Sociedad

¿A punto de postular? Psicólogo de la UNMSM revela por qué es importante elegir bien tu carrera: "Puede causar problemas clínicos"

Cada año, miles de peruanos finalizan la secundaria y enfrentan la decisión de qué carrera elegir. Según un estudio, elaborado por la Unitec, el 42% abandona sus estudios por falta de orientación vocacional.

Psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos revela que estudiar la carrera equivocada puede ocasionar problemas clínicos
Psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos revela que estudiar la carrera equivocada puede ocasionar problemas clínicos | Foto: composición LR/Andina/shutterstock

Cada año miles de peruanos terminan la secundaria y postulan a algunas de las carreras universitarias o técnicas que ofrece el sistema educativo en el Perú. No obstante, según un informe desarrollado por la Universidad Tecnológica de México (Unitec), el 42% de estudiantes en Perú abandona sus estudios en el primer o segundo semestre por falta de una buena orientación vocacional, lo que termina generando descontento y falta de motivación en el estudiante.

Frente a este panorama, La República conversó con el psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Javier Campos, especialista en terapia cognitivo-conductual, quien señaló que elegir la carrera equivocada puede derivar en problemas clínicos.

PUEDES VER: Joven pierde su examen de admisión a la UNI por llegar 12 minutos tarde: "Se equivocó de puerta"

lr.pe

¿Por qué es importante elegir bien la carrera profesional?  

El informe de la Unitec, que indica que 4 de cada 10 peruanos abandona sus estudios por falta de orientación vocacional, completa las cifras detallando que el 37% lo deja por problemas económicos, el 16% por bajo rendimiento académico y el 5% por motivos personales.

Según Javier Campos, quien trabajó en la Unidad de Bienestar de la UNMSM, no elegir correctamente la carrera a estudiar podría afectar la autorrealización de la persona y la satisfacción de desarrollo y crecimiento personal.

“Una mala elección puede generar frustración de no seguir la carrera académica. También, el hecho de no sentirse encajado en el ámbito laboral, si ya ha culminado la carrera, y, de alguna u otra manera, termina alejándose de esa profesión que eligió en algún momento. Por eso es importante el inicio, el momento donde se elige la especialidad”, explicó.

¿Elegir mal la carrera universitaria podría causar problemas de salud mental?

Campos indicó para este medio que elegir la carrera equivocada podría ocasionar insatisfacción profesional, lo que luego podría derivar en problemas clínicos. “Sobre todo va a repercutir en una frustración constante en la persona. Eso sí, es algo que se va evidenciando dentro del trabajo clínico, psicológico”, refirió.

Muchas veces, la elección de los estudios superiores tiene la influencia de los comentarios y opiniones de la familia o del entorno social. Para el especialista en terapia cognitivo-conductual, este aspecto y la falta de conocimiento pueden ser los principales factores de que el estudiante opte por desertar en su preferencia inicial.

“Por eso es importante aclarar bien cuáles son sus intereses y sus habilidades. Investigar sobre la actividad profesional que va a desarrollar más adelante. También, saber cuáles son los empleos que puede tener de acuerdo a la carrera profesional que elijan. A veces ayudan también los voluntariados y las prácticas que uno puede desarrollar antes de elegir la carrera”, agregó.

¿Cuál es la edad ideal para iniciar estudios superiores?

Campos aclaró que no hay una edad definida para elegir qué carrera estudiar, sino que va a depender mucho de la madurez de la persona a la hora de tomar una decisión y del apoyo familiar.

“A veces los estudiantes que terminan la secundaria, por sus propios medios, empiezan a indagar, reflexionar y buscar sus intereses con relación a carreras afines. A veces no tienen la decisión todavía segura. Por eso es importante el tema de un profesional que le puede evaluar y orientar a nivel vocacional (…). Si se tienen los medios es recomendable buscar un profesional psicólogo que los pueda orientar a acertar la carrera que él quiere elegir. Ahora, hay un montón de carreras, y también es darle cierto valor al mercado laboral porque uno puede elegir y, en este proceso, se ve la demanda y oferta del trabajo y el empleo”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

