

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Periodista paraguayo asevera que un aviso de la policía peruana casi frustra la captura de ‘El Monstruo’

Periodista paraguayo asevera que un aviso de la policía peruana casi frustra la captura de ‘El Monstruo’

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Sociedad

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota