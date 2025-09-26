HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trujillo tiene la única universidad pública del norte del Perú en el top 5 del ranking Sunedu: Simón Bolívar la fundó hace 200 años

El informe también incluye a las 39 mejores universidades públicas de Perú, que incluye a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el Ranking Universitario 2025, destacando a la Universidad Nacional de Trujillo entre las cinco mejores.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el Ranking Universitario 2025, destacando a la Universidad Nacional de Trujillo entre las cinco mejores. | Composición LR

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el Ranking Universitario 2025, elaborado a partir de su más reciente Informe Bienal, el cual examina indicadores y tendencias del sistema universitario peruano. En esta oportunidad, se eligió separar a las instituciones públicas de las privadas.

En esta oportunidad, no solo destacaron universidades de Lima, ya que las regiones tuvieron como representantes a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de Arequipa, y a la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), de La Libertad. Esta última quedó en el quinto lugar, quedando dentro del top 5 este año.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Ranking Sunedu 2025: este es el top 5 de las mejores universidades públicas del Perú

Universidad Nacional de Trujillo fue fundada en 1824

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT), fue fundada hace 201 años. El 10 de mayo de 1824, el libertador Simón Bolívar y el tribuno peruano José Faustino Sánchez Carriones dejaron su firma en el Acta Fundacional. Y, en 1831, iniciaron sus labores académicas oficialmente.

La UNT es, entonces, la primera universidad creada en la época republicana. De sus aulas egresaron figuras célebres como César Vallejo, considerado uno de los poetas más importantes de la literatura universal, además de destacados científicos y líderes sociales.

Como una de las instituciones más emblemáticas del norte del Perú, esta casa de estudios ha sido un referente en la región y ahora figura entre las 5 mejores universidades públicas del país, de acuerdo con el último ranking de la Sunedu.

La universidad también ha desarrollado proyectos en biología, arqueología y ciencias agrícolas, con énfasis en la biodiversidad y los recursos del norte peruano. Por último, ha participado en investigaciones y rescates en sitios como Chan Chan y las huacas de la región La Libertad.

Inicialmente, sus primeras cátedras fueron: Teología Dogmática y Moral, Cánones y Leyes; Anatomía y Medicina; Filosofía y Matemáticas. Hoy, destaca por las carreras de Medicina, Derecho e Ingeniería.

PUEDES VER: No es la PUCP ni la UPC: esta universidad privada ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu 2025

Sunedu publica las 10 mejores universidades públicas en Perú

  • Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  • Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
  • Universidad Nacional de Ingeniería
  • Universidad Nacional Agraria La Molina
  • Universidad Nacional de Trujillo
  • Universidad Nacional Federico Villarreal
  • Universidad Nacional de Moquegua
  • Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
  • Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
  • Universidad Nacional del Altiplano

La lista completa de 39 universidades públicas y 43 insituciones privadas se encuentra en la página web de Sunedu.

