Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025
El estudio clasifica las mejores universidades públicas y privadas, en el cual destacan instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otras.
- ¿Alejandra Argumedo puede ir a la cárcel tras frases racistas en el Metropolitano? Esto dice el código penal
- Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha publicado su más reciente Informe Bienal, que analiza indicadores y tendencias del sistema universitario peruano. El estudio está basado en información oficial reportada por las propias universidades, así como en datos extraídos de fuentes gubernamentales y privadas. El periodo evaluado fue de 2021 a 2022.
El ranking de instituciones públicas incluye a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional de Trujillo. Además, las mejores instituciones privadas incluyeron a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Científica del Sur (UCSUR). ¿Tu universidad está en el top?
TE RECOMENDAMOS
TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: ¡No habrá clases! Esta región del Perú suspendió sus actividades escolares el 24 de septiembre
Las 15 mejores universidades públicas en Perú, según SUNEDU
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
- Universidad Nacional de Ingeniería
- Universidad Nacional Agraria La Molina
- Universidad Nacional de Trujillo
- Universidad Nacional Federico Villarreal
- Universidad Nacional de Moquegua
- Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
- Universidad Nacional del Altiplano
- Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
- Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
- Universidad Nacional de Barranca
- Universidad Nacional de Tumbes
PUEDES VER: Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu
Las 15 mejores universidades privadas en Perú, según SUNEDU
- Universidad Peruana Cayetano Heredia
- Pontificia Universidad Católica del Perú
- Universidad Científica del Sur
- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
- Universidad San Ignacio de Loyola
- Universidad de San Martín de Porres
- Universidad César Vallejo
- Universidad Continental
- Universidad Ricardo Palma
- Universidad de Lima
- Universidad Privada del Norte
- Universidad Privada San Juan Bautista
- Universidad Peruana Unión
- Universidad de Ingeniería y Tecnología
- Universidad del Pacífico
La lista completa de universidades públicas y privadas se encuentra en la página web de Sunedu.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.