Sociedad

Así fue la conversación entre 'El Monstruo' y el coronel Moreno de la PNP tras su captura: revelan que negociaban liberación de criminales

Tras su captura, Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, conversó con el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, sobre su rol como señalado cabecilla criminal, antiguos secuestros y una negociación previa con la Policía.

Esto dijo el 'Monstruo' durante su conversación con la PNP
Esto dijo el 'Monstruo' durante su conversación con la PNP

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' fue capturado tras meses de búsqueda este miércoles 24 de septiembre, en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción, Paraguay. Este operativo se dio gracias a una cooperación internacional y siguiendo los pasos financieros del señalado líder de la banda delictiva Los Injertos del Norte.

Luego de esta operación, Moreno mantuvo una conversación con el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri. En esta, oficial confronta al 'Monstruo' por su rol como cabecilla en secuestros, extorsiones y homicidios, mientras este no muestra arrepentimiento. Asimismo, ambos hacen referencia a una negociación previa para intercambiar detenidos y secuestrados.

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Así fue la conversación entre el 'Monstruo' y la PNP

En el inicio de la conversación, el ‘Monstruo’ reconoce estar “acabado”, pero sin demostrar arrepentimiento por sus delitos. Asimismo, reclama que no se le cargue con crímenes ajenos. Por su parte, el coronel Moreno le recuerda los crímenes de los que se le acusa, como su implicancia en los secuestros de la menor Valeria Vásquez y de la empresaria Jackeline Salazar. Con ello, también le recuerda su señalado rol en la estructura delictiva, al ser sindicado por otros detenidos como quien daba órdenes y coordinaba atentados.

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Justificación y acusaciones internas

Más adelante, el ‘Monstruo’ intenta justificarse e indica que su estilo de vida actual sería una prueba de haber dejado el crimen. Sin embargo, el coronel refuta esa lógica afirmando que su decadencia económica se debe a la caída de su red delictiva, y no a un cambio de vida.

El sindicado jefe de Los Injertos del Norte, en otro momento, acusa a Grace Bado, supuesta 'cajera' de su organización que fue detenida en junio de 2025, de tener S/1.00.000 de soles ocultos y de incriminarlo para salvarse. Ante esto, el coronel responde señalando que ella lo ha delatado como cabecilla y responsable los siete fusiles de guerra que se le encontraron.

'El Monstruo' podría ser condenado a 35 años de cárcel o cadena perpetua tras llegar a Perú

Revelan que negociaban liberación de criminales

En la parte más reveladora del diálogo, el efectivo menciona un hecho del 2021 que confirma una negociación directa entre ambos. Asimismo, acusa directamente a Moreno de haber reincidido tras ese acuerdo, mencionando secuestros recientes. Sin embargo, el 'Monstruo' niega su participación directa y culpa a uno de sus rivales.

Conversación entre el 'Monstruo' y el coronel Franco Moreno Panta de la PNP

M: "Condéname por lo que soy, señor Coronel; yo ya sé que estoy acabado. Estoy dispuesto a pagar por mis actos, no por actos de otros".

Coronel: "¿Y quién te va a poner algo de más? Tú has participado de secuestros, de extorsiones, de sicariatos, de homicidios. ¿Qué se te puede inventar? Si todas las personas que han sido detenidas han ido demostrando, poco a poco, uno a uno, cómo tú eres la persona que daba las directrices y la información de cómo se iban a ocurrir los atentados, dónde estaban los armamentos, su traslado. ¿Eso te da derecho a amenazar a la familia?"

M: "Yo ya dejé eso hace mucho tiempo. Y he colaborado (se refiere a que aceptó su captura), tal cual se ve como me han arrestado anoche. Si yo tuviera buena vida o siguiera en eso, al menos viviría bien".

Coronel: "No tienes buena vida porque se te cortó todo tu aparato económico, y no era cualquier cosa. Era fuerte cantidad de dinero".

M: "Es la verdad, no lo niego. Pero Grace Bado (la señalada cajera del 'monstruo') tenía un millón de soles en su casa y la Policía no 'pintó' eso. Yo sé todo lo que ella ha dicho de mí".

Coronel: "Ella ha dicho que tú eres el cabecilla y que le dabas todas las instrucciones. Que los siete fusiles de guerra que se te encontraron eran tuyos."

M: "¿Quién se va a querer hundir cuando tiene la posibilidad de defenderse? Es lo que hace ella".

Coronel: "Bueno, cada uno tiene una participación en esto. Y a ti, secuestrador de secuestradores, se te acabó tu tiempo. No hiciste caso a lo que uno te dijo, a lo que uno te advirtió, cuando yo hablé en 2021 contigo".

M: "Yo le hice caso, usted me llamó, ¿se acuerda, no?"

Coronel: "Sí, claro. Hablé contigo cuando te quité un secuestrado que lo tenías y te lo intercambié por un detenido, y te dije: 'no vuelvas a secuestrar', y sin embargo volviste a secuestrar a la niña Valeria y a la niña Jacqui. Ahí estaba 'Chuqui', el 'Cachete', Loco 'Joe', tú".

M: "Yo no secuestré a Valeria; eso lo hizo el 'Loco' Joe. En ese tiempo el 'Cachete' no estaba conmigo."

C: El 'Cachete' siempre ha estado contigo.

