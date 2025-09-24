Capturan a Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Paraguay
PNP informa que se capturó a Erick Moreno luego de un operativo internacional.
Capturan a Erick Moreno, alias 'El Moustruo'
El coronel Manuel Cruz, de la División de Crimen Organizado de la Dirincri, informó que se logró capturar al criminal Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Paraguay luego de dar con su paradero.
Noticia en desarrollo.