Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue capturado en Paraguay y se le vincula con una serie de extorsiones en Lima Norte y el ámbito musical. | Omar Neyra | composición LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue capturado en Paraguay y se le vincula con una serie de extorsiones en Lima Norte y el ámbito musical. | Omar Neyra | composición LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', volvió a los titulares tras ser capturado en Paraguay. El criminal no solo sembró terror en Lima Norte, sino que también extendió su influencia de extorsión hasta los escenarios. Videos difundidos muestran a reconocidos artistas de cumbia enviándole saludos por su cumpleaños, refiriéndose a él como el 'Chinito de Belaunde', apodo que usaba en sus inicios.

''Un saludo de cumpleaños para mi gran amigo Chinito de Belaunde'', dijo Toño Centella en una grabación. Otros como Chechito (Los Cómplices de la Cumbia), Percy Cuestas (Grupo Ecos) y José María Palacios, 'Chacalón Junior', también aparecen dedicándole mensajes amistosos.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Cuáles eran las amenazas de el 'Monstruo'?

La Policía Nacional confirmó que muchos de estos saludos eran producto de la coacción. Los músicos temían represalias contra sus agrupaciones si se negaban. El recuerdo del atentado contra Armonía 10, en el que murió el cantante Paul Flores, bastaba para acceder y no correr un destino similar.

En una muestra clara de su modus operandi es un audio de amenaza a Agua Marina. En la grabación, Moreno advierte con tono desafiante: ''Lima Norte lo estoy manejando yo. Las personas que les daban seguridad ya no están, unos bajo su cama, otros bajo tierra. Carabayllo tiene dueño. Aquí nadie toca sin coordinar conmigo o con mi gente''.

Con eso mandaba el mensaje contundente de que, quien quisiera tocar en conciertos de Lima Norte, debía pagarle cupos o enfrentar graves consecuencias.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.