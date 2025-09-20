HOYSuscripcion LR Focus

Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Sociedad

Buscan a "Caramelo", perrito de San Marcos: denuncian que fue raptado en los exteriores del campus de la UNMSM y abandonado en Acho

La desaparición de Caramelito generó un gran malestar, llevando a estudiantes y vecinos a organizar un plantón el 22 de septiembre, exigiendo respuestas a la Oficina de Bienestar Universitario.

Los estudiantes continúan en la búsqueda de Caramelito, quien desapareció el 8 de septiembre. Foto: Composición LR
Los estudiantes continúan en la búsqueda de Caramelito, quien desapareció el 8 de septiembre. Foto: Composición LR

Caramelito es un perrito muy querido tanto por la comunidad de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como por la Unidad Vecinal de la zona, quienes lo cuidaban y alimentaban. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre el "Refugio Sanmarquino" emitió un pronunciamiento en el que informaba sobre la desaparición del apreciado can.

En su comunicado señalan que el animal fue raptado en un restaurante de chifa frente al campus universitario. La República se puso en contacto con José Galarza, presidente de la Fundación Peruana Protectora de Animales y Medio Ambiente, quien contó que las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a la doctora veterinaria Stephanie Bernaola llevándose al can en un taxi. Desde entonces, Caramelito no ha vuelto a ser visto.

Caramelo en los exteriores de la UNMSM. Foto: Difusión

Caramelo en los exteriores de la UNMSM. Foto: Difusión

lr.pe

Denuncian que Caramelo habría sido raptado frente a San Marcos

José Galarza contó que Caramaelito era un perro comunitario al cuidado de los vecinos y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según contó, se pusieron en contacto con la Dra. Bernaola, quien aseguró que primero tenían que comunicarse con la Oficina de Bienestar Universitario, la cual brinda la atención de los animales en el campus.

Aviso sobre la desaparición de Caramelo. Foto: Difusión

Aviso sobre la desaparición de Caramelo. Foto: Difusión

Sin embargo, al comunicarse, el área sostuvo que, si bien contrataban ocasionalmente a la doctora Bernaola, no tenían ningún vínculo laboral con ella. "Nosotros no tenemos poder de capturar un perrito fuera de la universidad", fue lo que le dijo la Oficina de Bienestar a José Galarza. Ante esta situación, el grupo comunitario decidió levantar una denuncia en la comisaría de la jurisdicción a fin de esclarecer lo que ocurrió con Caramelito, quien continúa desaparecido.

lr.pe

La última vez que Caramelito fue visto

Las imágenes de las cámaras muestran que el perrito habría sido seguido por dos personas: la doctora Bernaola y un joven aún no identificado. Luego, trasladaron a Caramelito hacia un taxi para llevarlo hasta Acho, según contó Galarza a nuestro medio.

Cámaras de seguridad captaron a Caramelo en restaurante frente a San Marcos. Foto: Difusión.

Cámaras de seguridad captaron a Caramelo en restaurante frente a San Marcos. Foto: Difusión.

Debido a la preocupación por encontrar al perrito, la comunidad vecinal y los estudiantes lograron contactarse con el taxista que trasladó a las personas involucradas. "Ahorita están en investigación la doctora y el taxista, este último nos mencionó que la última vez que vio a la doctora, su acompañante y al perro dormido fue en Acho, en donde lo dejaron", contó José Galarza.

Hasta el momento, el caso está en investigación y en manos de la comisaría del sector. La República intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la doctora Bernaola para conocer su versión de lo sucedido. Sin embargo, no hubo una respuesta.

lr.pe

Anuncian plantón por Caramelito este 22 de septiembre

Este hecho ocasionó que la comunidad universitaria y los vecinos de la zona organicen un plantón en el frontis del comedor universitario de San Marcos a las 12:30 p. m. de este lunes 22 de septiembre. La finalidad de esta movilización es que la Oficina de Bienestar Universitario brinde las explicaciones correspondientes sobre la desaparición del querido Caramelo.

