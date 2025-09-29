HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

El 'Monstruo' se excusa en enfermedad para evitar ser extraditado al Perú: "Allá me quieren matar"

El 'Monstruo' busca evadir la justicia peruana. El cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' indicó que sufre de claustrofobia y que solo tiene un pulmón.

El Monstruo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, en Paraguay.
El Monstruo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, en Paraguay. | Foto: composición LR | difusión

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', permanece detenido en Paraguay mientras se llevan a cabo los procesos necesarios para su extradición a Perú. El criminal deberá cumplir prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad en dicho país. Durante una audiencia, el delincuente, conocido también como 'Chinito Belaunde', se excusó en padecer de enfermedades en búsqueda de no ser trasladado al territorio peruano. "Solo tengo un pulmón, sufro de claustrofobia", dijo ante el juez.

Tras ello, su abogado pidió que se le realicen las evaluaciones médicas correspondientes. "Conforme a las manifestaciones de mi representado, tenga bien igualmente S. S. las circunstancias físicas que ha mencionado el señor Erick Luis Moreno Hernández, en sufrir de claustrofobia y de tener un solo pulmón. Se sirva a realizar un diagnóstico médico por un centro asistencial correspondiente y dejar constancia de que no acepta la extradición abreviada", manifestó.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes

lr.pe

El 'Monstruo' trata de evitar su extradición a Perú: "Allá me quieren matar"

El 'Monstruo', quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, consideró que en el Perú será "asesinado" y que, por ese motivo, debe permanecer en Paraguay. Sin embargo, esta podría ser una de sus estrategias para no enfrentar la justicia peruana.

"Allá me quieren matar", dijo durante la sesión. Además, esta frase también fue mencionada por el cabecilla de la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte' cuando fue detenido. "Yo sé que llegando allá, me van a matar". Ante esta declaración, su abogado defendió la idea de que Erick Moreno deberá de permanecer bajo jurisdicción paraguaya mientras se evalúe su caso judicial.

PUEDES VER: Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

lr.pe

Perú no es el único país que solicita la extradición del Monstruo

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay, Luis López, reveló que además de Perú, las autoridades de Estados Unidos, Colombia, México y Brasil solicitaron la extradición de Erick Moreno, alias el 'Monstruo'. Asimismo, indicó que el criminal no cometió "ni un solo hecho punible" en Paraguay, "a excepción del ingreso con documento falso" y que este acto podría ocasionar su expulsión del país. "La expulsión es rápida. Se puede hacer en el transcurso dentro de las 24 horas", señaló.

Sin embargo, señaló que el proceso de extradición podría tardar hasta 60 días, debido a que deben analizar todas las solicitudes internacionales y las posibles oposiciones legales. Cabe señalar que las autoridades de diferentes países esperan que Moreno enfrente la justicia en sus naciones debido a que habría cometido delitos de crimen organizado, extorsión, tráfico de armas, entre otros, en sus territorios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

LEER MÁS
Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

LEER MÁS
Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Sociedad

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

¿Habrá paro de transportistas mañana? Sigue EN VIVO las movilizaciones de este 28 de septiembre

Los últimos días del 'Monstruo' en Paraguay: vivía en la miseria, sin dinero y entre trapos sucios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota