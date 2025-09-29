El 'Monstruo' se excusa en enfermedad para evitar ser extraditado al Perú: "Allá me quieren matar"

El Monstruo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, en Paraguay. | Foto: composición LR | difusión

El Monstruo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, en Paraguay. | Foto: composición LR | difusión

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', permanece detenido en Paraguay mientras se llevan a cabo los procesos necesarios para su extradición a Perú. El criminal deberá cumplir prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad en dicho país. Durante una audiencia, el delincuente, conocido también como 'Chinito Belaunde', se excusó en padecer de enfermedades en búsqueda de no ser trasladado al territorio peruano. "Solo tengo un pulmón, sufro de claustrofobia", dijo ante el juez.

Tras ello, su abogado pidió que se le realicen las evaluaciones médicas correspondientes. "Conforme a las manifestaciones de mi representado, tenga bien igualmente S. S. las circunstancias físicas que ha mencionado el señor Erick Luis Moreno Hernández, en sufrir de claustrofobia y de tener un solo pulmón. Se sirva a realizar un diagnóstico médico por un centro asistencial correspondiente y dejar constancia de que no acepta la extradición abreviada", manifestó.

El 'Monstruo' trata de evitar su extradición a Perú: "Allá me quieren matar"

El 'Monstruo', quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, consideró que en el Perú será "asesinado" y que, por ese motivo, debe permanecer en Paraguay. Sin embargo, esta podría ser una de sus estrategias para no enfrentar la justicia peruana.

"Allá me quieren matar", dijo durante la sesión. Además, esta frase también fue mencionada por el cabecilla de la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte' cuando fue detenido. "Yo sé que llegando allá, me van a matar". Ante esta declaración, su abogado defendió la idea de que Erick Moreno deberá de permanecer bajo jurisdicción paraguaya mientras se evalúe su caso judicial.

Perú no es el único país que solicita la extradición del Monstruo

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay, Luis López, reveló que además de Perú, las autoridades de Estados Unidos, Colombia, México y Brasil solicitaron la extradición de Erick Moreno, alias el 'Monstruo'. Asimismo, indicó que el criminal no cometió "ni un solo hecho punible" en Paraguay, "a excepción del ingreso con documento falso" y que este acto podría ocasionar su expulsión del país. "La expulsión es rápida. Se puede hacer en el transcurso dentro de las 24 horas", señaló.

Sin embargo, señaló que el proceso de extradición podría tardar hasta 60 días, debido a que deben analizar todas las solicitudes internacionales y las posibles oposiciones legales. Cabe señalar que las autoridades de diferentes países esperan que Moreno enfrente la justicia en sus naciones debido a que habría cometido delitos de crimen organizado, extorsión, tráfico de armas, entre otros, en sus territorios.

