Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha publicado su más reciente Informe Bienal, que analiza indicadores y tendencias del sistema universitario peruano. El estudio está basado en información oficial reportada por las propias universidades, así como en datos extraídos de fuentes gubernamentales y privadas. El periodo evaluado fue de 2021 a 2022.

El ranking de instituciones públicas incluye a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional de Trujillo. Además, las mejores instituciones privadas incluyeron a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Científica del Sur (UCSUR). ¿Tu universidad está en el top?

Las 15 mejores universidades públicas en Perú, según SUNEDU

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Nacional de Trujillo Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Nacional de Moquegua Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Universidad Nacional del Altiplano Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Universidad Nacional de Barranca Universidad Nacional de Tumbes

Las 15 mejores universidades privadas en Perú, según SUNEDU

Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Científica del Sur Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad San Ignacio de Loyola Universidad de San Martín de Porres Universidad César Vallejo Universidad Continental Universidad Ricardo Palma Universidad de Lima Universidad Privada del Norte Universidad Privada San Juan Bautista Universidad Peruana Unión Universidad de Ingeniería y Tecnología Universidad del Pacífico

La lista completa de universidades públicas y privadas se encuentra en la página web de Sunedu.

