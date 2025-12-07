Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio del año escolar 2026 para colegios públicos, fijado para el lunes 16 de marzo, según la Resolución Ministerial N.° 501-2025. | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio del año escolar 2026 para colegios públicos, fijado para el lunes 16 de marzo, según la Resolución Ministerial N.° 501-2025. | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el calendario oficial del año escolar 2026 mediante la Resolución Ministerial N.° 501-2025, en la que confirma que los estudiantes de los colegios públicos iniciarán sus clases el lunes 16 de marzo en todo el país.

Esta información es clave para padres de familia y estudiantes, ya que este año escolar 2025 culminará el viernes 19 de diciembre, dando paso a un periodo de vacaciones de aproximadamente dos meses. Durante ese tiempo, los docentes participarán en procesos de capacitación de cara al nuevo año académico.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Si bien la fecha del 16 de marzo aplicará para las instituciones educativas nacionales, algunas escuelas privadas podrían adelantar el inicio de sus clases durante la primera semana de marzo, según su propia planificación interna.

Así queda el cronograma de clases el próximo año, según Minedu. Foto: Minedu.

Bloques del calendario escolar 2026

De acuerdo con el cronograma publicado por el Minedu, el año escolar estará dividido en cuatro bloques de clases:

Primer bloque (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo bloque (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer bloque (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto bloque (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre

Este esquema permitirá organizar de manera progresiva los periodos de aprendizaje y descanso a lo largo del año.

¿Cómo separar vacante para el año escolar 2026?

Para acceder a una vacante en los colegios nacionales en el 2026, los padres de familia deberán estar atentos al próximo cronograma oficial que publicará el Minedu, ya que en años anteriores este proceso ha comenzado en el mes de diciembre. Hasta el momento, no se ha confirmado cómo será el procedimiento para el próximo año.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.