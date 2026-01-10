HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¡Atención Trujillo! Hidrandina anuncia corte de luz este domingo 11 de enero: revisa las zonas afectadas

Consulta si tu distrito en Trujillo será afectado por el corte de luz programado para este domingo 11 de enero, con interrupciones de hasta 9 horas.

Cortes de luz se registrarán en la ciudad de Trujillo.
Cortes de luz se registrarán en la ciudad de Trujillo. | Foto: composición LR/Urbania

Hidrandina, empresa encargada del suministro eléctrico en el norte del Perú, informó que este domingo 11 de enero del 2026 se realizará un corte de luz programado en la provincia de Trujillo afectando distintos sectores de la región La Libertad. En algunos casos, las interrupciones podrían prolongarse hasta 9 horas.

La compañía indicó que los distritos más afectados serán Huancacho, Florencia de Mora, La Esperanza y Trujillo, y exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias. Estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento para fortalecer y mejorar la red eléctrica, por lo que Hidrandina recomendó a los usuarios estar atentos a la información sobre las zonas y horarios programados.

Hidrandina anuncia corte de luz en La Libertad este 11 de enero

De acuerdo a Hidrandina, cuatro distritos de Trujillo serán afectados con un corte de luz este domingo 11 de enero desde las 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

Zonas afectadas por corte de luz en el distrito de Huancacho:

Esperancita, Urb. Palmera del Valle, Urb. La Planicie, Urb. La Esmeralda (parcial), El Cortijo, Urb. Los Jardines, Urb. Villa El Sol, Urb. Santa Fe, Urb. Santa Inés, Urb. Sánchez Carrión, La Alameda, Sector Valdivia, El Trópico, Sector Ramón Castilla (parcial), Bello Horizonte, Huanchanquito Alto y Bajo, Óvalo Huanchaco, Las Lomas de Huanchaco, A.H. San Carlos, Urb. Villa Aeropuerto, Urb. Villa Los Ángeles, Urb. Brisas de Huanchaco, Urb. Alborada, Urb. Bella Mar, Urb. José Olaya, Mall Aventura Plaza, Pentamall, Urb. Vista Hermosa (parcial), Av. Jesús de Nazaret y clientes particulares asociados, Urb. La Estancia, Urb. Sol de Chan Chan II, Vía de Evitamiento (parcial), condominio Anda Lucía.

Zonas afectadas por corte de luz en el distrito de Florencia de Mora: Florencia de Mora parte alta y baja, A.H. Los Sauces, A.H. Los Laureles, A.H. Luis Alva Castro, A.H. Indoamérica, A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. Tierras del Sol, A.H. Manuel Seoane.

Zonas afectadas por corte de luz en el distrito de La Esperanza: Ca. Baquíjano y Carrillo, Av. Gran Chimú Cdra. 5, 6, 7, 8 y 9, Av. Tahuantinsuyo Cdra. 5, 6, 7, 8 y 9, Ca. 22 de Febrero Cdra. 5, 7, 8, 9 y 10, Ca. José Martí Cdra. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, Benito Juárez Cdra. 5, 6, 7, 8 y 9, Ca. José Artigas Cdra. 5, 6, 7, 8 y 9, Ca. Tadeo Monagas Cdra. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, Ca. Manuel Cedeño Cdra. 1 a la 10, Ca. Félix Aldao Cdra. 1 a la 10, Ca. Juan Castelli Cdra. 1 a la 10, Ca. Mac Gregor Cdra. de la 1 a la 6, Ca. Fernández Pettión de la Cdra. 1 a la 8, Ca. Santa Rosa de la Cdra. 1 a la 9, Ca. Los Ángeles, Ca. Alvear, Ca. Antonio Páez, Ca. Santiago Mariños, Ca. José de Gálbar, Ca. José María Blánez, Jr. Balmaceda.

Zonas afectadas por corte de luz en el distrito de Trujillo: Urb. San Fernando, Urb. San Miguel, Los Cedros, Urb. Alto Mochica, Urb. Los Girasoles de San Isidro, Urb. Primavera (parcial), Las Quintanas (parcial), San Nicolás (parcial), Covicorti, Urb. San Isidro, San Antonio, San Salvador, Natasha Alta, Santa, Santa Inés, Urb. Sánchez Carrión, Santa Isabel, Urb. Rosa de América, Urb. San Fernando, Semi Rústica Mampuesto, Urb. La Esmeralda (parcial), Villa Bolivariana, Urb. La Esperancita, Urb. Palmeras del Valle.

