Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma
Las clases del año escolar terminarán el viernes 19 de diciembre. Tras ello, los padres deberán estar atentos al cronograma de vacantes del Minedu, que se publicará este diciembre.
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento
- Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar
El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el calendario oficial del año escolar 2026 mediante la Resolución Ministerial N.° 501-2025, en la que confirma que los estudiantes de los colegios públicos iniciarán sus clases el lunes 16 de marzo en todo el país.
Esta información es clave para padres de familia y estudiantes, ya que este año escolar 2025 culminará el viernes 19 de diciembre, dando paso a un periodo de vacaciones de aproximadamente dos meses. Durante ese tiempo, los docentes participarán en procesos de capacitación de cara al nuevo año académico.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Si bien la fecha del 16 de marzo aplicará para las instituciones educativas nacionales, algunas escuelas privadas podrían adelantar el inicio de sus clases durante la primera semana de marzo, según su propia planificación interna.
Así queda el cronograma de clases el próximo año, según Minedu. Foto: Minedu.
PUEDES VER: Transportistas dan ultimátum de 7 días al Gobierno de José Jerí: exigen plan contra la inseguridad o irán a paro de 48 horas
Bloques del calendario escolar 2026
De acuerdo con el cronograma publicado por el Minedu, el año escolar estará dividido en cuatro bloques de clases:
- Primer bloque (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo bloque (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer bloque (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto bloque (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre
Este esquema permitirá organizar de manera progresiva los periodos de aprendizaje y descanso a lo largo del año.
PUEDES VER: Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar
¿Cómo separar vacante para el año escolar 2026?
Para acceder a una vacante en los colegios nacionales en el 2026, los padres de familia deberán estar atentos al próximo cronograma oficial que publicará el Minedu, ya que en años anteriores este proceso ha comenzado en el mes de diciembre. Hasta el momento, no se ha confirmado cómo será el procedimiento para el próximo año.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.