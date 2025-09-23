HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Sociedad

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

El estudio clasifica las mejores universidades públicas y privadas, en el cual destacan instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otras.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha publicado su Informe Bienal 2022, analizando el sistema universitario peruano con datos de 2021 a 2022.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha publicado su más reciente Informe Bienal, que analiza indicadores y tendencias del sistema universitario peruano. El estudio está basado en información oficial reportada por las propias universidades, así como en datos extraídos de fuentes gubernamentales y privadas. El periodo evaluado fue de 2021 a 2022.

El ranking de instituciones públicas incluye a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional de Trujillo. Además, las mejores instituciones privadas incluyeron a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Científica del Sur (UCSUR). ¿Tu universidad está en el top?

Las 15 mejores universidades públicas en Perú, según SUNEDU

  1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
  3. Universidad Nacional de Ingeniería
  4. Universidad Nacional Agraria La Molina
  5. Universidad Nacional de Trujillo
  6. Universidad Nacional Federico Villarreal
  7. Universidad Nacional de Moquegua
  8. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
  9. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
  10. Universidad Nacional del Altiplano
  11. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
  12. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  13. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
  14. Universidad Nacional de Barranca
  15. Universidad Nacional de Tumbes

Las 15 mejores universidades privadas en Perú, según SUNEDU

  1. Universidad Peruana Cayetano Heredia
  2. Pontificia Universidad Católica del Perú
  3. Universidad Científica del Sur
  4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
  5. Universidad San Ignacio de Loyola
  6. Universidad de San Martín de Porres
  7. Universidad César Vallejo
  8. Universidad Continental
  9. Universidad Ricardo Palma
  10. Universidad de Lima
  11. Universidad Privada del Norte
  12. Universidad Privada San Juan Bautista
  13. Universidad Peruana Unión
  14. Universidad de Ingeniería y Tecnología
  15. Universidad del Pacífico

La lista completa de universidades públicas y privadas se encuentra en la página web de Sunedu.

