Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Sociedad

Capturan a Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Paraguay

PNP informa que se capturó a Erick Moreno luego de un operativo internacional.

El coronel Manuel Cruz, de la División de Crimen Organizado de la Dirincri, informó que se logró capturar al criminal Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Paraguay luego de dar con su paradero.

Noticia en desarrollo.

