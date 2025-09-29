HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

Las amenazas del 'Monstruo' eran claras: quienes quisieran tocar en Lima Norte debían pagarle cupos o sufrir graves consecuencias, como demostró en un audio dirigido a Agua Marina.

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue capturado en Paraguay y se le vincula con una serie de extorsiones en Lima Norte y el ámbito musical.
Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue capturado en Paraguay y se le vincula con una serie de extorsiones en Lima Norte y el ámbito musical. | Omar Neyra | composición LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', volvió a los titulares tras ser capturado en Paraguay. El criminal no solo sembró terror en Lima Norte, sino que también extendió su influencia de extorsión hasta los escenarios. Videos difundidos muestran a reconocidos artistas de cumbia enviándole saludos por su cumpleaños, refiriéndose a él como el 'Chinito de Belaunde', apodo que usaba en sus inicios.

''Un saludo de cumpleaños para mi gran amigo Chinito de Belaunde'', dijo Toño Centella en una grabación. Otros como Chechito (Los Cómplices de la Cumbia), Percy Cuestas (Grupo Ecos) y José María Palacios, 'Chacalón Junior', también aparecen dedicándole mensajes amistosos.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

lr.pe

¿Cuáles eran las amenazas de el 'Monstruo'?

La Policía Nacional confirmó que muchos de estos saludos eran producto de la coacción. Los músicos temían represalias contra sus agrupaciones si se negaban. El recuerdo del atentado contra Armonía 10, en el que murió el cantante Paul Flores, bastaba para acceder y no correr un destino similar.

En una muestra clara de su modus operandi es un audio de amenaza a Agua Marina. En la grabación, Moreno advierte con tono desafiante: ''Lima Norte lo estoy manejando yo. Las personas que les daban seguridad ya no están, unos bajo su cama, otros bajo tierra. Carabayllo tiene dueño. Aquí nadie toca sin coordinar conmigo o con mi gente''.

Con eso mandaba el mensaje contundente de que, quien quisiera tocar en conciertos de Lima Norte, debía pagarle cupos o enfrentar graves consecuencias.

PUEDES VER: Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

LEER MÁS
Ana Estrada: un fallo histórico puesto en debate

Ana Estrada: un fallo histórico puesto en debate

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Sociedad

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

¿Habrá paro de transportistas mañana? Sigue EN VIVO las movilizaciones de este 28 de septiembre

Los últimos días del 'Monstruo' en Paraguay: vivía en la miseria, sin dinero y entre trapos sucios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota