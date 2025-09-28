Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

El presunto financista de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', actualmente detenido en Paraguay como cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', fue identificado como Roberto García Tinoco, quien además figuraba como militante del partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliada, Renovación Popular desde mayo de 2024.

Mediante un comunicado, Renovación Popular informó la suspensión de la militancia de García Tinoco y señaló que la Comisión Nacional de Disciplina abrirá una investigación interna para determinar si corresponde una sanción definitiva, como la expulsión. La medida, sin embargo, se dio solo después de que el caso se hizo público, lo que pone en dudas el control y la fiscalización interna que ejerce el partido liderado por el burgomaestre.

"Iniciaremos las investigaciones del caso a través de nuestra Comisión Nacional de Disciplina, para el debido proceso disciplinario y de ser el caso la sanción respectiva", se lee en el pronunciamiento publicado en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia fiscal, García Tinoco habría enviado alrededor de 3000 soles mediante la empresa Western Union, dinero que habría terminado en manos de Moreno Hernández. El líder de 'Los Injertos' fue capturado en Asunción por la policía de ese país tras ser acusado de delitos de extorsión, homicidio y crimen organizado.

Infiltración de miembros de el 'Monstruo' en partidos políticos

Según una investigación de El Comercio, nueve personas vinculadas a la organización criminal a el 'Monstruo' han logrado afiliarse a partidos políticos que participarán en las elecciones generales de 2026. De estos, solo García Tinoco figura como afiliado a una agrupación con representación significativa. Otros tres individuos están en proceso de formalizar su inscripción en partidos aún en trámite de registro.

Entre los afiliados se encuentra Martina Hernández de la Cruz, quien en 2024 se unió a Renacimiento Unido Nacional (RUNA), partido de izquierda liderado por Ciro Gálvez, exministro del gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Asimismo, Grace Bados Neyra, identificada como la cajera y administradora de la organización criminal, obtuvo su carnet de afiliada en 2024 con el partido Adelante Perú (ADP).

Además, se identificaron otros miembros de 'Los Injertos' que enviaron fondos a Paraguay y Bolivia para 'El Monstruo' y que figuran como afiliados a diversas organizaciones políticas. Entre ellos están Luis Antonio García Miñano (Ahora Nación), Verónica Quispe Coronado (Libertad Popular), Gilda Caldas Ramos (Salvemos al Perú), Brandon de la Cruz Ramírez y Evelyn Acosta Neciosup (Partido Regionalista de Integración Nacional).