Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

El youtuber peruano Math Senpai invitó a Érick, un físico de UCLA, para revisar algunas de las preguntas del examen de admisión UNI 2025-2, reconocido como uno de los más difíciles en Perú.

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI | Foto: composición LR/MathSenpai.

El peruano Math Senpai invitó a su canal de YouTube a un físico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), de nombre Érick, con quien revisó algunas de las preguntas del examen de admisión UNI 2025-2. El estadounidense intentó resolver las primeras interrogantes de la prueba de acceso a la universidad que es considerada por muchos como la más difícil del Perú.  

Físico de la Universidad de California resuelve examen de admisión de la UNI

A pesar de las dificultades del idioma, debido a que Math presentó la prueba de admisión en su estado original (en español) a Érick, quien no dominaba el español con avanzada fluidez, al estadounidense no le intimidó el examen. Al revisar la primera pregunta, el físico la calificó como “fácil”, señalando que se podría resolver de manera directa y sin trucos. Sin embargo, al revisar la segunda interrogante tuvo que consultarle al peruano.

PUEDES VER: Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

lr.pe

“¿Qué rayos dice en esta? Ayúdame. No la entiendo (…) El problema me tiene muy confundido y no tengo idea de que trata”, indicó.

Según Math, quien estudió su licenciatura en la Universidad de California, Berkeley y maestría en la Cal Poly Pomona, la notación usada en aquella pregunta no se usa en Estados Unidos, lo que ocasionó la confusión en su interlocutor, aunque refirió que si le explicara podría ver que no es difícil.

En la tercera pregunta también, debido al español, dudó acerca de lo que el interrogante pedía que resolviera. Cuando el peruano tradujo el texto, Érick señaló que se podría obtener la respuesta con una fórmula que no recordaba. Al final, eligió resolver la pregunta 4 en la pizarra, para la cual usó la segunda Ley de Newton y, luego de dudar por un momento, logró obtener la respuesta correcta.

¿Qué carreras se enseñan en la Universidad Nacional de Ingeniería?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) destaca por su amplia y sólida propuesta académica enfocada en la ingeniería, la arquitectura y las ciencias aplicadas. Sus facultades, reconocidas en todo el país, ofrecen programas especializados que forman profesionales altamente competentes en distintas áreas técnicas y científicas. Gracias a esta preparación integral, los estudiantes egresan con una base sólida de conocimientos y destrezas que les permite afrontar con éxito los desafíos del mercado laboral.

  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Arquitectura
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales
  • Ingeniería Civil.
